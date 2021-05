HS:n nykyinen Brysselin-kirjeenvaihtaja Jenni Virtanen palaa kotitoimitukseen kesällä.

Brysselin-kirjeenvaihtajaksi nimitetty Teija Sutinen on työskennellyt aiemmin muun muassa eduskuntatoimittajana Helsingin Sanomissa.­

Politiikan toimittaja Teija Sutinen on nimitetty Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajaksi Brysseliin ensi syksystä alkaen.

Sutinen työskentelee osana HS:n talouden ja politiikan toimitusta. Euroopan unionissa on käynnissä useita merkittäviä ilmastoon ja talouden sääntelyyn liittyviä hankkeita, joiden seuranta niveltyy vastedes entistä selkeämmin osaksi HS:n muuta politiikan toimittamista.

”Tulossa on ihan keskeisiä yhteisiä päätöksiä, joiden merkitystä ja seurauksia pitää avata suomalaislukijoille”, Sutinen sanoo.

Sutinen on työskennellyt muun muassa taloustoimittajana, taloustoimituksen esimiehenä ja eduskuntatoimittajana Helsingin Sanomissa vuodesta 1998 lähtien. Tätä ennen Sutinen työskenteli Talouselämässä ja myös Helsingin Sanomissa.

”On hienoa saada Brysseliin näin kokenut ja monipuolinen uutistykki, joka pystyy avaamaan suomalaisille lukijoille EU:n muutosta suvereenisti sekä politiikan että talouden näkökulmasta”, HS:n uutislinjan toimituspäällikkö Laura Saarikoski sanoo.

EU:ssa Sutinen näkee keskeisenä sen, miten maiden väliset suhteet kehittyvät pandemian jälkeisenä aikana ja miten Suomi tässä paikkansa hakee.

”Kiinnostaa myös seurata, millaisena yhdessä sovittu elvytys lopulta toteutuu eri maissa”, Sutinen sanoo.

Sutisen toimikausi alkaa syyskuussa. Nykyinen HS:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Jenni Virtanen palaa kotitoimitukseen kesällä.

Bryssel on osa HS:n kirjeenvaihtaja­verkostoa. HS:llä on kirjeenvaihtajat Brysselin lisäksi Berliinissä, Moskovassa, Tukholmassa, Pekingissä, Washingtonissa ja Lontoossa. Lisäksi HS on viime vuosina nimittänyt vuosittain vaihtuvan teemakirjeenvaihtajan.

Brysseliä lukuun ottamatta muut HS:n kirjeenvaihtajat työskentelevät ulkomaantoimituksessa.