Puolueita jakavat eniten kysymykset nuorille tarjottavasta maksuttomasta ehkäisystä sekä terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta.

Pitäisikö kaikkien kuntien tarjota alle 25-vuotiaille nuorille kuntalaisilleen ilmainen ehkäisy? Tämä kysymys jakaa voimakkaasti puolueiden kuntavaaliehdokkaita tänään aukeavassa Helsingin Sanomien vaalikoneessa, johon vastasi 16 000 ehdokasta.

Kuntavaaliehdokkaita on kaiken kaikkiaan 35 627.

Kuntavaalipäivä on sunnuntai 13. kesäkuuta. Ennakkoäänestys alkaa 26. toukokuuta ja kestää 8. kesäkuuta saakka.

Tässä jutussa kerrotaan, miten puolueiden ehdokkaat ovat vastanneet vaalikoneen valtakunnallisiin kysymyksiin, jotka koskevat kunnan palveluita.

1. Maksuton ehkäisy

Maksuton ehkäisy nuorille on kunnan päätösvallassa oleva asia, joka näyttää olevan osittain myös arvokysymys. Eduskuntapuolueista vasemmistoliiton ja vihreiden ehdokkaat kannattavat ajatusta eniten, ja toisessa ääripäässä ovat perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Tällä hetkellä tilanne kunnissa ei ole nuorten kannalta tasa-arvoinen, sillä käytännöt vaihtelevat suuresti. Noin yhdeksänkymmentä kuntaa tarjoaa jo maksutonta ehkäisyä, mutta ikärajat ja ehkäisykeinojen tarjonta vaihtelevat.

Esimerkiksi Helsinki tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille helsinkiläisille ja helsinkiläisten oppilaitosten opiskelijoille. Tampereella ikäraja on 22 vuotta, mutta sitä vanhemmatkin voivat tietyin ehdoin saada ilmaisen ehkäisyn puolen vuoden ajaksi. Joissakin kunnissa tarjonta kattaa vain ensimmäisen hormonikierukan tai puolen vuoden ehkäisypillerit.

Nykyinen hallitus lupasi hallitusohjelmassa toteuttaa valtakunnallisen kokeilun maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille, mutta asia ei ole edennyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut kunnille ehkäisyn tarjoamista nuorille muun muassa raskaudenkeskeytysten vähentämiseksi.

Vaalikoneen vastauksissa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kannattaa maksutonta ehkäisyä ja sanoo sen olevan panostus nuorten seksuaaliterveyteen ja vähentävän myös abortteja. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sen sijaan nostaa esiin ikärajan: hänestä se ei huomioi ihmisten erilaisia elämäntilanteita.

”Moni yli 20-vuotias saattaa olla jo perheellinen ja työelämässä”, Essayah sanoo.

2. Asiakasmaksut terveydenhuollossa

Toinen puolueita selvästi jakava kysymys koskee julkisten terveyspalveluiden asiakasmaksuja. Niiden alentamista kannattaa eniten vasemmistoliitto.

Vähiten asiakasmaksujen alentaminen kiinnostaa kokoomuksen ehdokkaita.

”On järkevää, että palveluita käyttävä maksaa itse pienen omavastuun. Tietyin edellytyksin maksuista on voitava jatkossakin vapauttaa”, kommentoi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaalikonevastauksessaan. Orpon mukaan kokoomus on esittänyt, että kunnille osoitettaisiin rahoitusta lasten asiakasmaksujen poistamiseen.

Nykyinen hallitus alentaa asiakasmaksuja uudistuksessa, joka tulee voimaan heinäkuun alussa tänä vuonna. Sen yleislinjana on laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Esimerkiksi hoitajavastaanotoista ei jatkossa voi periä asiakasmaksuja.

3. Kuntaverotus

Kokoomus, perussuomalaiset ja Liike Nyt ovat lähellä toisiaan, kun vaalikoneessa kysyttiin kuntaverosta. Näiden puolueiden ehdokkaat kannattavat eniten ajatusta, että veroprosentin on pysyttävä ennallaan menopaineista huolimatta.

Liike Nytin Harry Harkimon mukaan kuntaveron pitäisi etenkin Helsingissä laskea, koska siihen olisi varaa ja koska se kompensoisi asukkaille korkeita asumiskustannuksia.

Vasemmistoliittolaiset ehdokkaat ovat innokkaimpia tarttumaan kuntaveroon menopaineiden takia. Puolue sanoo kuntatalousohjelmassaankin, että hyvät palvelut ovat sille verokilpailua tärkeämpiä, ja kuntaveron nostaminen voi monesti pitkällä tähtäimellä olla leikkauksia järkevämpi vaihtoehto.

Kokoomus puolestaan kertoo ohjelmassaan tavoitteensa olevan, että kuntaveroa ei nosteta Suomen kunnissa tulevan valtuustokauden aikana.

