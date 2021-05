Uudet lievennykset tulossa tiettävästi voimaan helatorstaina.

Ravintoloiden rajoituksiin on luvassa jonkin verran lievennyksiä. Uusi asetus on tarkoitus antaa keskiviikkona valtioneuvoston istunnossa. Uusien rajoitusten on tiettävästi määrä tulla voimaan helatorstaina.

STT:n tietojen mukaan sekä anniskeluaikoihin että aukioloaikoihin olisi tulossa pidennyksiä. Sen sijaan terassit eivät tällä tietoa olisi saamassa vapaampaa aukioloa.

Ainakin keskustasta on tiettävästi pidetty esillä, että ratkaisussa otettaisiin huomioon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan edellytys. Valiokunta on todennut muun muassa, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen iltayhdeksää tulisi olla korkean kynnyksen takana. Valiokunta on myös edellyttänyt, että tiukkojen rajoitusten poistuttua tulisi selkeämmin erotella ruoka- ja seurusteluravintolat sekä sisä- ja ulkotilat.

Jo tällä hetkellä asiakaspaikkarajoitukset ja niin sanottu tanssikielto eivät ulotu ulkoterasseille. Jokaisella asiakkaalla pitää kuitenkin olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava.

Pahimmilla epidemia-alueilla rajoitukset ovat olleet tiukimmat. Tällä hetkellä tiukimmillaan anniskelu pitää lopettaa kello 17, baarin sulkea ovensa kello 18 ja ruokaravintolan kello 19. Lievemmän epidemian alueilla ravintoiloiden on suljettava ovensa kello 23 mennessä. Myös asiakaspaikkojen määrää rajoitetaan.

Lievennysratkaisu on vaatinut sovittelua, sillä hallituspuolueilla on tiettävästi ollut eripuraa siitä, kuinka paljon ravintolarajoituksia on järkevää höllentää. Osa on pitänyt tärkeänä, että ravintoloita ja kulttuuritapahtumia avattaisiin yhtenäisessä linjassa. Tapahtumia on näillä näkymin määrä avata vasta kesäkuun alusta.

Hallitus joutuu puntaroimaan ravintola-alan pitkään jatkunutta ahdinkoa ja toisaalta sitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tartunnat lähtivät selkeästi laskuun ravintolasulun yhteydessä.

Tiukat rajoitukset tulivat voimaan 19. huhtikuuta kuuden viikon ravintolasulun päätyttyä. Niitä oli tarkoitus keventää alkuperäisen aikataulun mukaan jo viime viikolla.