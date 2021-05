Eurooppaministeri Tuppurainen: Elpymis­paketissa kyse on solidaarisuudesta, ja se on Suomelle tärkeää myös turvallisuus­poliittisesti

Suomella on edessään paitsi Suomen myös koko EU:n kannalta merkittävä päätös, kun eduskunta ensi viikolla äänestää unionin valtavasta elpymispaketista. Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen mukaan elpymispaketissa kyse on solidaarisuudesta, ja sitä voi tarvita Suomikin.

Bryssel

Suomen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) on juuri pakkaamassa laukkuja lähteäkseen Euroopan unionin epäviralliseen huippukokoukseen Portoon Portugaliin.

Kiireinen ministeri on halunnut raivata kalenterista aikaa haastattelulle. Tuppuraisen mielestä kysymys on elintärkeä. Eduskunnan on hänen mielestään ehdottomasti annettava tukensa EU:n elpymispaketille.

750 miljardin euron lainojen ja suorien tukien paketista äänestetään todennäköisesti ensi viikolla. Läpimenoon vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö eduskunnassa annetuista äänistä.

Ilman jokaisen EU-maan kansallista ratifiointia koko elpymispaketti ja samalla EU:n tulevien vuosien budjetti kaatuvat. Neuvottelut on aloitettava alkupisteestä. Jo 19 maata on hyväksynyt päätöksen.

Suomi on EU-maista ainut, jossa keskustelu paketista on saanut vahvasti oikeudellisen luonteen. Paljon on puhuttu myös siitä, viekö se Suomen vastuuseen muiden maiden löysästä taloudenpidosta.

Tuppuraisen mielestä elpymisväline pitäisi ymmärtää myös paljon laajemmassa kehikossa. Hän haluaa puhua solidaarisuudesta.

”Olemme lähtökohtaisesti tehneet päätöksen Euroopan unioniin liittymisestä ja päättäneet, että osa Suomen asioista hoidetaan yhdessä toisten EU-maiden kanssa. Tämä unioni perustuu jäsenmaiden keskiselle solidaarisuudelle, ja nyt jos koskaan se on tärkeää myös turvallisuuspoliittisesti”, Tuppurainen sanoo.

”Koko EU:n turvallisuuspoliittinen ympäristö on muutoksessa, ja tilanteet ovat kehittyneet huonoon suuntaan. Meillä on yhteisvastuulauseke ja keskinäisen avunannon lauseke, jolla voi olla Suomelle paljonkin merkitystä”, Tuppurainen sanoo.

Tuppuraisen mukaan Suomi kantaa vastuuta koko EU:n turvallisuudesta yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi saa pyydettäessä apua.

Esimerkiksi Venäjän toiminta osoittaa, että Suomen ja EU:n täytyy kohdata Venäjä yhdessä, Tuppurainen sanoo.

”Tähän tarvitaan solidaarisuutta, EU:n yhtenäisyyttä ja EU:n yhteistä toimintakykyä.”

Elpymispaketti on Tuppuraisen mukaan yksi tärkeä osoitus siitä, että EU kykenee toimimaan yhdessä.

Koko EU:n turvallisuuspoliittinen ympäristö on muutoksessa, sanoo ministeri Tytti Tuppurainen.­

” ”Kaksinapaisessa maailmassa Eurooppa väistämättä putoaisi railoon.”

Tuppurainen ei kutsu meneillään olevaa keskustelua elpymispaketista taitekohdaksi EU:n historiankirjoituksessa mutta kuvaa hetkeä merkittäväksi.

”Kun teemme ratkaisua elpymisvälineestä, emme voi vain istua aidalla. Suomen on voitava turvata oma vaikutusvaltansa unionissa. Meillä on niin paljon pelissä turvallisuusyhteistyössä ja EU:n talouspolitiikan suuntaamisessa.”

Tuppurainen muistuttaa, että vaikka Valkoisessa talossa istuu EU:hun edeltäjäänsä myötämielisemmin suhtautuva presidentti Joe Biden, varmuutta tulevaisuudesta ei ole.

”Meidän täytyy kehittää EU:n omaa toimintakykyä, jotta maailma ei ajaudu tilanteeseen, jossa se jakautuu kahtia, yhdysvaltalaiseen ja kiinalaiseen osaan. Tällaisessa kaksinapaisessa maailmassa Eurooppa väistämättä putoaisi railoon.”

Suomen pitää olla myös aktiivisesti mukana EU:n markkinoiden kehittämisessä, koska Suomi on viennistä riippuvainen avotalous, Tuppurainen muistuttaa.

”Suomi haluaa turvata globaalia vapaakauppaa ja sitä, ettei EU:ssa rakenneta kaupan esteitä.”