”Talouden sopeutuskeino numero yksi ei saa olla kuntalaisten kukkarolla käyminen”, ohjelmassa sanotaan.

Kuntaveron tasossa on suurta hajontaa maan sisällä. Veronmaksajain keskusliiton kuntaverovertailun mukaan keskituloisen pariskunnan vuodessa maksamissa veroissa ja muissa veroluonteisissa maksuissa voi olla tuhansien eurojen ero asuinkunnasta riippuen.

4. Yksityisautoilu vai joukkoliikenne?

Perussuomalaiset ehdokkaat pitävät tärkeämpänä huolehtia kunnan yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

Keskusta ja kokoomus ovat kallellaan samaan suuntaan. Ei liene yllätys, että vastapuolelta löytyvät vihreät, jotka eivät laittaisi autoilua julkisen liikenteen edelle.

Pääministeripuolue Sdp on tässä välimaastossa. Se suhtautuu piirun verran innokkaammin autoiluun kuin vihreät ja vasemmistoliitto, mutta ei kuitenkaan ole samassa rintamassa oikeistopuolueiden kanssa.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin on vaalikoneessa joukkoliikenteen puolella enemmän kuin puolueensa keskimäärin.

”Liikenteen ja liikkumisen kehittämisessä on panostettava erityisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn. Asuinalueet tulee suunnitella niin, että arjen palvelut, harrastukset ja työpaikat ovat saavutettavissa julkisen ja kevyen liikenteen keinoin”, Marin sanoo. Hänen mukaansa myös kaupunkien ulkopuolella ja harvaan asutuilla seuduilla pitäisi huolehtia joukkoliikenteestä.

Sdp:llä on traumoja autoiluun liittyvistä linjauksista. Viime eduskuntavaaleissa kilpailijat repivät riemua puolueen ilmasto-ohjelmasta, jossa puhuttiin tavoitteesta laatia aikataulu uusien polttomoottoriautojen kieltämiseksi.

Tällaista aikataulua Sdp-johtoinen hallitus ei kaavaile, vaan päinvastoin vastustaa Hollannin ja Tanskan EU:ssa virittelemää polttomoottoriautojen kieltoa, kertoi liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka HS:n haastattelussa keväällä. Syynä ovat biopolttoaineet, joiden kehittelyssä ja tuotannossa suomalaisyritykset ovat vahvoilla.

5. Kouluverkon kohtalo

Perussuomalaiset ja vasemmistoliitto löytävät toisensa kunnan kouluverkkoa koskevassa kysymyksessä. Niiden ehdokkaat kannattavat eniten ajatusta, että kunnan kouluverkkoon ei pidä koskea kustannuksista huolimatta.

Vastausten perusteella eduskuntapuolueet ovat kautta linjan varsin haluttomia puuttumaan kouluverkkoon. Vastahakoisuudesta huolimatta tällaiset järjestelyt ovat edessä monessa kunnassa, joiden lapsimäärä on vähentynyt.

Opetushallitus on arvioinut Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta, että jos kouluverkon supistuminen jatkuu yhtä jyrkkänä kuin tähän asti, koulujen määrä vähenee lähes puoleen nykyisestä vuoteen 2040 mennessä.

Kunnissa joudutaan tulevallakin valtuustokaudella pohtimaan muun muassa yhteistyötä toisten kuntien kanssa, jotta lasten oikeus perusopetukseen turvattaisiin.

6. Lastenhoidon tuki

Kristillisdemokraattien ehdokkaat puoltavat innokkaimmin sitä, että kunnat tukisivat rahallisesti lasten hoitamista kotona. Myös keskusta ja perussuomalaiset kannattavat ajatusta. Tätä ei voi pitää yllätyksenä, sillä samat puolueet suhtautuvat myönteisimmin myös kotihoidon tukeen.

Nihkeimmin lasten kotihoidon rahanlisäyksiin suhtautuvat Rkp ja vihreät.

”Varhaiskasvatus on Suomessa korkealla tasolla, ja se takaa kaikille lapsille yhdenvertaisen alun elämälle. Kuntien mahdollisuudet antaa rahallista tukea perheille vaihtelevat. On myös tärkeää, että rahallinen tuki ei vaikuta kielteisesti naisten työllisyysasteeseen”, sanoo Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaalikonevastauksessaan.

Henriksson toivoo kuitenkin, että perheille annettaisiin erilaisia mahdollisuuksia hoitaa lasta kotona.

Kunta voi maksaa kuntalisää kotona lasta hoitavalle. Kuntaliiton tuoreimman, vuonna 2020 tehdyn kyselyn mukaan noin 20 prosenttia kunnista maksoi kotihoidon tuen kuntalisää, jonka suuruus oli keskimäärin 171 euroa lasta kohden.

Kunnissa yleisempää on maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jonka avulla perhe voi palkata hoitajan kotiin tai käyttää yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita.

