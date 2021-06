HS haastattelee kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kuntavaalien alla. Pääministeri Sanna Marin sanoo, että ateriakohulla voi olla vaikutusta Sdp:n kannatukseen kuntavaaleissa.

Pääministeri Sanna Marin on johtanut Sdp:tä syksystä 2020 lähtien.

Kuntien talousahdinkoon on usein esitetty ratkaisuksi tehtävien vähentämistä.

Sdp:n puheenjohtajalle Sanna Marinille palvelujen karsinta ei maistu. Hän sanoo, että kuntien tehtävät vähenevät jo merkittävästi, kun sosiaali- ja terveyspalvelut (sote) siirtyvät hyvinvointialueille.

”Jäljelle jäävistä tehtävistä on vaikea löytää turhia tehtäviä. Kuntien tehtävät ovat todella tärkeitä. Näiden tehtävien aliarvioiminen ei ole mielestäni järkevää”, Marin sanoo.

Marinilta on mahdotonta saada vastausta siihen, mitä kuntien tehtäviä voisi leikata tai siirtää muiden tehtäviksi, jos on aivan pakko.

”Mikäli on tilanne, että kunnan taloutta pitää tasapainottaa, niin ennemmin pitää lisätä tuloja kuin vähentää kuntien menoja palveluita karsimalla. Kun palveluita karsitaan, siitä kärsivät jo valmiiksi kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset.”

Sen sijaan hän suosii kuntien välistä yhteistyötä. Esimerkiksi Marinin kotikunta Tampere tekee yhteistyötä muiden kuntien kanssa toisen asteen koulutuksen järjestämisessä.

Kuntien tulevaisuuden kannalta ytimessä on se, miten verotus muuttuu myös valtakunnallisilla päätöksillä.

Marinin ydinehdotus on, että valtion keräämiä pääomaveroja suunnataan myös kunnille. Nykyään valtio rahoittaa kuntia ennen kaikkea valtionosuuksilla.

Pääomaverotulojen suuntaaminen kunnille vähentäisi valtion tuloja.

Marin lisäisi valtion tuloja tiivistämällä veropohjaa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että verotuloja etsitään kohteista, joita nyt verotetaan vähän tai ei ollenkaan.

Marin ei kerro Sdp:n kantaa siihen, pitäisikö yritysten verotusta kokonaisuutena kiristää vai lieventää. Hän kuitenkin vakuuttaa, että Sdp seisoo hallitusohjelman- ja politiikan takana.

”Hallitus ei ole yleisesti kiristämässä yritysverotusta”, Marin sanoo.

”Verotuksen puolella on paljon tehtävää ilman, että korotetaan työn tai yrittämisen verotusta. Me olemme esittäneet useita erilaisia kokonaisuuksia, joilla voisi tilkitä verotuksessa olevia aukkoja. Tällainen on esimerkiksi lähdevero institutionaalisille sijoittajille. Se ei vaikuta työssä käyvän kukkaroon millään tavalla eikä vaikeuta myöskään yritystoimintaa.”

Osinkoverosta on vapautettu muun muassa eläkerahastot, sijoitusrahastot, asiakkaidensa vakuutuskuoria hallinnoivat yhtiöt sekä yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt. Verovapaus koskee yleensä myös vastaavia ulkomaisia yhteisöjä. Ulkomaiset yhteisöt nostavat Suomesta osingot verovapaasti.

Edunvalvontajärjestö Finanssiala vastustaa Sdp:n ajamaa veroa ja sanoo, että lopulliset maksajat ovat muun muassa rahastosijoittajat ja eläkkeensaajat.

Kuntavaalit ovat Sanna Marinin (sd) ensimmäiset vaalit puolueen puheenjohtajana.

Marin haluaa, että pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään.

Hän sanoi Ylen haastattelussa, että olisi syytä pohtia, pitäisikö kunnallisveron olla progressiivinen kuten valtion tuloverotus on.

Aamulehdessä hän täsmensi, ettei Sdp ole esittänyt mallia kunnallisveron muuttamisesta progressiiviseksi eikä kuntavaaleissa päätetä verotuksen rakennemuutoksista.

Progressiivinen tarkoittaa sitä, että verotus kiristyy tulojen kasvaessa. Kunnallisvero on lähtökohtaisesti tasavero eli sama kaikille.

Marin sanoo, että uusien tulojen kannalta aivan keskeistä on se, kuinka hyvin kunnat kykenevät houkuttelemaan yrityksiä ja lisäämään näin alueen työllisyyttä ja verotuloja.

Hän sanoo, että yrityksien kannalta olennaista on kunnan työvoiman saatavuus, mutta myös esimerkiksi kaavoituksella ja tonttipolitiikalla on merkittävä rooli.

Maankäytön suunnittelu on Marinille tuttu asia, sillä hän on tehnyt yliopistossa kandidaatintutkielmansa maankäytön konflikteista.

Hallituksen on määrä saada viimeistään syksyllä lausuntokierrokselle kuntien kannalta hyvin keskeinen uusi maankäyttö- ja rakennuslakiehdotus. Ehdotuksessa on noin 800 sivua.

Alun perin tarkoitus oli, että laki keventää rakentamisen byrokratiaa, mutta muun muassa elinkeinoelämän mukaan näin ei ole käymässä.

