HS kävi läpi puolueiden vaaliohjelmat kolmen keskeisen teeman osalta. Ohjelmat eivät ole yhteismitallisia: kristillisdemokraatit kertovat arvoistaan ja tavoitteistaan yli 30 sivun verran, kun taas Liike Nyt on tiivistänyt sanomansa parille sivulle. Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa ei käsitellä terveydenhuoltoa erikseen.

Helsingin Sanomien gallupissa kansalaiset nimesivät viideksi tärkeimmäksi kuntavaaliteemaksi terveydenhoidon, kuntatalouden ja verotuksen, vanhusten hoivan, koulutuksen ja koulut sekä työllisyyden hoidon.

HS selvitti, mitä yhdeksän eduskuntapuolueen kuntavaaliohjelmat linjaavat terveydenhoidosta, kuntataloudesta ja koulutuksesta.

Koulutus valittiin tarkasteluun vanhustenhoidon sijaan siksi, että se nousee yhä tärkeämmäksi kuntien tehtäväksi, mikäli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy sote-uudistuksessa maakunnille eli hyvinvointialueille.

Vaaliohjelmissa käsitellään suurta joukkoa muitakin aiheita.

Ohjelmat eivät ole yhteismitallisia: kristillisdemokraatit kertovat arvoistaan ja tavoitteistaan yli 30 sivun verran, kun taas Liike Nyt on tiivistänyt sanomansa parille sivulle. Ohjelmia on julkaistu pitkin talvea ja kevättä, ensimmäiset jo viime vuoden puolella.

Terveydenhoito

Oppositiopuolue kokoomus korjaisi sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmat nykyjärjestelmän pohjalta ilman maakuntia. Myös maakuntaveroa se vastustaa.

Kunnat ja kuntien yhteistyö ovat paras tapa järjestää palvelut myös tulevaisuudessa, kokoomus linjaa. Se vaatii myös valinnanvapautta: jos ei kuukaudessa pääse hoitoon, asiakkaalle pitäisi tarjota palveluseteli, jolla hän voi valita, mistä hoitonsa hakee.

Pääministeripuolue Sdp uskoo, että sosiaali- ja terveysuudistuksella myös tasa-arvo terveydenhoidossa paranee.

Sdp:n mukaan rakenteiden lisäksi pitää uudistaa palveluiden sisältöjä: ”Tulevaisuudessa panostamme varhaisen vaiheen palveluihin ja vahvistamme perustason palveluiden saatavuutta.”

Sdp haluaa neuvolapalvelut myös nuorille.

Hallituspuolue keskustan mukaan sote-palvelujen järjestäminen maakuntapohjalta tuo kuntien talouteen vakautta ja ennustettavuutta.

Palvelusetelit taas turvaavat ja monipuolistavat palveluita sekä ylläpitävät yrittäjyyttä, keskusta uskoo.

Hallituspuolue vihreitten ohjelmassa todetaan, että sote-uudistus on kesken, mutta puolueen kanta on selvä. Tarvitaan terveydenhuollon kokonaisuus, joka nojaa ”lyhytnäköisten säästötavoitteiden sijaan terveyserojen kaventamiseen, saumattomiin hoitoketjuihin ja palveluiden saatavuuden parantamiseen”.

Vihreässä kunnassa ehkäistään esimerkiksi työkyvyttömyyttä, työuupumusta ja masennusta panostamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Oppositiopuolue perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa ei erikseen käsitellä terveydenhoitoa. Palveluista todetaan yleisesti, että tapauskohtaisesti tulee arvioida, onko kunnan mielekästä tuottaa ne itse vai tilata markkinoilta.

Hallituspuolue vasemmistoliiton mukaan jokaisen suomalaisen pitää voida luottaa siihen, että terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsee viimeistään viikossa ja maksutta. Kunnan on tarjottava myös paperittomille pääsy kiireettömään hoitoon.

Monet kunnat käyttävät asiakasmaksujen perintään yksityisiä perintätoimistoja, mikä vasemmistoliiton mukaan tulisi lopettaa.

Hallituspuolue Rkp:n mukaan sosiaali- ja terveydenhoidossa julkisten palvelujen rinnalle tarvitaan niitä täydentäviä yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja.

