HS haastattelee kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kuntavaalien alla. Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mielestä veronkorotusten pitää olla viimesijainen keino kunnissa.

Rkp saa vuodesta toiseen vaaleissa noin viiden prosentin kannatuksen, siis suurin piirtein saman osuuden kuin ruotsinkielisiä on Suomessa.

Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson haluaa kuitenkin pyristellä irti pelkän kielipuolueen leimasta. Hänestä Rkp:lle on Suomen puoluekentällä nykyistä suurempi paikka liberaalina oikeistopuolueena.

Kasvumahdollisuuksia Henriksson näkee esimerkiksi kokoomuksen kannattajien joukossa.

”Kokoomus on mennyt oikealle, mutta varsinkin kokoomus on mielestäni valitettavasti osoittanut, että se on hyvin jakautunut, mitä tulee EU-politiikkaan”, Henriksson sanoo.

Hän viittaa äänestykseen EU:n elpymispaketista. Henrikssonista oli ”aivan käsittämätöntä”, että perinteisesti EU-myönteisessä kokoomuksessa kymmenen kansanedustajaa äänesti pakettia vastaan. Henriksson itse korostaa, että Suomi on pienenä vientivetoisena maana riippuvainen EU:n sisämarkkinoista ja niiden elpymisestä.

”Talouspolitiikan saralla mutta myös arvomaailmassa Rkp tarjoaa nyt kaikille suomalaisille vaihtoehdon. Me olemme liberaali puolue, mielestäni kokoomus on siirtynyt myös sillä skaalalla enemmän konservatiivien joukkoon”, Henriksson sanoo.

”Kokoomuksen liberaalilaita, tervetuloa Rkp:hen.”

Kuntavaaliohjelmassaan Rkp nostaa esiin muun muassa korona-ajan kuntataloudelle asettamia haasteita.

Selvä linjaus on, ettei ongelmia pitäisi ratkoa veronkorotuksilla. Puolue kirjoittaa vaaliohjelmassaan kannattavansa ”pidättyväistä veropolitiikkaa” kunta- ja kiinteistöveron suhteen.

Kokoomus ajaa kuntavaaleissa eräänlaista kuntaveron kattoa eli ei korotuksia tulevalla kaudella. Onko Rkp yhtä jyrkkä linjassaan?

Henriksson sanoo, että asiaa on aina pohdittava kuntakohtaisesti, eikä korotuksille voi siis sanoa täysin jyrkästi ei.

”Voi sanoa niin, että pitää ensin katsoa kaikki muut asiat”, hän sanoo.

Henrikssonista kunnissa tulisi tarkastella ensin esimerkiksi se, voidaanko hankinnoissa tehdä enemmän yhteistyötä lähikuntien kanssa, mikä voisi tuoda säästöjä.

Yhtenä talouden tasapainottamisen keinona hän näkee myös kiinteistövero­rekisterin perkaamisen. Rekisteri on veron pohjana, mutta joskus uudet rakennetut rakennukset tai laajennukset eivät vielä ole ehtineet rekisteriin.

”Olisi katsottava, onko tämä rekisteri ajan tasalla ja saammeko sen kaiken kiinteistöveron, mikä meille kuuluu.”

Mikäli säästöjä pitää tehdä, ne eivät saisi kohdistua lakisääteisiin palveluihin, kuten kouluihin tai varhaiskasvatukseen, Henriksson painottaa. Kyseeseen voivat sen sijaan tulla esimerkiksi yhdistysten tuet.

Samalla kunnissa pitää panostaa työllistämiseen ja työhyvinvointiin, Henriksson sanoo.

”Kuntahan myös itse maksaa siitä, jos on työttömiä ja heitä ei työllistetä. Tähän pitää myös panostaa mahdollisimman paljon.”

Henriksson korostaa, että työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Hän mainitsee esimerkkinä työperäisen maahanmuuton hyödyistä Närpiön kunnan.

