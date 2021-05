Talouskomissaari Valdis Dombrovskis jatkoi twiitillään elpymispaketin mahdollisesta uusimisesta noussutta keskustelua.

Bryssel

Euroopan komission talousasioista vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis vakuutteli tiistaina Twitterissä Suomen päättäjille, että komission linjauksen mukaan elpymispaketti on kertaluontoinen väline.

Suomen eduskunta keskustelee tiistaina ja äänestää keskiviikkona elpymispaketin ratifioinnista.

Lue lisää: Miksi EU:n elpymispaketti on kiistanalainen? Miksi sen hyväksyntä voi mennä täpärälle? HS kokosi keskeiset tiedot eduskunnan käsissä olevasta isosta päätöksestä

”Komissiolle on selvä asia, että #NextGenerationEU -väline on kertaluonteinen, ainutlaatuinen ja se on tiukasti ajallisesti rajattu. Se on meidän mahdollisuutemme toipua tästä poikkeuksellisesta kriisistä”, Dombrovskis twiittasi suomeksi.

Twiitti oli seurausta maanantaisesta keskustelusta, johon latvialainen Dombrovskis ja italialainen talouskomissaari Paolo Gentiloni osallistuivat Euroopan parlamentti budjetti- ja talousvaliokunnan kokouksessa. Komissaarit ovat luvanneet pitää parlamentin valiokuntia ajan tasalla elpymispaketin etenemisestä.

Kokouksessa Dombrovskis ja Gentiloni ottivat kantaa myös mahdollisiin uusiin vastaaviin järjestelyihin.

”Mitä paremmin välineen toimeenpanossa onnistutaan, sitä parempi pohja on keskusteluille mahdollisesta pysyvästä instrumentista, joka olisi luonteeltaan samantyylinen”, Dombrovskis sanoi keskustelussa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Dombrovskis ei puheenvuorossaan ota kantaa siihen, pitäisikö mahdollinen väline luoda uudestaan. Tiistain twiitissä komission varapuheenjohtaja painottaa kertaluontoisuutta ja ainutlaatuisuutta.

Vaikka Italia on jo pitkään puhunut taloudellisen integraation puolesta, talouskomissaari Gentilonin kommentit olivat varovaisia. Komissaarien rooli on edustaa Euroopan unionia, ei kansallisia jäsenvaltioita.

Gentiloni nosti esille sen, että jo sovitun paketin jäljet näkyvät markkinoilla 30 vuotta, sillä velkaa maksetaan takaisin. Gentilonin mielestä ratkaisevaa on se, että EU löytää uutta omaa rahoitusta eli omia varoja velanmaksuun. Niitä voivat olla esimerkiksi päästökaupan tulot, hiilitullit tai digivero.

”Tulevaisuudessa, jos väline toimii ja pystymme sopimaan uusista omista varoista yhteisen velan maksuun, voimme käydä vakavan keskustelun jatkoaloitteista.”

Maanantaina kaksi eurooppalaista pääministeriä, Kreikan Kyriakos Mitsotakis ja Espanjan Pedro Sánchez, otti kantaa tulevien elpymispakettien puolesta.

”Jos raha on käytetty viisaasti ja se vauhdittaa tarvittavia muutoksia, näen, ettei välttämättä puhuta yhdestä ja ainoasta kerrasta”, Mitsotakis sanoi Politicon mukaan.

Hänen mukaansa Euroopassa on nyt ymmärretty, että pandemian jälkeisessä ajassa tarvitaan uudenlaista ”makrotaloudellista visiota, joka ulottuu nykyisiä tiukkoja taloussääntöjä pidemmälle”.

Espanjan Sánchezin mukaan elpymispaketti on saavutuksena verrattavissa esimerkiksi sisämarkkinoiden luomiseen.

”Uskon, että tulevaisuudessa ihmiset näkevät tämän sopimuksen yhtenä suurena askeleena Euroopan integraation hyväksi.”