HS haastattelee kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kuntavaalien alla. Kristillisdemokraatit nojaisi sotessa palveluseteleihin ja vähentäisi roimasti hyvinvointialueiden määrää, kertoo Sari Essayah.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin kotikuntaa Lapinlahtea olisi vaikea syyttää ainakaan kouluverkon kurittamisesta.

Lapinlahdella on runsaat 9 000 asukasta, kutistuva väestö, vuosia jatkunutta talouskamppailua – ja kaksi erillistä ysiluokkaan asti yltävää isoa koulua sekä neljä kyläkoulua.

Kuten monessa muussakin kunnassa, alkavalla valtuustokaudella saadaan pohtia, olisiko tässä säästämisen varaa. Yksi pohtijoista on kristillis­demokraattien eduskunnan ryhmähuoneen pöydässä istuva Lapinlahden viime vaalien ääniharava.

Kannattaako Lapinlahdella – ja Suomessa laajemminkin – kyläkouluja vielä pitää yllä, Sari Essayah?

”Kyllä kannattaa. Esimerkiksi Martikkalan kyläkoulun kohdalla on tehty juuri tällainen ratkaisu, että sinne on tuotu oppilaita kuntarajan yli. Mielestäni tämä on ratkaisu, jota kannattaa miettiä myös muualla päin Suomea”, Essayah sanoo.

”Alueella pysyy lähikoulu, jos ei niin tiukasti tuijoteta vain sitä kuntarajaa.”

Miksi näin ei sitten tapahdu, jos Lapinlahtikin näyttää, että se on mahdollista? Keskeinen syy on Essayahin mielestä valtion rahoissa, jotka seuraavat oppilaan mukana kotikuntalaskutuksena toisen kunnan puolelle. Se ei kannusta yhteistyöhön.

”Jokainen sitten miettii, onko se pois jonkun toisen koulun oppilasmäärästä.”

Lue lisää: Lapset vähenevät, pelastuuko koulutus kuntien yhteistyöllä? Kaikki puolueet kannattavat sitä, mutta valtion rahoitus ei siihen kannusta

Kouluyhtälön ratkaisua Essayah etsisi valtion rahoista. Hän ehdottaa, että vuonna 2006 poistettu valtion pienkoululisä palautettaisiin budjettiin.

”Se olisi yksi mahdollisuus.”

Lisän poisto kiihdytti koulujen keskittämistä, kun kunnat saivat itse etsiä rahat hajautetun verkoston ylläpitoon. Vuonna 2010 Suomessa oli vielä runsaat 600 alle 50 oppilaan alakoulua, mutta viime vuonna niitä oli enää vajaat 300.

Jos hallituksen sote-ratkaisu vie kuntien tuloista ison osan uusille hyvinvointialueille, kunnat jäävät maksamaan pienemmillä tuloilla vanhoja velkojaan. Silloin investoinnit esimerkiksi kouluihin kuihtuvat, Essayah pelkää.

”Täytyy muistaa, että koulutukselliset ja sivistykselliset oikeudet ovat ihan samalla tavalla perustuslaissa olevia kuin vaikkapa terveydenhoitoon liittyvät oikeudet.”

Essayah ehdottaa, että vuonna 2006 poistettu valtion pienkoululisä palautettaisiin budjettiin.

” ”Joskus se, että investoidaan johonkin ennaltaehkäisevään, voi tuottaa enemmän säästöjä jatkossa.”

Ajatus pienkoululisästä tosin vaikuttaa syntyvän melko spontaanisti: Essayah kääntyy kesken haastattelun yllättäen läppärinsä ääreen tarkistamaan, milloin tuki tarkalleen ottaen katosi.

”Näköjään adressit.comissa joku on jo tehnyt siitä adressinkin”, hän ilahtuu.

Adressi tosin osoittautuu tarkistuslaskennassa vanhentuneeksi.

Vaaliohjelmassaan kristillisdemokraatit korostaa voimakkaasti juuri lähipalveluja ja esimerkiksi pieniä opetusryhmiä. Puolue ehdottaa myös lakia opettajamitoituksesta, joka velvoittaisi kunnat pitämään opetusryhmät tarpeeksi pieninä.

”Se, että opettaja pystyy omassa ryhmässään seuraamaan jokaisen oppilaan kuulumisia, on kuitenkin kaikkein paras tapa välttyä esimerkiksi siltä, että tullaan raskaampiin oppilashuollon toimenpiteisiin”, Essayah sanoo.

Samalla puolue korostaa "vastuullista ja pitkäjänteistä” taloudenpitoa kunnissa.

Erityisesti Essayah arvostelee valtion kunnille sälyttämiä uusia velvoitteita, joita valtio ei rahoita tarpeeksi vaan jättää kustannuksia kunnille. Tällaisia kohtia löytyy hänestä esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostosta ja vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta.

Essayah pitää molempia tavoitteita sinänsä hyvinä mutta keinoja väärinä. Oppivelvollisuusiän korottamisen sijaan hän suuntaisi rahat jo varhain syrjäytymis­vaarassa olevien nuorten tunnistamiseen ja tukemiseen.

”Kyllä nämä nuoret nytkin [toisen asteen] kouluun hakeutuvat, mutta eivät pysy siellä.”

Lisäksi uudistus on Essayahin mielestä jo alkanut kurjistaa seutukaupunkienkin lukioita. Syy on matkatukien muutos, joka tarjoaa nuorille uuden kannustimen valita kasvukeskuksen lukio, jos sellainen on lähellä.

