HS haastattelee kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kuntavaalien alla. Vihreiden Maria Ohisalon mukaan muut puolueet eivät ole niin ilmastotietoisia kuin ne väittävät olevansa: kokoomus ja Sdp ovat ”autoilupuolueita”, hän väittää.

Kuntavaalit ovat vihreiden Maria Ohisalolle erittäin tärkeä koitos. Ensimmäisiin vaaleihinsa puolueen puheenjohtajana valmistautuvan Ohisalon tavoitteet vaalipäivälle ovat selkeät.

”Helsingissä aiomme olla ensimmäistä kertaa suurin puolue kuntavaaleissa ja nostaa Anni Sinnemäen pormestariksi. Koko maassa taas tavoittelemme kaikkien aikojen parasta kuntavaalitulostamme eli yli 12,5 prosentin kannatusta”, hän sanoo.

Tuoreimpien kyselytutkimusten perusteella vihreät laahaa hieman tavoitteistaan jäljessä, mutta puheenjohtaja vakuuttaa odottavansa vaaleja rauhallisin mielin.

”Meillä on enemmän ehdokkaita kuin koskaan aikaisemmin, mikä on tässä maailmanajassa ehkä hieman yllättävääkin. Meillä on täydet ehdokaslistat suurimmissa seitsemässä kaupungissa ja Lohjalla. Lohjalla on huikea pöhinä.”

On silti selvää, että vihreiden tapauksessa katseet kiinnittyvät ennen kaikkea Ohisalon kotikaupunkiin Helsinkiin. Ennakkoasetelmissa vihreät kamppailee tiukasti pääkaupungin herruudesta kokoomuksen kanssa.

Lue lisää: HS-gallup: Anni Sinnemäki on helsinkiläisten suosikki pormestariksi

Eikä kyse ole pelkästä puolueiden välisestä kisasta, vaan siitä, millaista politiikkaa Helsingissä tulevina vuosina tehdään. Vihreiden ja kokoomuksen näkemykset eroavat monissa tärkeissä kysymyksissä merkittävästi. Yksi konkreettisista kiistanaiheista on autoilu.

”Tässä meillä on puolueiden välillä valtavat erot. Kokoomus ja myös Sdp ovat autoilupuolueita. Vaikka puolueet ovat olevinaan kovin ilmastotietoisia, se ei pidä paikkaansa. Sen näkee kuntapolitiikassakin nopeasti”, Ohisalo väittää.

Vihreät esimerkiksi kannattaa ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulle suuntautuvaan liikenteeseen. Kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen taas suhtautui aiemmin ruuhkamaksuihin avoimesti mutta tyrmäsi viime viikolla niiden käyttöönoton Helsingissä.

Sdp:tä kysymys jakaa. Esimerkiksi Helsingin pormestariehdokas Nasima Razmyar ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka eivät ole osanneet sanoa kantaansa asiaan. Uudenmaan sosialidemokraatit on kertonut vastustavansa ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla.

Vihreät myös vastustaa autoilun helpottamista Helsingissä. Puolueen mielestä autoilua pitäisi vähentää.

”Joskus kuulee ajateltavan, että ruuhkat helpottuvat helpottamalla autoilua. Mutta meillä on ihan jäätäviä esimerkkejä siitä, että kun kaistoja on lisätty, autoilu ei suinkaan ole vähentynyt. Kaupunkitila on kuitenkin rajallinen.”

Ohisalo muistuttaa keskustatunnelista, jota kokoomus päättyvällä valtuustokaudella kannatti.

”Autoilun helpottamisen sijaan meidän pitäisi tuoda sille vaihtoehtoja: voit jättää oman auton pois, jos pystyt valitsemaan tämän joukkoliikennevaihtoehdon tai sähköpyörän. Ratkaisu ei voi olla se, että helpotetaan autoilua lisäämällä autoille tilaa.”

Ohisalo ei lähtökohtaisesti kannata joukkoliikenteen maksuttomuutta.

” "Vaikka puolueet [kokoomus ja Sdp] ovat olevinaan kovin ilmastotietoisia, se ei pidä paikkaansa.”

Tänä vuonna julkisuudessa on keskusteltu siitä, kuihtuvatko Helsingin keskustan kaupat, jos autoilua vaikeutetaan. Ohisalon mielestä keskustaa ei ylipäätään pitäisi nähdä paikkana, josta tullaan autolla tekemään isoja hankintoja.

Sen sijaan hän näkee, että ihmiset voisivat tulla hakemaan keskustasta enemmän ravintola-, tapahtuma- ja muita elämyksiä. Tätä vihreät edistäisi sillä, että keskustassa olisi vähemmän autoja ja enemmän viheralueita sekä tilaa kävelylle ja pyöräilylle.

”Toivottavasti pääsemme viemään näitä visioitamme pormestaripuolueena eteenpäin.”

Vihreiden puheenjohtajan mielestä kokoomus kääntää puheet autoilun vaikeuttamisesta usein ”autoilijoiden demonisoinniksi”. Ohisalo sanoo, että kyse on vain ympäristöystävällisempien vaihtoehtojen tarjoamisesta.

Vihreät ei kuitenkaan kannata autoilun vaikeuttamisen vastapainoksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen muuttamista ilmaiseksi. Esimerkiksi halvin kertalippu raitiovaunuun, metroon tai bussiin maksaa muille kuin erityisryhmille 2,80 euroa.

