HS haastattelee kaikki eduskunta­puolueiden puheen­johtajat kunta­vaalien alla. Perus­suomalaisten Jussi Halla-ahon mielestä kannattaisi miettiä, onko kaikkien kuntien järjestettävä kaikki samat palvelut.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho arvioi, että identiteettikysymykset eivät enää sytytä puolueen äänestäjiä samalla tavalla kuin vaikkapa talouskysymykset. ”Pikemminkin ihmiset kaipaavat sitä, että he saisivat olla rauhassa. Että eri tuuteista ei hierottaisi heidän naamaansa muiden ihmisten identiteettiä.”

Perussuomalaisten pitkän aikavälin visio kuntapolitiikasta on kuntien itsehallinnon laajentaminen, sanoo puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

”Haluamme lisätä federalismia. Suomi on alueellisesti hyvin heterogeeninen maa, eikä tänne välttämättä sovi yhden sapluunan kuntamalli.”

Halla-ahon mielestä kunnat voisivat hyödyntää helpommin omia vahvuuksiaan ja kompensoida heikkouksiaan, jos niillä olisi enemmän autonomiaa.

”Vaikkapa polttoainevero, tai monet muut kulutukseen liittyvät verot, voisivat olla alueellisesti säädettäviä. Tai järjestyslakia koskevat asiat. Kannattaisi myös miettiä, onko kaikkien kuntien järjestettävä kaikki samat palvelut.”

Kuntavaaleissa vallitsee yksi lainalaisuus: puolueiden vaalimenestys riippuu merkittävästi ehdokasasettelusta.

Perussuomalaisten tilanne näyttää erinomaiselta. Puolueella on 5 962 ehdokasta, mikä tarkoittaa kaikista puolueista suurinta prosentuaalista ja määrällistä nousua viime kuntavaaleista. Vuoden 2017 vaaleissa ehdokkaita oli 3 800.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisilla on ”syytä optimismiin” vaalituloksen suhteen.

Se on vaatimattomasti sanottu. Perussuomalaiset voi hyvinkin saada historiansa suurimman vaalivoiton. Suurin haaste on äänestäjien innostaminen vaaliuurnille.

”Eroamme kaikista muista varsin selkeästi tietyissä asiakokonaisuuksissa, ja ihmiset ovat jo aika pitkälle päättäneet äänestävätkö meitä. Meidän äänestäjämme eivät juurikaan arvo perussuomalaisten ja muiden puolueiden välillä, mutta he arpovat kyllä meidän ja sohvan välillä.”

Perussuomalaiset yrittää innostaa ihmisiä äänestämään korostamalla kuntavaalien yleispoliittista merkitystä.

”Suurin vaikutus kuntavaaleilla on tuloksen valtakunnallinen merkitys. Kelle tahansa perussuomalaiselle annettu ääni kasvattaa puolueen valtakunnallista painoarvoa ja auttaa meitä viemään tavoitteitamme eteenpäin”, Halla-aho sanoo.

Hän uskoo, että vaalituloksella on vaikutusta myös hallituksen jatkoon.

”Jos kepu kokee raskaan vaalitappion ydinalueillaan eli kunnissa, en usko, että se voi jäädä hallitukseen punavihreän politiikan tukipuolueeksi odottamaan armoniskua vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.”

Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaisten suuri vaalivoitto kertoisi siitä, että puolueesta on tullut salonkikelpoinen eikä sen äänestämistä enää häpeillä.

” ”Emme yksinkertaisesti asetu samalle janalle kuin muut puolueet.”

Vaikka Halla-aho ei laita toiveitaan uusien äänestäjien varaan, käy perussuomalaiset toki kamppailua äänestäjistä muiden puolueiden kanssa. Maaseudulla perussuomalaiset haastaa keskustaa, kaupungeissa kokoomusta. Ennen äänestäjiä tuli myös Sdp:stä, mutta ne ajat ovat Halla-ahon mielestä ohi.