”Esimerkiksi Siilinjärven lukiossa on ollut aiemmin hyvin hakijoita, mutta kun matkoja maksetaan nyt valtion pussista, niin moni onkin hakeutunut Kuopioon.”

Toivelistaakin kristillisdemokraateilla siis on. Pienkoululisä, opettajamitoitus, kouluverkon säilyttäminen. Kuntien lähipalveluja on helppo puolustaa, mutta niiden rahoittaminen on vaikeampaa.

Eikö esimerkiksi opettajamitoitus olisi juuri sellainen uusi velvoite kunnille, joita Essayah arvostelee?

”Tämä on tavoite, jota tavoittelemme, jos se on mahdollista. Ymmärrämme taloudelliset realiteetit, emmekä ole lähteneet ajamaan sen osalta jotakin tiettyä numeroa tai vuotta, jolloin sen pitäisi toteutua”, Essayah sanoo.

Kuntien talousyhtälöön hän tarjoaa ratkaisuksi muun muassa työhyvinvointia. Essayahin omassa kunnassa Lapinlahdella sairauspoissaolopäiviä onnistuttiin tällaisella ohjelmalla vähentämään merkittävästi. Tällaisissa tuottavuuteen liittyvissä muutoksissa voi hänen mukaansa piillä isojakin säästöjä.

”Tuollainenkin kunta säästi puoli miljoonaa euroa työhyvinvointi­ohjelmalla”, Essayah sanoo.

”Pitäisi miettiä, että joskus se, että investoidaan johonkin ennalta­ehkäisevään, voi tuottaa enemmän säästöjä jatkossa.”

Se on paljon rahaa mutta ei välttämättä tarpeeksi. Lapinlahdella pelkät sivistysmenot, joihin kuuluvat koulutkin, ovat tänä vuonna vajaat 15 miljoonaa euroa.

Valtakunnan tasolla Essayah näkee samankaltaisen miljardisäästöjen mahdollisuuksia työllistämistoiminnassa ja etenkin lastensuojelussa. Siellä ongelmiin pitäisi hänestä puuttua aikaisemmin, jolloin rahaakin säästyy.

”Oikea-aikaiset toimenpiteet raskaiden ja kalliiden huostaanottojen sijaan olisivat tuntuva toimenpide.”

Essayah ei innostu hallituksen mallista, joka siirtäisi sote-palvelut 21 hyvinvointialueelle.

” ”Meiltä napsitaan pienet sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijat pois, ja meillä on kohta vain muutamia jättejä näitä palveluja tuottamassa.”

Koulut ovat näissä kuntavaaleissa oleellinen kysymys, sillä hallituksen sote-uudistuksen toteutuessa niistä tulee kuntien toiminnan ydintä. Essayah ei innostu lainkaan hallituksen mallista, joka siirtäisi sote-palvelut 21 hyvinvointialueelle.

Hänestä alueita olisi pitänyt olla vähemmän, ehkä 5–12. Sen lisäksi malli jättää hänestä liian vähän tilaa yksityiselle sektorille. Kristillisdemokraatit nojaisi etenkin palveluseteleihin, joilla vanheneva väestö voisi hankkia hoivapalveluita paikallisilta pieniltä yrittäjiltä.

”Nythän meiltä napsitaan pienet sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijat pois, ja meillä on kohta vain muutamia jättejä näitä palveluja tuottamassa.”

Lisäksi hän pelkää, että uusilta hyvinvointialueilta puuttuvat kannustimet panostaa esimerkiksi ennaltaehkäisyyn, jolloin mallin säästökin jäisivät pieniksi.

Ehkä hieman yllättäen Essayah myös pohtii, että aidosti toimiva sote-malli saataisiin Suomeen kenties aikaan vain kokoamalla ”hyvinvointialan eksperttien työryhmä”, joka löisi pöytään raamit, joiden mukaan uudistus saadaan tehtyä yli puoluerajojen.

”Tuntuu, että aina soteen tulee mukaan puolueiden oheistavoitteita. Kenelle se on maakuntavero, kenelle maakuntien määrä tai tämä Uusimaa–Helsinki-ratkaisu.”

Mutta eivätkö nämä puolueiden painotukset juuri ole politiikkaa? Olisiko kristillisdemokraatit valmis tinkimään omista lempitavoitteistaan, esimerkiksi palveluseteleistä tai erikoislääkärien Kela-korvauksista, joita Essayah myös kiivaasti puolustaa?

"Ne ovat vain väline hoidon ja palveluiden saamiseen, eikä välineisiin pidä kiinnittyä. Mutta totta kai poliitikot aina lopulta päättävät.”

Kolme kysymystä Essayahille

Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata.

”Kotipalvelun henkilökunnan riittävyys.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

”Kunnan elinvoima olisi tärkeä asia. Eli infraan, tietoliikenneyhteyksiin ja muihin yrittäjyyden edellytyksiin.”

Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

”Ole rohkea ja innokas.”

Kuka Sari Essayah Syntynyt 1967

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja vuodesta 2015.

Ehdolla valtuustoon Lapinlahdella Pohjois-Savossa.

Euroopan parlamentin jäsen 2009–2014, kansanedustaja 2003–2007 ja vuodesta 2015.

Entinen huippu-urheilija. Kilpakävelyn MM-kultaa Stuttgartissa 1993 ja EM-kultaa Helsingissä 1994. Useita Suomen ennätyksiä.

Lue aiemmin julkaistu puheenjohtajahaastattelu:

Liike Nytin Harkimo ratkaisisi lääkäri­pulan määräämällä vasta­valmistuneet vuodeksi sinne, mistä lääkäreitä puuttuu: ”Se on raaka peli”