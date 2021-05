Perus­suomalaisten Halla-aho puolustaa pitkää eduskunta­keskustelua: Opposition keino edistää asioita on puhuminen

Perussuomalaiset ovat tyytymättömiä muiden puolueiden haluttomuuteen käydä keskustelua elpymisvälineestä.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puolueen tavoitteena EU:n elpymisvälineestä käydyssä eduskuntakeskustelussa oli käsitellä asia perusteellisesti.

Keskustelu alkoi tiistaina ja sitä käytiin yökaudet pääasiassa perussuomalaisten voimin.

”Kyllä me ymmärrämme, että vähemmistöstä käsin emme voi estää huonojenkaan esitysten hyväksymistä, mutta kaikissa tilanteissa kansanedustajan on mielestäni tehtävä parhaansa edistääkseen niitä asioita, joihin hän uskoo ja jotka ovat hänen kannattajilleen tärkeitä. Vaikka tappio on todennäköinen, se ei ole syy nostaa käsiä pystyyn.”

Halla-ahon mukaan asioiden edistämisessä opposition tärkein keino on puhuminen.

”Jos me emme saa puhua eduskunnassa ja sillä tavoin niin sanotusti hidastaa asian käsittelyä, niin mitkä sitten ovat keinoja, joilla meidän pitäisi oppositiosta tätä asiaa lähestyä?”

Halla-ahon mukaan eduskuntakeskustelu EU:n elpymisvälineestä on Suomessa ollut yleisesti ottaen heikkotasoista. Sitä puoltavat argumentit ovat Halla-ahon mukaan jääneet pinnallisiksi eikä yksityiskohtaiseen kritiikkiin ole vastattu.

”Eduskunnassa nähtiin, että hallituspuolueilla ja kokoomuksella ei ole minkäänlaista halua osallistua keskusteluun. Se johtunee siitä, että sekä keskustaan ja kokoomukseen kohdistuu oman kannattajakunnan suunnalta paljon painetta, joten ne haluaisivat mieluummin lakaista koko asian maton alle”, Halla-aho sanoo.

Halla-aho ei hyväksy puheita enemmistön pitämisestä panttivankina tai eduskuntakäsittelyn tahallisesta hidastamisesta. Näitä syytöksiä esitti lauantaina Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

”On olemassa valtioita, joissa joko ei ole oppositiota tai oppositio ei pysty hidastamaan hallituksen esityksiä eikä käymään niistä keskustelua. Ehkä jotkut haluaisivat tällaisen yhteiskuntamallin Suomeenkin, mutta itse pidän parempana, että oppositiolla on mahdollisuus kritisoida hallituksen esityksiä. Perustuslain mukaan kansanedustajan puheoikeus on rajoittamaton eikä häntä voi määräillä ulkoapäin”, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaisten varapuheenjohtajan Riikka Purran mukaan puolue lopetti eduskuntakeskustelun EU:n elpymisvälineestä lauantain vastaisena yönä siksi, että sen edustajat saivat puhutuksi sen, mitä oli puhuttavaa.

”Ihan niin se meni. Itselläni ei esimerkiksi eilen enää ollut sanottavaa, vaan sain kaiken jo edellisenä yönä sanottua. Lopetettiin, kun puheet loppuivat”, Purra sanoo.

Varapuheenjohtaja Riikka Purra.­

Purran mukaan ei pitäisi olla tavatonta, että edustajat käyttävät perustuslaissa annettua oikeutta puhua täysistunnossa.

Purran mukaan keskustelua on arvosteltu vääränlaiseksi tai asiattomaksi, mutta hänestä perussuomalaiset nostivat esiin elpymispaketin ongelmakohtia hyvin muotoilluin argumentein sekä esittivät hallitukselle kysymyksiä, joihin ei Purran mielestä tullut kunnollisia vastauksia.

”On toki vaihdellut edustajasta toiseen, miten puhe on rakennettu. Itse olen oppinut elpymispaketista ja EU:sta paljon uutta viime päivinä, koska monet ovat todellakin perehtyneet ja nähneet vaivaa puheiden eteen.”

Salissa perussuomalaiset tosin siteerasivat keskustelun aikana muun muassa Punahilkka-satua ja lukivat eduskunta-avustajan laatimaa runoutta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä siteeraa jälleen puolueen puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa, jonka mukaan eduskunnassa keskustelu jatkuu niin kauan kuin edustajilla on asiaa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä.­

”Kun edustajat olivat sanoneet asiansa, keskustelu päättyi”, Mäkelä sanoo. Hänen mukaansa kyse ei ollut ryhmäpäätöksestä.