Suomessa elpymispaketin vastustajat ovat varoitelleet, että se venyttää EU:n perussopimusten rajoja tai luo tietä uusille yhteisen velan paketeille.

Onko tämä paketti ensimmäinen askel siihen, että jäsenmaiden vastuu omasta velastaan heikkenee?

Tuppuraisen mukaan on olemassa selkeät perustelut sille, että pakettia voidaan kutsua ainutkertaiseksi ja kertaluontoiseksi.

”Suomen linja on se, että jokainen maa on vastuussa itse omista veloistaan. Valtioneuvosto ei kannata täysin yhteisvastuullisia velkoja kuten eurobondeja. Elpymisvälineessä yksittäisen jäsenmaan vastuut komission ottamasta velasta ovat tarkkarajaisesti määritellyt. Jos jokin jäsenmaa jättäisi velkansa maksamatta, voidaan yksittäiseltä jäsenmaalta periä vain tarkka osuus, korkeintaan kaksinkertainen bruttokansantulo-osuus. Ja EU:ssa vielä mikään maa ei ole jättänyt velkojaan maksamatta.”

Avustusmuotoisena tukena annettu laina jakautuu kaikkien jäsenmaiden maksettavaksi. Tämä tarkoittaa Suomelle korkeampia EU-jäsenmaksuja. Seuraavaksi keskustelussa on, voiko unioni saada lisätä omaa varallisuutta esimerkiksi hiilitullien, päästökauppamaksujen tai digiveron avulla. Silloin jäsenmaksun korottamiselle ei olisi niin paljon paineita.

Tuppurainen on kutsunut elpymispakettia ”välttämättömäksi pahaksi”.

”Olimme valmiita hyväksymään yhteisen komission velanottoon perustuvan yhteisen elpymisvälineen sen takia, että koronakriisi oli ajaa useita EU-jäsenmaita finanssikriisiin. Monessa maassa velkatasot olivat niin korkeita, että oli mahdollista, että talouden syöksyessä kyseisten maiden luottamus markkinoilla olisi menetetty.”

Jos elpymispaketin kaltainen väline otettaisiin jatkossa uudestaan käyttöön, vaadittaisiin jälleen kerran yksimielinen päätös kaikilta jäsenmailta, kaikkien EU-instituutioiden käsittely, komission lainsäädäntöehdotus ja ratifiointi jäsenmaissa.

”Tässä on kyllä tosi monta lukkoa sille, että vastaava järjestely muuttuisi talon tavaksi.”

Mitä vaikutuksia olisi EU:lle ja Suomelle, jos Suomi ei hyväksyisi esitystä?

”Meidän etumme on vahva ja yhtenäinen EU. Jos kokonaisuuden kaatumisen myötä EU näyttäytyy heikkona ja toimintakyvyttömänä, sillä on meille merkitystä. Jos kaatuminen aiheuttaisi pahimmillaan finanssikriisin, luonnollisesti se iskisi myös ja erityisesti Suomeen, koska meidän kansantaloutemme on niin riippuvainen maailmanmarkkinoiden kysynnästä.”

Tuppurainen huomauttaa, että mikäli koko budjetti jouduttaisiin neuvottelemaan uudelleen, Suomelle olisi tuskin tulossa yhtä suotuisaa neuvottelutulosta esimerkiksi maatalouden kehityksen ja aluerahoituksen osalta.

”Seuraisi hyvin epävarma ja kaoottinenkin tilanne.”

Mutta menikö Euroopan juna jo? Yhdysvallat on laittanut liikkeelle massiivisen, lähes 6 000 miljardin dollarin menolisäysohjelman, kun Eurooppa odottaa vielä ratifiointipäätöksiä.

Miksi tarvitaan yhteistä elvytystä, vaikka talous näyttää kääntyvän pandemian hellittäessä kasvuun joka tapauksessa?

”Tällä hetkellä olemme vielä kriisissä ja on perusteltua jatkaa kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa. Yhdysvallat tulee massiivisen elvytysohjelman takia olemaan erittäin vahva taloudellinen toimija, eikä EU voi tässä jäädä jälkeen. Myös Kiinassa kasvu on käynnistynyt, ja Kiina elvyttää voimakkaasti. Nyt halutaan kaikin toimin tukea sitä, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaa, pystytään ylläpitämään työllisyyttä ja sitä kautta saamaan uusia investointeja ja uutta taloudellista kasvua.”

Tuppurainen kuitenkin korostaa, että elpymispaketti ei palvele vain elvytystä, vaan se on osa pidemmän ajan talouspoliittista linjaa.

”Koronan jälkeen pitää olla strategia sille, miten valtioiden velkatasot saadaan laskuun ja alijäämä vakautettua kestävälle tasolle. Se hetki ei kuitenkaan ole vielä. Jos nyt kiristetään, on vaara, että taantuma pitenee.”