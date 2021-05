Juho Eerolan mukaan Anu Vehviläiselle ja Tarja Filatoville käy raskaaksi vetää yöistuntoja kahdestaan. ”Voin uskoa, että on rankkaa.”

Eduskunnan varapuhemies Juho Eerola perussuomalaisista kertoo olevansa käytännössä hyllytettynä puhemiehen tehtävästä EU:n elpymisvälineestä käytävän keskustelun ajaksi.

”Puhemies Anu Vehviläiseltä (kesk) tuli tällainen soitto eilen illalla. Hän sanoi, että hän taitaa nyt hyllyttää minut tämän keskustelun ajaksi”, Eerola sanoo HS:lle.

Eerola oli kysynyt syytä päätökselle ja saanut vastaukseksi, että eduskunnassa epäillään Eerolalla olevan vielä jäljellä keinoja, joilla hän voisi viivyttää asian valmistumista.

Puhemies Anu Vehviläinen vahvistaa HS:lle näin tapahtuneen.

”Toistaiseksi näin toimitaan lisäriskien minimoimiseksi”, Vehviläinen sanoo.

Eduskunnan puhemiesneuvosto on keskiviikkona linjannut, että istuntoa viedään keskeytyksettä eteenpäin lukuun ottamatta taukoja valiokuntien kokousten aikana. Vehviläinen epäili erityisesti sitä, että jos Eerola pääsisi johtamaan istuntoa, hän linjauksesta huolimatta keskeyttäisi istunnon ja siirtäisi käsittelyä eteenpäin.

Vehviläisellä on mahdollisuus toimia näin. Eduskunnan lainsäädäntöjohtajan Tuula Kuloveden mukaan varapuhemiesten tehtävä on sijaistaa puhemiestä silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Lainsäädännöstä tai oikeuskirjallisuudesta ei ole johdettavissa, että varapuhemiehillä olisi subjektiivinen oikeus toimia puhemiehenä.

Eduskunta on käynyt tiistaista lähtien keskustelua Suomen osallistumisesta EU:n elpymisvälineeseen. Äänestyksen asiasta oli määrä olla keskiviikkona, mutta keskustelu on jatkunut edelleen.

Istunto keskeytettiin helatorstaina hieman ennen kello 10 perustuslakivaliokunnan kokouksen takia. Istunto jatkuu kello 20.

Eerola on jo aiemmin kertonut, että jos hän olisi ollut vetovuorossa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, perussuomalaiset olisivat hänen puolestaan voineet käyttää tilapäistä enemmistöään salissa hyväkseen ja esittää elpymispaketti­käsittelyn pöydälle panemista.

Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan syntynyt, koska Vehviläinen jatkoi Eerolan kanssa keskusteltuaan yön istunnon johtamista ja vähän myöhemmin keskeytti keskustelun.

Keskiviikkona puolestaan hallituspuolue Sdp laittoi elpymispakettikäsittelyn pöydälle ja vei samalla perussuomalaisilta tämän viivytysmahdollisuuden, koska eduskunnan käytäntöjen mukaan asian voi laittaa pöydälle vain kerran käsittelyn aikana.

Eerolan mukaan Vehviläisen epäily jäljellä olevista viivytyskonsteista ei ole täysin aiheeton.

”Puhemieshän voi siirtää käsittelyn sellaiseen aikaan, ettei tarvitsisi yöllä keskustella. Myönnän, että tällainen ajatus minulla oli siinä. Minusta oikea hetki olisi ollut ensi tiistaina normaaliin istuntoaikaan jatkaa tätä keskustelua”, Eerola sanoo.

Nyt Eerola ei kuitenkaan pääse tätä ehdottamaan, sillä Anu Vehviläinen ja varapuhemies Tarja Filatov (sd) vetävät mahdolliset tulossa olevat yöistunnot kahdestaan.

”Voin uskoa, että on rankkaa. Yötä myöten istuminen on rankkaa kolmistaankin”, Eerola sanoo.

Eerolan kertomat aikeet suosia omaa puoluettaan ovat herättäneet pahennusta, koska puhemiesten avointa politikointia ei ole eduskunnassa aiemminkaan katsottu hyvällä. Hän kuitenkin puolustaa toimintaansa:

”Olen koettanut pysyä päivänpolitiikasta erossa ja mielestäni jopa onnistunut, mutta tämä on iso ja fundamentaalinen kysymys itsenäisyyden kannalta. Koen olevani Suomen asialla.”

Eduskunnassa on käytäntönä, että tilapäisesti syntyviä enemmistöjä ei käytettäisi hyväksi täysistunnossa tai valiokunnissa. Eerolan mukaan hallituspuolueiden on kuitenkin turha paheksua tästä perussuomalaisia, koska ne ovat itsekin rikkoneet tätä kirjoittamatonta sääntöä vastaan.

Eerola ottaa esimerkiksi tapauksen vuodelta 2015, jolloin hallituspuolue Sdp:n oma kansanedustaja Kari Rajamäki laittoi pöydälle lakiesityksen paperittomien terveydenhoidosta. Tämä onnistui, koska salissa ei tuolloin ollut vastaesityksen tekijää. Eerolan mukaan silloinen puhemies Eero Heinäluoma (sd) salli tämän tapahtua.

Eerola kertoo mielessään myös käyneen, että kävisi pitämässä puheenvuoron istunnossa – varapuhemiehet voivat näin tehdä, vaikka se on varsin harvinaista.

”Mutta olen aistinut tunnelmia, ja ehkä on omalta kohdaltani parempi, että en enempää lähde aiheuttamaan pahennusta. Meillä perussuomalaisilla tuntuu puhujia riittävän.”