Ohisalon mielestä joukkoliikenteen maksuttomuus ei olisi oikea tapa tehdä siitä houkuttelevampaa vaihtoehtoa, koska lipputuottoja tarvitaan joukkoliikenteen kehittämiseen. Hän ei usko, että maksutuottojen jättämää lovea paikattaisiin julkisista varoista. Tällöin joukkoliikenteen laatu heikkenisi.

Lisäksi Ohisalo viittaa siihen, että tutkimusten mukaan joukkoliikenteen maksullisuus kannustaa kävelemään pieniä välimatkoja.

Lipputulojen ohella hän nostaa mahdolliseksi rahoituksen lähteeksi vihreiden kannattamat ruuhkamaksut, joiden tuottoja puolue ohjaisi joukkoliikenteen parantamiseen.

”Pienituloisille lippujen hintojen tulee olla matalia. Ja ehkä jopa maksuttomuutta voisi miettiä joidenkin pienituloisten ryhmien kohdalla. Mutta kyllä hyvätuloisen pitää lipustaan maksaa. Se on yhteiskunnalle kokonaistaloudellisesti järkevää, että keräämme maksuja.”

Sama linja pätee vihreiden ilmastopolitiikassa ylipäätään: puolue haluaa hyvittää ilmastotoimista mahdollisesti syntyviä verojen ja maksujen korotuksia ennen kaikkea pienituloisille. Esimerkiksi kokoomus taas lähtee siitä, että keski- ja hyvätuloistenkaan verot ja maksut eivät saa nousta, vaan niiden tulisi mieluummin laskea.

Ero kilpakumppanien välillä näkyy myös suhtautumisessa kunnallisveroon. Kokoomus on linjannut tavoitteekseen, ettei veroa nosteta yhdessäkään kunnassa tulevan valtuustokauden aikana. Vihreät taas ei sulje veronkorotuksia pois.

Eri yhteiskuntaluokkien eriytymistä tulee Maria Ohisalon mukaan estää.

” ”Olisi terveellistä, jos kaikilla asuinalueilla olisi toimitusjohtajien ja duunareiden lapsia.”

Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin veroavauksille Ohisalo ei kuitenkaan lämpene. Marin on sanonut vaalikeskusteluissa, että osa pääomatuloverojen tuotoista pitäisi mennä kunnille.

”Pääomatulosta ei makseta nyt veroa lainkaan kuntaan, ja meidän mielestämme siitä pitäisi saada siivu myös sinne, koska myös pääomatuloja saavat nauttivat kunnallisista palveluista”, Marin sanoi esimerkiksi MTV:n haastattelussa.

Vihreiden poliittisessa ohjelmassa linjataan, että pääomatulojen verotusta voidaan kiristää tekemällä siitä nykyistä progressiivisempaa. Verotuottojen jakaminen kuntiin kuitenkin arveluttaa puheenjohtajaa.

”Jos me voimme valtionosuusjärjestelmän kautta hoitaa tämän saman asian, niin kannattaako meidän sitä pääomatuloveroista kertyvää kolmen miljardin euron pottia lähteä siivuttelemaan kuntiin. Millä kriteereillä se tapahtuisi? Me olemme suhtautuneet tähän niin, että valtionosuusjärjestelmä voi hoitaa tätä puolta.”

Keväällä on puhuttu siitä, jääkö Ohisalo hallituksessa keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon (vas.) ja pääministeri Marinin varjoon.

Ohisalo katsoo, että eri yhteiskuntaluokkien liiallinen eriytyminen toisistaan pitää estää niin koko maassa kuin Helsingin sisälläkin. Hän esimerkiksi sijoittaisi kaupungin vuokra-asuntotuotantoa myös varakkaiden asuttamille alueille, jos se on maankäytöllisesti mahdollista.

Ja uusille asuinalueille pitää Ohisalon mielestä rakentaa niin edullisia vuokra-asuntoja kuin kovan rahan omistusasuntojakin, samoin kuin asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja.

”Olisi terveellistä, jos kaikilla asuinalueilla olisi samoilla hiekkalaatikoilla ja kouluissa toimitusjohtajien ja duunareiden lapsia. Että kohdattaisiin toinen toisiaan ja kyläiltäisiin toistensa luona.”

Tällaiset asuinalueet ovat toimivia ja turvallisia, Ohisalo sanoo. Hän viittaa esimerkiksi yritysmaailman kokemuksiin.

”Mitä moninaisempaa porukkaa yrityksessä on töissä, sitä paremmin monesti pärjätään. Ja mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä paremmin se usein myös taloudellisesti pärjää. Siitä täytyy Suomessakin pitää kiinni.”

Kolme kysymystä Ohisalolle

Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata.

”Kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen. Pitää olla varaa muuttaa tähän kaupunkiin, asua ja elää täällä. Samoin asunnottomuutta pitää torjua tuetun asumisen malleilla ja asumisneuvontaa vahvistamalla.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen mielenterveyspalveluita vahvistamalla.”

Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

”Et ole koskaan yksin. Muistetaan, että kunnan rajan toisella puolella on jo niitä vihreitä valtuutettuja. Voimme jakaa toinen toiselle hyviä aloitteita ympäri maan.”