”Palveluseteleiden käyttöä tulisi mielestämme lisätä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä hoitojonojen lyhentämiseksi.”

Rkp muuttaisi maksuttoman rintasyöpäseulonnan ikärajoja nykyisestä 50–69 vuodesta 40–74 vuoteen.

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien mielestä julkisen sektorin on oltava päävastuussa palveluiden järjestämisestä. Alueilla on kuitenkin oltava laaja vapaus päättää siitä, tuotetaanko palvelut itse vai alueiden yhteistyössä, ostamalla osa yksityiseltä tuottajalta tai antamalla asiakkaalle palveluseteli.

Riittävän rahoituksen on Kd:n mukaan tultava valtionosuusjärjestelmästä: ”Emme kannata verotusoikeuden lisäämistä alueille. Verotusoikeus kasvattaisi kokonaisverorasitusta ja lisäisi kansalaisten taloudellista eriarvoisuutta.”

Liike Nytin mukaan hyvinvoivassa kunnassa pääsee vaivatta laadukkaisiin terveydenhuollon ja mielenterveyden palveluihin.

Kuntatalous ja verotus

Kokoomus ei kannata veronkorotuksia. Kuntataloutta tulee puolueen mukaan hoitaa niin kuin omaakin, ja kunnista pitää tehdä yrittäjämyönteisiä.

”Tavoitteemme on, että kunnallisveroa ei nosteta Suomen kunnissa valtuustokauden aikana. Myös kunnallinen piiloverottaminen ja elämisen kustannusten nousu on laitettava kuriin. Jätemaksujen, sähkönsiirtomaksujen, vesimaksujen tai muiden maksujen korottaminen ei saa olla vuosittainen automaatti”, kokoomus linjaa.

Sdp:N mukaan verotuksen, palveluiden ja investointien on oltava tasolla, joka on kestävää myös pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi sähköverkot ja muut elämiselle välttämättömät palvelut tulee järjestää niin, etteivät yksityiset sijoittajat voi nostaa kuntalaisten niistä maksamaa hintaa ennakoimattomasti.

Kuntien valtionosuuksilla on Sdp:n mielestä turvattava niiden toimintaedellytykset. Poikkeuksellisissa tilanteissa valtion on myös varmistettava kuntien peruspalvelujen rahoitus, kuten koronavirusepidemian aikana on tehty.

Kuntien veropohjaa olisi kehitettävä reilummaksi niin, että kaikilla kunnilla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa rahoitukseensa. Silti Sdp pitää tärkeänä, ettei pienituloisten verotus nouse.

Keskustan mukaan kuntien ja valtion tulee hakea yhdessä keinoja kuntatalouden vakauttamiseksi. Valtion pitää kattaa täysimääräisesti mahdolliset uudet tehtävät ja velvoitteet.

Keskusta puolustaa kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmää, jolla tasataan kuntien tulopohjan ja palvelujen järjestämiskustannusten eroja.

Kunnat tarvitsevat myös uusia tuloja: luonnonvarojen käytöstä pitää jäädä nykyistä suurempi taloudellinen hyöty kuntaan. Kuntien pitää kannustaa yrityksiä myös laajentamiseen, keskusta linjaa.

Keskusta haluaa valtion tukijohjelman julkiseen puurakentamiseen.

Vihreitten mukaan kuntakentän moninaisuus on sekä rikkaus että haaste, minkä takia sama lääke ei tehoa kaikissa kunnissa. ”Vihreässä kunnassa on rohkeutta tehdä yhteistyötä, sillä yhdistämällä voimat naapurikunnan tai kansalaisjärjestön kanssa voidaan saada enemmän aikaiseksi.”

Vihreiden tavoitteena on pitää kunnat houkuttelevina asuinpaikkoina ja turvata peruspalvelut. Veroja korotettaessa harkitaan ensisijaisesti kiinteistöveron korottamista, vihreät linjaa.

Perussuomalaisten mukaan veroasteen korotuksen sijaan yhteiset varat ja kuntien tehtävät on pantava tärkeysjärjestykseen. Voimavarat tulee keskittää kuntien ydintehtäviin, kuten terveyskeskusten, sosiaali- ja terveyspalveluiden, koulujen ja katujen pitämiseen kunnossa.

