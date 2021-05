Suomella on edessään paitsi Suomen myös koko EU:n kannalta merkittävä päätös, kun eduskunta todennäköisesti ensi viikolla äänestää unionin valtavasta elpymispaketista. Suomi saisi ”paljon erittäin vihaisia reaktioita”, jos se kaataisi paketin, sanoo saksalainen ekonomisti Guntram Wolff.

Berliini

EU:n elpymispaketista tekee historiallisen se, että EU-maat ottavat yhdessä velkaa, josta ne myös vastaavat yhdessä. Tämä on nähty lähtölaukauksena ”velkaunionille”, josta on Suomessa tullut poliittinen uhkakuva.

Suomessa valtiovarainvaliokunta edellytti tämänviikkoisessa mietinnössään, että elpymisväline pidetään poikkeuksellisena ja kertaluonteisena ratkaisuna, eikä järjestely toimi ennakkotapauksena.

Muualla Euroopassa velkaunionille löytyy paljon kannatustakin. Myös ajatusta elpymispaketista päänavauksena on joissain puheenvuoroissa pidetty hyvänä.

Saksan sosiaalidemokraattinen valtiovarainministeri Olaf Scholz sanoi alkuvuodesta Saksan liittopäivällä, että EU on nyt tiellä kohti yhteistä finanssipolitiikkaa. Scholzin mukaan se on kannatettava asia. Keskustelu elpymispaketista on kuitenkin ollut Saksassa Suomeen verrattuna vähäistä.

Vaikka velkaunioniakin on eurooppalaisessa keskustelussa väläytelty, siihen ei luisuta vahingossa eikä edes puolivahingossa, sanoo saksalainen taloustieteilijä Guntram Wolff HS:n haastattelussa. Wolff johtaa Brysselissä toimivaa Bruegel-ajatuspajaa.

Onko EU:n elpymispaketti ensimmäinen askel siihen, että jäsenmaiden vastuu omasta velastaan heikkenee?

”Ei. Itse asiassa jäsenvaltiot pysyvät täysin vastuullisina omista veloistaan. Elpymispaketti on kertaluontoinen instrumentti, jolla tuetaan toipumista suurimmasta talous- ja terveyskriisistä toisen maailmansodan jälkeen. Paketin oikeudellinen perusta liittyy luonnonkatastrofeihin, jollainen covid-19 on. Tietysti, jos valtava uusi luonnonkatastrofi tulee, voidaan tehdä taas yksimielisesti uusi päätös käyttää uudestaan samanlaista mekanismia”, Wolff sanoo.

Suomella on edessään paitsi Suomen myös koko EU:n kannalta merkittävä päätös, kun eduskunta todennäköisesti ensi viikolla äänestää elpymispaketin hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Mitä vaikutuksia olisi EU:lle ja Suomelle, jos Suomi ei hyväksyisi esitystä?

”Ilman Suomen hyväksyntää elpymispaketti ei voi edetä. Tämä loisi merkittävän luottamuskriisin EU:n sisällä. Olen varma, että se laukaisisi myös paljon erittäin vihaisia reaktioita Suomea kohtaan monissa osissa Eurooppaa.”

Miksi tarvitaan yhteistä elvytystä, vaikka talous näyttää kääntyvän pandemian hellittäessä kasvuun joka tapauksessa?

”Elpymisvälineellä saavutetaan kaksi tavoitetta. Ensiksi, päätös sen luomisesta oli todella tärkeä luottamuksen aikaansaamiseksi. Se kasvatti kansalaisten luottamusta siihen, että EU voi yhdessä vastata haasteeseen pahimmassa terveyskriisissä sataan vuoteen. Tämä luottamuksen vaikutus näkyi rahoitusmarkkinoilla, ja valtiot pystyivät saamaan lainaa edullisemmin ja siten toimimaan kriisissä asiaankuuluvasti. Toiseksi avustukset vahvistavat talouden toipumista tulevina vuosina ja edistävät muutosta kohti vihreämpää ja digitaalisempaa taloutta.”

