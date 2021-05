Opetusministeriö lähetti lausuntokierrokselle lakimuutokset, joiden avulla on määrä lisätä keinoja ehkäistä kiusaamista koulussa. Esimerkiksi opetus voitaisiin evätä häiriköltä loppupäivän lisäksi myös seuraavaksi päiväksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti torstaina lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen opetuksen turvallisesta järjestämisestä. Lakimuutosten avulla on määrä laajentaa koulujen keinovalikoimaa kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Toimet liittyvät tammikuussa julkaistuun kiusaamisen vastaiseen toimenpideohjelmaan. Ohjelmassa ehdotettiin muun muassa, että koululle tulisi mahdollisuus evätä oppilaan opiskelu kahdeksi päiväksi, kun nyt sen voi tehdä vain loppupäiväksi.

Lakiin esitetään nyt muutosta opetuksen epäämistä koskevaan sääntelyyn. Vakavien kiusaamistapauksien yhteydessä perusopetuksessa opetuksen epääminen olisi vastedes mahdollista jäljellä olevan koulupäivän lisäksi myös seuraavan päivän ajaksi.

Sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi myös niin, että opetuksen epäämisen aikana oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa.

Oppilaalle tehtäisiin lisäksi suunnitelma, jossa määriteltäisiin ne käytännön toimet, jolla tuettaisiin oppilaan turvallista ja hallittua palaamista opetukseen. Vastaavat säädökset esitetään tehtäväksi lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin.

Lisäksi myös rehtorille on tulossa oikeus määrätä oppilas jälki-istuntoon peruskoulussa. Tähän asti sen on voinut tehdä vain opettaja.

Opetusalan ammattijärjestössä OAJ:ssa ollaan tyytyväisiä ehdotukseen.

”Olemme tätä asiaa ajaneet jo pitkään”, sanoo koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen OAJ:sta.

Tärkeänä OAJ:ssa pidetään myös sitä, että nyt lakeihin sisältyvä niin sanottu kaksoisrangaistuksen kielto ehdotetaan kumottavaksi.

Kielto on tarkoittanut, että koulussa tapahtuneesta vakavasta väkivallanteosta ei ole saanut aloittaa kurinpitomenettelyä, mikäli oppilaan teosta on vireillä syyte tuomioistuimessa tai oppilas on saanut teosta tuomion tai tuomio on jätetty antamatta.

”Tämä uudistus helpottaa niin poliisin kuin opettajien työtä koulussa”, Lahtinen arvioi.

Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös lapsen edusta. Sääntely tarkoittaisi sitä, että perusopetuslain mukaista opetusta ja toimintaa suunniteltaessa olisi otettava huomioon lapsen etu.

Vastaava säännös ehdotettaisiin lisättäväksi myös lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin.

”Lapsen edun ensisijaisuus ja se, että häntä kuullaan, on periaatteellisesti merkittävä asia”, Lahtinen sanoo.

Lahtinen poimii esityksistä myös yksityiskohdan, joka selkeästi vastedes kieltäisi kiusaamisen koulussa, kun tähän asti laissa on puhuttu vain asiallisesta käyttäytymisestä.

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia ja lukiolakia esitetään muutettavaksi myös niin, että niissä säädettäisiin opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle.

Tämäkin esitys saa OAJ:lta puoltoäänen, vaikka se tuokin uuden velvollisuuden opettajille.

Huonoon suuntaan sen sijaan veisi Lahtisen mukaan esitys, joka poistaisi ammattikoulun ja lukion rehtorilta nykyisen oikeuden erottaa oppilas määräajaksi, mikäli hän on oppivelvollinen eli alle 18-vuotias.

Lausuntoaikaa lakiluonnoksista on 11. kesäkuuta asti. Voimaan muutosten on määrä tulla elokuussa 2022.