Ikääntyneiden tehostetusta palveluasumisesta 37 prosenttia on ulkoistettu. Vaalikonevastausten perusteella vasemmistoliitto ei kasvattaisi ulkoistuksia.

Puolueista kokoomus suhtautuu myönteisimmin ja vasemmistoliitto kielteisimmin Helsingin Sanomien vaalikoneen kysymykseen siitä, pitäisikö vanhusten hoidossa painopistettä siirtää edelleen kotihoidon puolelle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on HS:n vaalikoneessa täysin eri mieltä painopisteen siirtämisestä kotihoitoon.

”Tällä hetkellä Suomessa on ongelmana, että liian monet todella huonossa kunnossa olevat ikäihmiset joutuvat sinnittelemään kotona aliresurssoidun kotihoidon turvin, vaikka he huonon kuntonsa puolesta tarvitsivat paikan ympärivuorokautisesta hoidosta”, Andersson sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon vaalikonevastauksen mukaan palvelukotipaikkojen lisäksi tarvitaan lisää resursseja kotihoitoon ja parannuksia omaishoitajien asemaan.

”Kaikkia toimia tarvitaan, sillä ikäihmisten tilanteet ovat erilaisia ja monet haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään."

Orpo on jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että painopistettä voi siirtää edelleen kotihoitoon.

Vanhusten kotihoito ei ole puolueita voimakkaasti jakava kysymys. Enemmistö puolueista vaikuttaa pitävän kotihoidon osuutta vanhuspalveluista nyt sopivana.

Vanhuspalveluissa kunnat ovat vähentäneet perinteistä pitkäaikaista laitoshoitoa ja painottaneet kotona asumisen ensisijaisuutta. Kotiin tuotavien palveluiden asiakasmäärät kotiin tuotavissa palveluissa ovatkin viime vuosina kasvaneet tasaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan noin 56 000 yli 75-vuotiasta oli säännöllisen kotihoidon piirissä vuonna 2018. Heitä oli jo selvästi yli puolet kaikista vanhuspalvelujen asiakkaista.

Kääntöpuolena on se, että säännöllisessä kotihoidossa on yhä enemmän vanhuksia, jotka ovat entistä heikkokuntoisempia. Monilla on useita yhtäaikaisia sairauksia. Noin puolella on jokin muistioire.

THL:n saaman selvityksen mukaan kotihoidossa on yhä enemmän asiakkaita, jotka lasketaan paljon palveluita käyttäviksi, eli joilla on yli 60 kotikäyntiä kuukaudessa.

Kunnat ovat ulkoistaneet viime vuosina erityisesti vanhusten palveluasumista yksityisten yritysten hoidettavaksi. Ostopalveluiden osuus ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palveluista on nyt noin 37 prosenttia.

HS kysyy vaalikoneessa, pitäisikö julkisia palveluita ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Tämä arvokysymys jakaa puolueita voimakkaasti ja ennalta-arvattavasti. Ääripäissä ovat jälleen kokoomus, joka on puolueista eniten valmis ulkoistamaan, ja vasemmistoliitto, joka on suhtautunut nihkeästi yksityisten palveluntuottajien käyttöön julkisissa palveluissa.

Seuraavaksi suopeimmat ulkoistuksille ovat Liike Nyt ja keskusta. Sdp on vasemmistoliiton tavoin vastahakoinen.

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ulkoistuksille painetaan jarrua erityisesti terveydenhuollon puolella.