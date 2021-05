Suurinta eduskuntaryhmää vetävän Antti Lindtmanin mukaan perussuomalaisilla on meneillään tietoinen ja tahallinen jarrutus, jolla pyritään estämään eduskuntaa ottamasta kantaa EU:n elpymisvälineeseen.

Suurimman eduskuntaryhmän Sdp:n puheenjohtaja Antti Lindtman pitää perussuomalaisia edustavan varapuhemiehen Juho Eerolan toimintaa ”täysin ennenkuulumattomana”.

Eerola on avoimesti kertonut, että hänen aikeensa on viivyttää eduskunnan päätöksentekoa EU:n elpymisvälineestä, jos tällainen mahdollisuus hänelle varapuhemiehenä tarjoutuu. Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) on kuitenkin estänyt Eerolan pääsyn johtamaan puhetta elpymisvälinekeskustelun aikana.

Lue lisää: Puhemies Vehviläinen vahvistaa, että perussuomalaisten varapuhemies Juho Eerola hyllytettiin elpymisvälinekeskustelun ajaksi

”On täysin ennenkuulumatonta, että koko eduskunnalta mandaattinsa saanut varapuhemies ilmoittaa, että on valmis käyttämään vakiintuneiden pelisääntöjen vastaisia epäasiallisia menettelytapoja. Eduskunnan puhemiehistössä on henkilö, joka olisi valmis omalla toiminnallaan edesauttamaan sitä, että eduskunnan kannanmuodostus tässä asiassa estettäisiin”, Lindtman sanoo.

Lindtmanin mukaan tämä on koko eduskunnalta saadun vallan ja luottamuksen väärinkäyttöä.

”Tästä ollaan eduskunnassa laajasti tyrmistyneitä. Ja yllättyneitä, sillä tähän mennessä Eerola on toiminut suhteellisen asiallisesti.”

Lindtman pitää valitettavana, että puhemiehistöstä on nyt yksi palanen poissa, ja Vehviläinen ja varapuhemies Tarja Filatov (sd) joutuvat kahdestaan vetämään pitkiä ja raskaita yöistuntoja.

”Pidän selvänä, että kun elpymispakettiprosessi on ohi, puhemiesneuvostossa on käytävä vakava keskustelu varapuhemies Eerolan toiminnasta.”

Puhemiesneuvosto johtaa eduskunnan työtä. Siinä mukana ovat puhemiehistön lisäksi valiokuntien puheenjohtajat.

Eduskunta on jo kaksi yötä peräjälkeen käynyt keskustelua EU:n elpymisvälineestä. Tarkoitus oli käydä keskustelu tiistaina ja äänestää keskiviikkona, hyväksyykö Suomi elpymisvälineen käyttöönoton. Perussuomalaiset ovat kuitenkin jatkaneet keskustelua ja pitäneet huolta siitä, että salissa on riittänyt läpi yön puheenvuorojen pitäjiä.

Torstaina istunto jatkuu kello 20. Täysistunto on ollut päivällä keskeytyneenä perustuslakivaliokunnan kokouksen takia.

Lindtmanin mukaan tilannetta on seurattu muissa ryhmissä vähemmän riemukkain mielin.

”On selvää, että toisin kuin perussuomalaiset alun perin väittivät, kyse ei enää pitkään aikaan ole ollut siitä, että kansanedustajien on saatava asiansa ja kantansa ilmaistua. Kyse on nyt tietoisesta ja tahallisesta jarrutuksesta”, Lindtman sanoo.

Hänen mukaansa perussuomalaisilla on meneillään organisoitu toiminta, jolla pyritään estämään tai vähintään lykkäämään eduskunnan mahdollisuutta ottaa kantaa itse asiaan.

”Asioista voi olla eri mieltä, mutta kyllä eduskunnan pitäisi nyt antaa ottaa kanta. Siinä voi olla puolesta tai vastaan”, Lindtman sanoo.

”Ihmiset odottavat, että kansanedustajat ottavat kannan ja sen jälkeen seisovat sen takana.”