Wolff kirjoitti kahden muun tutkijan kanssa vuonna 2011 ajatuspajansa nimissä esityksen siitä, miksi pysyvä finanssiunioni olisi hyvä suunta EU:lle ja millainen se voisi olla.

Se oli ajatuspajan johtopäätös Kreikan ongelmista alkaneen EU:n velkakriisin jälkeen: Jotta euroalue toimisi kunnolla, sillä pitäisi olla paremmat keinot säädellä makrotaloutta sekä valvoa pankkeja ja jäsenmaiden taloutta.

Ehdotuksessa jäsenvaltiot luovuttaisivat taloudellista suvereniteettiaan EU:lle merkittävästi.

Ehdotukseen kuului EU:n yhteinen valtiovarainministeri, jolla olisi veto-oikeus kansallisiin talousarvioihin, jos ne uhkaisivat euroalueen talouden kestävyyttä. Mallissa myös veroista pieni osa suunnattaisiin suoraan EU:lle.

Bruegelin ehdotuksessa mallin käyttöönoton valmistelu saattaisi viedä lähes 10 vuotta ja vaatisi hallitustenvälisen konferenssin uutta sopimusta valmistelemaan. Nyt ehdotuksesta on kulunut 10 vuotta, eikä Wolff näe finanssiunionin etenemistä poliittisesti realistisena.

Esimerkiksi Saksassa pysyvän finanssiunionin perustaminen vaatisi Wolffin mukaan kansanäänestyksen – eikä sen läpimeno näyttäisi todennäköiseltä.

”Se olisi massiivinen vallansiirto”, Wolff sanoo.

EU:n talouspolitiikan suuntaa määrittävät eniten Saksa ja Ranska. Molemmissa järjestetään vaalit seuraavan puolentoista vuoden sisällä: Saksassa syyskuussa ja Ranskassa ensi vuoden huhtikuussa.

Saksaa nyt johtava kristillisdemokraattinen unioni CDU/CSU ei kannata velkaunionia. Myös Saksassa käytetään Suomen tapaan yhtenä argumenttina sitä, että italialaisten velkoja ei haluta ottaa maksettavaksi.

Tällä hetkellä Saksan mielipidetiedusteluja niukasti johtava vihreät sen sijaan kannattaa erilaista velkapolitiikkaa kuin kristillisdemokraatit, samoin tekee SPD, jonka kanssa vihreät mieluiten muodostaisi hallituksen.

Jos vihreät nousee Saksan suurimmaksi puolueeksi ja saa tahtonsa läpi tulevassa hallituksessa, Saksa löysää omia tiukkoja velanottoon liittyviä sääntöjään, ja velkarahalla tehdään suuria investointeja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

”Sillä olisi varmasti vaikutusta myös EU:n fiskaalisiin sääntöihin”, Wolff sanoo. Matkan varrella on kuitenkin vielä kysymysmerkkejä kuten vaalitulos ja hallituksen muodostaminen.

Kristillisdemokraattien kielteinen kanta velkaunioniin vaikuttaa vahvalta.

Myös vahvempaa eurokriittisyyttä Saksasta löytyy. EU-kriittinen AfD-puolue syntyi eurokriisin takia ja kasvoi suuremmaksi maahanmuuttokriisin aikaan.

AfD ajaa tulevissa vaaleissa Saksan euroa EU:sta. Puolueen kannatus on noin kymmenen prosentin luokkaa. ”He ovat muukalaisvastaisia. He ovat myös äärioikeistolaisia. Siksi monet saksalaiset eivät koskaan äänestäisi heitä”, Wolff sanoo.

Sen sijaan euroskeptisyys on Saksassa Wolffin mukaan AfD:n kannatusta suurempaa.

”On paljon ihmisiä, jotka olisivat halunneet euroalueesta jotain ihan muuta ja tuntevat itsensä petetyiksi.”