”Kansanedustajalla on vapaa puheoikeus ja vaikenemisen oikeus, eli ketään ei voi pönttöön pakottaa eikä sieltä pois käskeä. Edustajat puhuvat omalähtöisesti ja hyvin pitkäänkin, kuten Sebastian Tynkkynen”, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan keskustelu kannatti kokonaisuudessaan käydä.

”Me saimme esille ne näkökohdat, jotka meillä oli EU:n elvytyspaketista ja siitä, että se on historiallinen vallansiirto Suomelta EU:lle, minkä myös perustuslakivaliokunta on tunnustanut kahden kolmasosan enemmistövaatimuksellaan. Tällaisista kohtalonkysymyksistä täytyy keskustella pitkään ja hartaasti”, Mäkelä sanoo.

”Ihmetyttää, miksi tästä asiasta keskusteleminen kiinnostaa niin vähän muita kuin perussuomalaisia. Kokonainen yö jouduttiin keskustelemaan ennen kuin saatiin edes pääministeri ja eurooppaministeri paikalle, mikä oli hämmentävää.”

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) olivat tiistaina omaehtoisessa koronakaranteenissa EU-kokousmatkan jäljiltä eivätkä olleet paikalla tuolloinkin yöhön venyneessä keskustelussa. Keskiviikon istunnossa he olivat läsnä kello 14:stä kello 16:een.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan hallituspuolueiden osallistuminen keskusteluun oli vähäistä.

”Se kertoo pyrkimyksestä saada omille ympäripyöreille ja heikoille argumenteilleen mahdollisimman vähän huomiota. Hallituspuolueet kenties ajattelevat, että kansa ei ymmärrä asian yksityiskohtia, eivätkä he siksi vaivautuneet vastaamaan yksityiskohtaisiin kysymyksiin”, Tavio sanoo. Hän vastasi HS:lle sähköpostilla.

Riikka Purran hampaankoloon jäi asian pöydällepanoon liittynyt epäselvyys.

Perussuomalaiset yrittivät asian käsittelyn pöydällepanoa eli lykkäämistä eteenpäin keskiviikon istunnossa, mutta puhemies Tarja Filatov (sd) viittasi eduskunnan työjärjestykseen ja kertoi vallitsevan käsityksen olevan, että uutta pöydällepanoa ei voi tehdä, kun sellainen oli jo kerran aiemmin Sdp:n ehdotuksesta tehty.

Perussuomalaisilla oli puolestaan käsitys, että pöydällepanoja voi tehdä enemmän kuin kerran. Edustaja Ville Tavio (ps) esitti asian käsittelyn siirtämistä perustuslakivaliokunnan ratkaistavaksi, ja istunto keskeytettiin.

Istunnon jatkuttua Filatov kertoi yllättäen, että asia on tulkinnanvarainen, jonka vuoksi hän tarkistaa kantaansa ja salliikin äänestyksen perussuomalaisten pöydällepanoesityksestä. Sen perussuomalaiset hävisivät, ja asian käsittely jatkui.

Purran mukaan tämä oli Filatovilta menettelytapavirhe, joka johtui eduskunnan virkamiesjohdon antamasta väärästä tulkinnasta. Perussuomalaiset haluaisivat asian selvittämistä perustuslakivaliokunnassa.

”Tämä asia ei ole menossa perustuslakivaliokuntaan, vaikka näin on väitetty. Perustuslakivaliokunta aikoo ottaa niin sanottuna omana asiana käsittelyyn työjärjestyksen tulkintaepäkohdan, mutta se ei liity tähän nyt tapahtuneeseen virheeseen”, Purra sanoo.

Purran mukaan perussuomalaiset ovat pitäneet elpymispakettiasiaa esillä systemaattisesti viime kesästä asti.

”Olemme myös pyrkineet vaikuttamaan mahdollisesti epävarmoihin edustajiin. Tiedämme eduskunnan käytäviltä ja myös kentältä, että erityisesti keskustassa ja kokoomuksessa vastustetaan paljon tätä pakettia. On sitten toinen asia, uskaltavatko he äänestää vastaan.”

Riikka Purra ja Ville Tavio kertovat saaneensa yleisöltä paljon palautetta.

”Olen saanut kansalta kannustusta ja ihmettelevää palautetta, miksi muut puolueet eivät puolusta itsenäisyyttämme, eivätkö muut kansanedustajat ymmärrä päätöksen todennäköisiä seurauksia vai eivätkö uskalla vastustaa ryhmäkuria”, Tavio sanoo.