Kuntalisissä tilanne elää vuosittain. Esimerkiksi Helsinki poistaa kotihoidon tuen kuntalisän eli niin sanotun Helsinki-lisän yli yksivuotiailta tämän vuoden kesäkuun alussa. Kokoomus, vihreät, Sdp ja Rkp kannattivat tätä, kun vasemmistoliitto, keskusta ja perussuomalaiset vastustivat pienempien ryhmien ohella.

Leikkausta perusteltiin säästötarpeella mutta myös sillä, että eriarvoistuminen vähenee, kun lapset ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen piirissä.

7. Perinteiset luokat vai avotilat?

Vaalikoneessa ehdokkailta kysyttiin suhtautumista myös koulujen uuteen arkkitehtuuriin.

Uusissa koulurakennuksissa suositaan ”avoimia oppimisympäristöjä”, joissa oppiminen ei tapahdu enää pulpetissa päntäten vaan ilmiöpohjaisesti tutkien. Perinteisten luokkahuoneiden sijaan kouluissa on isoja yhteistiloja ja pienryhmähuoneita. HS on kertonut esimerkiksi Jätkäsaaren peruskoulusta tässä kirjoituksessa.

Kiistaa on käyty muun muassa siitä, sopivatko avoimet tilat kaikille lapsille vai onko tuloksena hälyä ja levottomuutta.

Eniten epäilyksiä uutta koulusuunnittelua kohtaan on perussuomalaisilla, vähiten vihreillä.

8. Autopaikat uudiskohteissa

Täsmälleen sama jako näkyy myös, kun ehdokkailta kysytään suhtautumista siihen, pitäisikö kunnan lopettaa vaatimukset autopaikoista uusien asuntojen yhteydessä. Vihreiden mielestä pitäisi, perussuomalaisten mielestä ei pidä lopettaa. Perussuomalaisten tuntumassa ovat keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Autopaikkojen rakentaminen nostaa uusien asuntojen hintaa.

”Ei ole oikein, että autottomatkin asukkaat joutuvat maksamaan autoilun kustannuksista. Kattavan joukkoliikenteen alueilla tulisi luopua pysäköinnin vähimmäismäärän määräävistä pysäköintinormeista ja siirtyä markkinaehtoiseen pysäköintiin”, sanoo vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vaalikoneessa.

Esimerkiksi Helsingissä kaupunki on määrännyt uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärän, mutta nyt kolmella uudella asuinalueella kokeillaan mallia, jossa rakennuttajat saavat päättää, kuinka paljon pysäköintipaikkoja talojen yhteyteen rakennetaan.

9. Tuki kulttuurille

Vihreät, vasemmistoliitto ja Sdp ovat puolueista myönteisimpiä ajatukselle, että kuntien kannattaa tukea kaupunginteatteria ja -orkesteria kaupungin vetovoiman takia.

Perussuomalaiset eivät tästä niin innostu.

Kuntaliiton mukaan teatteri- ja orkesterilain piirissä on ammatillisia teattereita kaikkiaan 57, joista täyskunnallisia on 8. Valtionosuuksia saavista 28 orkesterista 16 on kunnallisia. Korona-aika on mullistanut myös kunnalliset kulttuuripalvelut, kun esityksiä ei ole voinut järjestää eikä lipputuloja saada.

10. Hankintojen ilmastovaikutukset

Vaalikoneessa pyydettiin ehdokkailta kantaa myös siihen, pitäisikö kunnan hankinnoissa ottaa huomioon ilmastokriteerit. Suurin osa puolueista suhtautuu tähän myönteisesti, kärjessä vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp.

Kunnat tekevät julkisia hankintoja yli 20 miljardilla eurolla vuosittain, mutta toistaiseksi ilmastokriteereiden huomioimista vasta opetellaan. Monista kunnista puuttuu osaamista, vaikka intoa olisikin.

Esimerkiksi Helsinki on halunnut pienentää liha- ja maitotuotehankintojen ilmastovaikutuksia ympäristökriteerien avulla. Kuninkaantammen asuntoalueella Helsingin kaupungin asuntotuotanto tutki yhdessä kohteessaan, miten rakennuksen hiilijalanjälkeä saisi pienemmäksi hankinnan keinoin.

Vaalikoneessa ehdokkaat ottavat kantaa myös siihen, pitäisikö kaavoituspäätöksissä antaa etusija asuntorakentamiselle, jos vastakkain ovat asunnot ja kuntalaisten pääsy lähiluontoon.

Lisäksi kysyttiin, pitäisikö vanhusten hoidossa siirtää painopistettä edelleen kotihoidon puolelle, pitäisikö kunnan toimia asuinalueiden eriytymisen ehkäisemiseksi, pitäisikö kaikkien kuntalaisten ottaa koronavirusrokote heti kun mahdollista ja pitäisikö lähikirjastojen rahoitus pitää nykytasolla säästöpaineista huolimatta.

Helsingin Sanomien vaalikone löytyy osoitteesta vaalikone.fi.