Yritykset haluavat, että lakiin kirjattaisiin kiinteistönomistajille mahdollisuus valmistella asemakaava poliittisen päätöksentekoon. Lopullinen kaavoituspäätös jäisi kunnalle. Kuntaliitto on suhtautunut ehdotukseen nihkeästi.

Marin ei suoraan tyrmää esitystä mutta suhtautuu siihen varauksellisesti. ”Kaavoitusjärjestelmää on tarkasteltava kokonaisuutena, ja tämä voisi vaikeuttaa kunnan suunnitelmallista kaavoitusta. Kaikkiin avauksiin on kuitenkin syytä suhtautua rakentavasti ja avoimesti.”

Hän sanoo, että tällainen maanomistajien ”ohituskaista” voisi tuoda myös kaavajärjestelmään hitautta, epäloogisuutta ja pirstaloittaa kaavoitusta.

Pääministeri Sanna Marinilla viime viikot ovat olleet sikäli harvinaista aikaa, että hän on toiminut enemmän Sdp:n puheenjohtajana kuin aikoihin. Yleensä pääministerin aika kuluu maan asioiden hoitoon.

Kyseessä on Marinin ensimmäinen vaali puolueen puheenjohtajana. Meno on ollut kaikkea muuta kuin auvoista.

Sdp oli edellisissä kuntavaaleissa toiseksi suurin kuntapuolue kokoomuksen jälkeen 19,4 prosentin ääniosuudella.

Toukokuun alussa julkaistussa Yleisradion kuntavaalimittauksessa Sdp oli pudonnut 18,1 prosentin kannatuksellaan hiuksenhienosti kolmanneksi.

Edellä olivat oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset.

Sanna Marin arvioi, että ateriakohulla voi olla vaikutusta vaalitulokseen.

Sdp on rakentanut kuntavaalikampanjansa Marinin henkilön ympärille. Se on sikäli ongelmallista, että pääministeri-puheenjohtajan aika on aina rajallisempaa kuin muiden puheenjohtajien.

Pääministerin tehtävä on pitää hallitus pystyssä ja löytää kompromisseja, joten hänen mahdollisuutensa äänestäjiä houkutteleviin kärkkäisiin kantoihin ovat rajatut.

Marin on ollut suosittu pääministeri, mutta hänen kannatuksensa on laskenut.

Sdp sai riveihinsä ehdokkaita vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa ja jopa vähemmän kuin perussuomalaiset. Ehdokkaiden määrällä on yleensä iso merkitys vaalimenestykseen.

Pääministeriin keulakuvana liittyy myös yhä yleistyvä piirre. Pääministeri saa paljon julkisuutta, mutta hänen toimiinsa kohdistuu kritiikkiä, epäilyksiä ja yllättäviä kohuja koko ajan enemmän kuin yhteenkään muuhun poliitikkoon.

Tällä kertaa tuo kielteinen julkisuus on nimeltään ateriakohu, joka ei liity millään tavalla kuntien tehtäviin, mutta sillä voi silti olla merkitystä Sdp:n kuntavaalimenestykseen.

Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan jo useiden pääministereiden aikana pääministereille on kuulunut veroton ateriakorvaus, kun he ovat asuneet Kesärannan virka-asunnossa.

Marin on asunut osin koronaepidemian takia Kesärannassa runsaasti, ja ateriakorvauksia on kertynyt keskimäärin 850 euroa kuukaudessa.

Valtioneuvoston kanslian virkamiehet ovat vuosikaudet tulkinneet edun verottomaksi, mutta perjantaina verottaja ilmoitti, että etu on verollista. Marin kertoi perjantaina korjaavansa veroilmoitustaan ja maksavansa verot, koska hänen virkamiehiltä saamansa aikaisempi tulkinta on osoittautunut vääräksi. Hän myös maksaa koko ateriaetunsa takaisin.

”On mahdollista, että tällä on vaikutusta vaalitulokseen, mutta sitä on vaikea arvioida ennalta. Haluan kuitenkin uskoa, että ihmiset osaavat erottaa kuntavaaleissa päätettävät asiat päivänpolitiikan kohuista. Kohuja tulee ja menee. Välillä ne ovat suurempia ja välillä pienempiä”, Marin sanoi kuluneen viikon keskiviikkona, kun tämä haastattelu tehtiin.

Sdp ei ole kuitenkaan muuttanut vaalitavoitettaan ateriakohun takia. ”Meidän tavoitteemme on, että olemme suurin kuntapuolue, ja puolustamme kuntapalveluita kuten tähänkin asti”, Marin sanoo.

Vetoa hän ei kuitenkaan toimittajan kanssa lähde voitosta lyömään.

Kolme kysymystä Sanna Marinille

Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata.

”Omaishoitajien aseman parantaminen. Omaishoidon kriteerit pitää yhdenmukaistaa ja lisätä omaishoidon tukipalveluja.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

”Tampereella muuttaisin hiekkapäällysteisiä futiskenttiä tekonurmikentiksi.”

Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

”Ole oma itsesi. Oma elämänkokemus ja arjen asiantuntemus ovat kuitenkin se kaikkein arvokkain asia, mitä kunnallisilla luottamushenkilöillä on.”