”Sieltä ei ole enää paljon voitettavissa, koska olemme selkeästi tämän hetken johtava työväenpuolue Suomessa.”

Viime viikonloppuna Halla-aho tosin piti työmarkkinauudistuksia käsittelevän linjapuheen, jonka tulkittiin vievän puoluetta selkeästi oikeistolaisempaan suuntaan.

Puhe puhutteli varmasti perussuomalaisten talousoikeistolaista siipeä. Perussuomalaisilla ja kokoomuksella on paljon potentiaalisia yhteisiä äänestäjiä. Tämä käy ilmi muun muassa kokoomuksen sisäisestä selvityksestä, josta HS uutisoi alkuvuonna.

Halla-aho uskoo, että perussuomalaiset voisi houkutella kuntavaaleissa uusia äänestäjiä etenkin kokoomuksen ”perussuomalaisesta laidasta”.

”Tässä on se rajapinta, jossa varmaan tapahtuu jonkin verran liikettä vaaleissa.”

Millaisia rintamalinjoja perussuomalaiset pyrkii jatkossa kuntapolitiikassa muodostamaan, jos ja kun puolue saa paljon edustajia kunnanvaltuustoihin? Pyrkiikö se tekemään tiivistä yhteistyötä kokoomuksen kanssa?

Halla-ahon mukaan tällaista johtopäätöstä ei voi tehdä.

”En koe, että olisimme erityisesti lähestymässä kokoomusta, vaikka ymmärrän mistä se mielikuva tulee. Emme yksinkertaisesti asetu samalle janalle kuin muut puolueet.”

Perussuomalaisten pyrkimys välttää asemoitumista oikealle tai vasemmalle tulee esiin, kun Halla-aholta kysyy monista eri puoluekenttää jakavista aiheista, esimerkiksi kunnallisten palvelujen tuotannon ulkoistamisesta.

”Jos vastaan mekanistisesti kyllä tai ei, se jo pitää sisällään sen, että tämä olisi ideologinen kysymys. Meille se ei ole. Eri puolella Suomea on paljon esimerkkejä siitä, että yhteistyö yksityisen tuottajan kanssa toimii oikein hyvin. Samalla on muistettava yritysten toimintalogiikka, joka on voiton tuottaminen omistajille.”

Puolueen ehdokkaiden näkemykset julkisten palveluiden ulkoistamisesta tosiaan jakautuvat melko tasaisesti. HS:n vaalikoneessa ulkoistamisen lisäämistä kannatti 36 prosenttia vastanneista ja vastusti 58 prosenttia.

”Yksityistäminen ei ole mikään maaginen ratkaisu, joka johtaisi automaattisesti parempiin palveluihin ja kustannustehokkuuteen. Toisaalta ei julkinenkaan sitä takaa, sille on ominaista byrokratia ja tuhlaaminen. Tärkeää on, että kunta ei missään olosuhteissa jää yksityisten konsernien panttivangiksi. Palveluja kilpailuttaessa tulee myös suosia pieniä ja paikallisia yrityksiä, jotka maksavat veronsa Suomeen.”

Halla-ahon mielestä on hyvä kysymys, tulevatko perussuomalaisten äänestäjät pettymään, jos mahdollisen vaalivoiton jälkeen kunnissa ei tapahdukaan suurta muutosta. Hänen mukaansa puolue kuitenkin yrittää olla antamatta katteettomia lupauksia.

” ”Pikemminkin ihmiset kaipaavat sitä, että he saisivat olla rauhassa. Että eri tuuteista ei hierottaisi heidän naamaansa muiden ihmisten identiteettiä.”

Yhteen merkittävään aiheeseen, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, ei perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa viitata käytännössä lainkaan.