” ”Jotta Suomi-koneisto pyörisi ja jotta meillä olisi myös kasvun varaa, meillä pitää olla enemmän tarjontaa työntekijöistä työmarkkinoilla.”

Rkp nostaa kuntavaali­ohjelmassaan esiin myös työperäisen maahanmuuton edistämisen.

Puolue haluaa kaksinkertaistaa työperäisen maahanmuuton vuoteen 2030 mennessä, Henriksson totesi vastikään puoluekokous­puheessaan. Rkp esimerkiksi linjaa, että kaikkien, jotka ovat hankkineet Suomessa korkeakoulu­tutkinnon, tulisi saada automaattisesti oleskelulupa.

Rkp:n kanta eroaa voimakkaasti oppositiopuolue perussuomalaisten viime aikoina esillä pitämistä näkemyksistä. Perussuomalaiset katsoo, että työperäinen maahanmuutto on omiaan kuormittamaan suomalaista sosiaaliturvaa.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on perustellut, että suuri osa Suomeen työn vuoksi saapuvista maahanmuuttajista tulee pienipalkkaisille aloille ja jää melko nopeasti työttömäksi.

HS selvitti hiljattain työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä tilastoja. Asiaan ei ole täysin selvää vastausta. Halla-ahon väitettä tukee perussuomalaisten ajatushautomon selvitys. Kelan tilastot sosiaalietuuksista taas antavat osin erilaisen kuvan.

Henriksson mainitsee esimerkkinä työperäisen maahanmuuton hyödyistä Närpiön kunnan, jonne on tullut paljon maahanmuuttajia töihin. Noin 15 prosenttia kuntalaisista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Työttömyysaste Närpiössä on noin kolme prosenttia, hän laskee.

”Ne ihmiset, jotka ovat sinne muuttaneet, ovat muuttaneet työn perään. He ovat jääneet sinne, perustaneet perheen, ostaneet niitä taloja maaseudulla, jotka muuten ehkä jäisivät tyhjiksi ja ovat mahdollistaneet myös sen, että kyläkouluja edelleen pidetään yllä”, Henriksson sanoo.

”He ovat mahdollistaneet myös sen, että me saamme Suomessa syödä kotimaisia tomaatteja ja kurkkuja tai että paikalliseen teollisuuteen riittää tekijöitä. Kun katsotaan sitten, paljonko siellä oli niitä henkilöitä, jotka olivat saaneet toimeentulotukea, niin heitä oli todella vähän. Puhutaan ehkä noin kahdestakymmenestä henkilöstä, eli määrä on todella vähäinen”, hän sanoo perussuomalaisten ajatuspajan taannoiseen selvitykseen viitaten.

Selvitys herätti huomiota nostamalla esiin sen, että yli puolet kaikista Närpiössä maksetuista toimeentulotuista meni vuonna 2018 ulkomaalais­taustaisille.

Perussuomalaiset argumentoi myös, että työperäinen maahanmuutto polkee palkkoja ja työehtoja suorittavassa työssä. Puolue varoittaa väärinkäytöksistä.

Henriksson sanoo, että asiaa on käyty läpi hallituksessa, ja valvontaan panostetaan enemmän resursseja.

”Ei saa tietenkään olla niin, että ulkomaista työvoimaa halutaan siksi, että halutaan polkea palkkoja vaan siksi, että halutaan tekijät ja osaajat. Työehtosopimuksista on pidettävä kiinni. Samat työehtosopimukset pätevät myös ulkomaisiin työntekijöihin kuin suomalaisiin.”

Entä miten Henriksson vastaa niille, jotka katsovat, ettei työperäiseen maahanmuuttoon tulisi panostaa tilanteessa, jossa moni suomalainen on työttömänä?

”Heidän eteensä pitää tehdä kaikki, jotta he myös työllistyisivät, ja sen takia maan hallitus nyt lähtee tehostamaan työvoimapalveluita. Se on varsin tärkeää”, hän sanoo.