Kuntien ei tule rasittaa talouttaan ja kuntalaisten lompakkoa valtiota kunnianhimoisemmilla ilmastotavoitteilla. Myöskään uusien kunnantalojen, pikaraitioteiden ja konserttipalatsien rakentamisen aika ei ole nyt, perussuomalaiset linjaa.

Perussuomalaisten mielestä kirjastojen tulee olla ”tiloja, joissa voi rauhoittua ja keskittyä, ei meluisia ja levottomia oleskelutiloja”.

Vasemmistoliiton mukaan hyvät palvelut ovat verokilpailua tärkeämpiä, ja kunnallisveron nostaminen voi monesti pitkällä tähtäimellä olla leikkauksia järkevämpi vaihtoehto.

Osassa kuntia verotaso on kuitenkin jo niin korkea, etteivät merkittävät veronkorotukset ole vaihtoehto.

Kuntatalousohjelmassaan vasemmistoliitto esittää, että valtio voisi verouudistuksin kerätä yli miljardi euroa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi kunnissa. Tavoitteena on muun muassa uudistaa osinkoverotus, joka suosii nyt puolueen mukaan suuria pääomatuloja listaamattomista yhtiöistä.

Vasemmistoliiton mielestä kaikissa riittävän suurissa kunnissa pitäisi olla yhteiskäyttöpyöriä.

Rkp kannattaa kunta- ja kiinteistöveron suhteen pidättyväistä veropolitiikkaa, jolla estetään verotustason nousu liian korkeaksi.

Kuntien ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön puolue haluaa toimivan hyvin, jotta luotaisiin parhaat edellytykset investoinneille ja yrittäjyydelle. ”Katsomme, että kaavoituksen ja maankäytön pitää tukea yritysten perustamista ja elinkeinoelämän kehittämistä.”

Kristillisdemokraattien mukaan palveluiden pyörittäminen velkarahalla on kestämätöntä. Vain sellaisia investointeja, jotka parantavat kunnan elinvoimaisuutta ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia peruspalvelujen kautta, voidaan rahoittaa velaksi.

Kuntien tuottavaa omaisuutta, kuten energia- ja vesiyhtiöitä, ei pidä yksityistää alijäämien kattamiseksi.

Kuntien pitäisi Kd:n mukaan saada nykyistä suurempi osuus vero- ja maksutuloista, mikä vähentää riippuvuutta valtionosuuksista ja kannustaa tehokkaampaan elinkeinopolitiikkaan.

Liike Nytin mukaan elinvoimaisessa kunnassa on tilaa yritystoiminnalle ja reilulle kilpailulle. Luonnollisten monopolien, kuten vesilaitosten ja sähkönsiirron, tulee kuitenkin puolueen mukaan olla vastakin julkisessa omistuksessa.

Jokainen kunta tarvitsee yrittäjyysstrategian, jolla vahvistetaan paikallista elinvoimaisuutta, Liike Nyt linjaa.

Nyt-liikkeen mielestä Helsingin pitää myydä 30 prosenttia omistamastaan Helen-energiayhtiöstä.

Koulutus ja koulut

Kokoomus haluaa ”lisää koulua kouluihin”. Puolueen mukaan se tarkoittaa esimerkiksi lisää oppitunteja, arvostusta nauttivia ammattilaisia ja oppivampia oppilaita sekä koulua, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä.

Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ongelma on kokoomuksen mukaan yhä ratkaisematta: hallituksen päättämä oppivelvollisuuden laajentaminen ei niitä korjaa.

”Meidän mielestämme tuki ja apu pitää kohdistaa oppilaille, jotka sitä tarvitsevat. Oppivelvollisuuden pidentäminen uhkaa leikata varoja koulutuksen sisällöistä ja oppilaiden yksilöllisestä tuesta.”

Sdp puolustaa hallituksen oppivelvollisuuspäätöstä, joka myös tekee lukio-opiskelusta ja ammatillisesta koulutuksesta aidosti maksutonta: ”Haluamme luoda 12-vuotisen opinpolun jokaiselle nuorelle.”