”Kuntavaalien alla puhutaan aika paljon siitä, että ei saisi puhua muista kuin kuntien päätösvaltaan liittyvistä asioista. Mutta sote-uudistus on ikään kuin hyväksytty puheenaihe, vaikka siitä nyt kaikkein viimeksi päätetään kuntien valtuustoissa”, Halla-aho toteaa.

Hänen mukaansa Suomessa on menty ”ääripäästä toiseen”.

”Viime vaalikaudella kokoomus lähti ahneuksissaan yksityistämään sote-järjestelmää. Nyt sitten mennään malliin, jota voisi kutsua hyvinkin sosialistiseksi.”

Jos perussuomalaiset saa suuren vaalivoiton, se kertoo Halla-ahon mielestä muun muassa siitä, että puolueen äänestämistä ei enää häpeillä. Puolueesta on tullut salonkikelpoinen.

Lisäksi yhteiskunnan polarisaatio vahvistaa perussuomalaisten kannatusta, Halla-aho sanoo. Hän tosin arvioi, että identiteettiin liittyvät kysymykset eivät sinänsä enää samalla tavalla sytytä puolueen äänestäjiä.

”Luulen, että talouskysymykset ovat ihan oikeasti ihmisille tärkeämpiä kuin tällaiset arvokysymykset. On varmaan niitä, jotka kokevat esimerkiksi lihansyönnin, heteroseksuaalisuuden tai autolla ajamisen hyvin voimakkaasti osaksi identiteettiään. Mutta pikemminkin ihmiset kaipaavat sitä, että he saisivat olla rauhassa. Että eri tuuteista ei hierottaisi heidän naamaansa muiden ihmisten identiteettiä. Tämä on minun käsitykseni perussuomalaisten ajatusmaailmasta. ”

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa todetaan, että huhtikuussa Suomi ”otetaan takaisin”, kunta kunnalta. Odotukset ovat korkealla.

Pettyvätkö puolueen äänestäjät, jos kuntavaalivoiton jälkeen kunnissa asiat jatkuvat melko samaa rataa kuin ennenkin?

”Tämä on ihan hyvä kysymys. Pyrimme välttämään katteettomien lupausten antamista. Mutta toisaalta nostamme esiin täysin todellisia näkökohtia, kuten vaalien vaikutuksen valtakunnanpolitiikkaan.”

Halla-aho lisää, että jo pelkästään vallitsevien voimasuhteiden ravistelulla on tervehdyttävä vaikutus kuntiin juurtuneisiin ”hyvä veli -verkostoihin”.

”Meille on täysin selvää, että muutos tapahtuu hitaasti, jos on tapahtuakseen. Vaalivoitto on meistä askel parempaan suuntaan, askel terveempää yhteiskuntaa kohti. Mutta ei missään tapauksessa sen tien päätepiste.”

Kolme kysymystä Halla-aholle

Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata.

”Helsingissä suurin kipupiste on asumisen sietämätön hinta. Ongelma on siinä, että Kelan piikki on auki, ja toisaalta meille tulee jatkuvasti lisää ihmisiä Helsinkiin asumaan Kelan rahoilla. Kunnan asuntotuotannossa pitäisi priorisoida työssä käyviä, pieni- ja keskituloisia ihmisiä. Kaupunkiin keskittyy valtava, suurilta osin ulkomainen työttömien armeija. Samaan aikaan radan varteen häädetään ihmisiä, jotka ovat töissä, mutta joilla ei ole varaa asua täällä.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

”Tämä on tietysti mitättömän pieni summa minkään ongelman ratkaisemiseen, mutta ehkä ostaisin ruokaa vähävaraisille ihmisille. Ehkä ruokajakelu on kohde, jossa sadalla tuhannella eurolla saisi jotain konkreettista hyötyä.”

Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

”Järjestö- ja poliittisessa toiminnassa kannattaa aina nukkua yön yli ennen kuin tekee mitään. Tämä ohje kannattaa pitää aina mielessä, se pätee moniin tilanteisiin.”