Tästä huolimatta työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, Henriksson korostaa.

”Kun katsomme, paljonko Suomeen on syntynyt lapsia viimeiset kymmenen vuotta ja kun katsomme, kuinka paljon menee ihmisiä eläkkeelle, niin näemme, että jotta Suomi-koneisto pyörisi ja jotta meillä olisi myös kasvun varaa, meillä pitää olla enemmän tarjontaa työntekijöistä työmarkkinoilla. Sen takia tarvitsemme maahanmuuttoa Suomeen. Oma väestömme ei tule riittämään.”

Henrikssonille tuli yllätyksenä, että Rkp:llä on toiseksi eniten rikoksista tuomittuja kuntavaaliehdokkaita pääkaupunkiseudulla.

” ”Jatkuvaa työtä vaativa asia on, että löytäisimme riittävästi lääkäreitä ja myös suomen kieltä osaavia lääkäreitä.”

Kuntavaalien alla on keskusteltu myös ehdokkaiden taustoista. HS:n selvitys kuntavaali­ehdokkaiden rikostaustasta osoitti, että pääkaupunkiseudun ehdokkaista Rkp:llä on perussuomalaisten jälkeen eniten rikoksista tuomittuja ehdokkaita.

Lue lisää: ”Naurettava nimike” – Hakukone näyttää, millaisista rikoksista pääkaupunkiseudun kuntavaaliehdokkaita on tuomittu

Henriksson sanoo, että tieto tuli hänelle täytenä yllätyksenä. Ehdokkaat eivät olleet tuoneet asiaa esiin siitä huolimatta, että he antavat vakuutuksen taustastaan ja heitä pyydetään kertomaan mahdolliset rikostaustat.

”Tämä on erittäin, erittäin ikävää”, Henriksson sanoo.

Ehdokaslistat on jo lyöty lukkoon, eikä niiltä voi enää poistaa ehdokkaita. Henriksson sanoo, että hänen tietojensa mukaan ainakin osa rikoksista tuomituista on poistettu puolueen mainonnasta.

Kolme kysymystä Anna-Maja Henrikssonille

Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata.

”Jatkuvaa työtä vaativa asia on, että löytäisimme riittävästi lääkäreitä ja myös suomen kieltä osaavia lääkäreitä. Lääkäreiden tarve on iso varsinkin päivystyksessä. Tämä on osa laajempaa kansallista problematiikkaa.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

”Vastasin Ylen tentissä vastaavaan kysymykseen, että laajentaisin laajakaistaverkon rakentamista siten, että se ulottuisi siihen osaan kaupunkia, jossa sitä ei vielä ole. Toisaalta meillä paikallinen puhelinyhtiö on hoitanut asiansa aika hyvin. Kun olen ehtinyt miettiä, panostaisin sen 100 000 euroa nuorten hyvinvointiin.”

Minkä neuvon antaisit oman puolueesi uusille valtuutetuille?

”Ensikertalaisille sanoisin: olkaa uteliaita. Se, että kysyy ja on utelias, antaa paljon enemmän tietoa siitä, miten kaupunki toimii ja mitä missäkin tehdään. Silloin saa myös vastauksia ja voi arvioida paremmin, mitä mahdollisia muutoksia ja uusia päätöksiä tarvittaisiin.”

Kuka? Anna-Maja Henriksson Anna-Maja Henriksson (s. 1964) on pietarsaarelainen neljännen kauden kansanedustaja ja nykyinen oikeusministeri. Toimi oikeusministerinä myös Kataisen, Stubbin ja Rinteen hallituksissa. Rkp:n puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen. Istunut Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa vuodesta 1997 alkaen. Koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta.

Lue aiemmin julkaistut puheenjohtajahaastattelut:

Liike Nytin Harkimo ratkaisisi lääkäri­pulan määräämällä vasta­valmistuneet vuodeksi sinne, mistä lääkäreitä puuttuu: ”Se on raaka peli”