Sdp sanoo haluavansa myös varmistaa, että varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on riittävästi henkilöstöä ja jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen.

Keskustan mukaan perusopetuksessa pitää ottaa käyttöön etäopetuksesta saadut hyvät kokemukset unohtamatta lähiopetuksen sosiaalista merkitystä.

Virtuaalisia oppimisympäristöjä tarvitaan puolueen mielestä muutenkin lisää, jotta koulutukseen kaikilla tasoilla perusopetuksesta korkeakouluopintoihin voi osallistua paikasta riippumatta.

Ammatillisen opetuksen ja lukion yhteistyötä vahvistamalla ja digitalisaatiota hyödyntämällä voidaan keskustan mukaan turvata koulutuksen saavutettavuutta myös harvaan asutulla alueella.

Vihreitten mukaan ”vihreässä kunnassa voimme tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman parhaan”. Siellä opiskellaan terveellisissä tiloissa, vahvistetaan lukutaitoa ja estetään syrjäytymistä sekä harrastetaan koulupäivän jälkeen.

Lista ”vihreistä tavoitteista” on pitkä oppilashuollon turvaamisesta opettajien lomautusten estämiseen ja etäopetuksen kehittämiseen. Siitäkin huolehditaan, että kenenkään koulumatka ei muodostu kohtuuttoman pitkäksi.

Koulun tulee vihreitten mukaan myös purkaa turhia sukupuolirooleja ja stereotypioita luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.

Vihreät haluaa päiväkotien henkilöstölle täydennyskoulutusta sukupuolitietoisesta varhaiskasvatuksesta.

Perussuomalaisten mukaan koulukiusaamiseen tulee puuttua päättäväisesti ja kouluissa tapahtuvista rikoksista tulee tehdä aina rikosilmoitus.

Erityisoppilaiden laittaminen tavallisiin luokkiin on perussuomalaisten mukaan karhunpalvelus kaikille. Suvivirsi ja joulujuhlat kuuluvat kouluun, perussuomalaiset linjaa.

Vasemmistoliiton mukaan erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden opetus voi tapahtua pienryhmissä, erityisopetuksessa tai yleisopetuksen ryhmissä. Erityisen tärkeää on panostaa siihen, että oppimisen kolmiportaisen tuen järjestelmä on kunnossa.

Peruskoulun suurin haaste on vasemmistoliiton mukaan oppimiserojen kasvu oppilaiden välillä. Painotetun opetuksen kokonaismäärän vasemmistoliitto pitäisi kohtuullisena, ja sitä olisi tarjottava tasapuolisesti eri kouluissa eri puolilla kuntaa.

Rkp:n mukaan ruotsinkielinen peruskoulu on kaksikielisen Suomen kivijalka. Toisen kansalliskielen opetuksen tulisi alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja monipuolisen kieltenopetuksen esikoulussa.

Koulutuksen ja opetuksen on oltava tasa-arvoista ja vapaata ahtaista sukupuolinormeista, Rkp linjaa.

Kristillisdemokraatit vaatii kunnilta reipasta ryhtiliikettä perusopetuksen laadun parantamiseksi, koska nyt kuntien perusopetukseen käyttämät voimavarat vaihtelevat huomattavasti.

Yksityiset koulut ja päiväkodit täydentävät Kd:n mukaan julkista esi- ja perusopetusta. Kristillisdemokraatit haluaa tukea perheiden mahdollisuuksia valita lapsilleen sopivin koulu, ja ”siksi parannamme yksityiskoulujen toimintaedellytyksiä”.

Kotiopetuskin on Suomessa laillinen vaihtoehto suorittaa oppivelvollisuus, Kd muistuttaa. Myös Kd:n ohjelmassa mainitaan Suvivirsi.

Kristillisdemokraatit ehdottaa, että sisaruksilta poistettaisiin päivähoitomaksut.

Liike Nytin mukaan koulutus on kunnan tärkeä tehtävä, ja koulujen resurssien on oltava kunnossa, jotta koulut ovat kaikille turvallisia paikkoja. Koulukiusaamisen lopettamiseksi tarvitaan toimintaohjeita, uutta lainsäädäntöä sekä riittäviä resursseja, puolue arvioi.