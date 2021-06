HS haastattelee kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kuntavaalien alla. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko haluaa teknologian avuksi vanhusten hoivaan. ”Muuten meillä eivät riitä voimavarat.”

Viime kuntavaaleissa keskusta sai 17,5 prosentin kannatuksen, ja valtuutettujen määrällä mitattuna se oli vaalien suurin puolue. Keskusta pitää tällä hetkellä valtaa suuressa osassa Suomen kunnista.

Kesäkuun kuntavaalien jälkeen tilanne voi olla toinen.

Keskustan kannatus matelee historiallisen heikoissa lukemissa, noin 11–12 prosentissa, eikä syksyllä puheenjohtajaksi noussut tuore valtiovarainministeri Annika Saarikko ole saanut käännettyä kannatusta.

Vaaleissa keskustalla onkin pelissä koko identiteetti maakuntien vahvana valtapuolueena. Mitä keskustalle tarkoittaa, jos kuntavalta vaaleissa romahtaa?

”Minulla on sellainen olo, että nämä vaalit on haluttu käsikirjoittaa monen mielestä jo etukäteen”, Saarikko sanoo.

Saarikko ei lähde miettimään laajemmin, mitä keskustalle kävisi vaalitappion myötä. Suomi ja politiikan toimintakulttuuri muuttuisivat, on hänen vastauksensa.

”Politiikassa ei ole kyse vain asioista vaan myös politiikan toimintatavoista. Haetaanko ammattivälittäjiä vai ammattivalittajia?” Saarikko kysyy.

”Jos keskustan valta vähenee, se muuttaa Suomea, ja silloin kysyn myöskin sen politiikan toimintakulttuurin perään.”

Saarikko viittaa perussuomalaisiin, vaikkei näitä itse nimeltä mainitse. Puolue on pyrkinyt haastamaan keskustan vahvaa kuntavaltaa erityisesti ruuhka-Suomen ulkopuolella. Gallupien perusteella puolue voi tässä jossain määrin myös onnistua.

Kun Saarikkoa pyytää täsmentämään, mikä toimintakulttuurissa muuttuisi perussuomalaisten kasvavan vallan myötä, hän sanoo, ettei mennyt aika enää voi palata.

”Lupaamalla ihmisille sellaista todellisuutta, jota ei enää ole, pelkään pahoja pettymyksiä. Oma puolueeni haluaa olla pikemminkin muutoksessa matkakumppani, ei niinkään väittää, että muutos ei ole totta”, hän sanoo.

”Tällä tarkoitan esimerkiksi ilmastonmuutosta, kansainvälistymistä tai vaikkapa vanhenevaa Suomea ja niistä seuraavia väistämättömiä ratkaisuja, että pystytään hoitamaan asioita.”

Annika Saarikko valittiin keskustan puheenjohtajaksi Oulun puoluekokouksessa viime syksynä.

Saarikkoon pantiin paljon toivoa keskustassa, kun hän otti puheenjohtajan paikan viime syksynä.

Kannatusta hän ei kuitenkaan ole saanut nousuun. Mistä tämä kiikastaa?

”Jos olisi jokin yksi yksittäinen syy, jolla sen korjata, niin varmasti sen tekisin”, Saarikko sanoo.

Hänestä politiikassa jylläävät tällä hetkellä ”vahvat keskipakoisvoimat”. Maltillisen yhteistyöpuolueen, joka kykenee erilaisiin hallituskokoonpanoihin, ei ole hänen mielestään helppoa tuoda omaa viestiään läpi.

”En syytä siitä ketään muuta kuin itseämme. Äänestäjät ja suomalaiset eivät ole väärässä, vaan kyllä silloin on kyse meidän oman tehtävämme kirkastamisesta.”

Perussuomalaiset on kasvattanut ehdokasmääräänsä paljon. Puolue on kannatusmittauksissa hyvissä asemissa.

Maakuntien toreilla ja eduskunnassa puolue arvostelee hallitusta toistuvasti esimerkiksi tiukoista ilmastotavoitteista, joiden se pelkää nostavan autoilun ja liikkumisen kustannuksia syrjäseuduilla.

Teema on keskustan vahvoilla kannatusalueilla tärkeä. Kuntavaaliohjelmassaan keskusta kirjoittaa, ettei auton käytöstä pidä rangaista veronkorotuksilla ja uusilla maksuilla siellä, missä sille ei ole todellista vaihtoehtoa.

Samaan aikaan niin sanotun fossiilittoman liikenteen tiekartan puitteissa hallitus selvittää myös päästövähennyskeinoja, joiden on arvioitu toteutuessaan saattavan nostaa liikkumisen hintaa. Yksi tällainen on liikenteen päästökauppa, toinen biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kiristyminen.

”Keskusta on sanonut, että tällä hallituskaudella ei polttoaineveron korotuksia enää tehdä”, Saarikko sanoo.

Esimerkiksi päästökauppa ei ole suoranainen vero. Se kuuluu pakkaan, josta päästövähennyksiä voitaisiin hakea, jos hallituksen liikenteelle asettama päästövähennystavoite ei muin keinoin täyty. Samassa yhteydessä on puhuttu kompensaatiosta niille, joille auton käyttö on välttämättömyys.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikosta päästövähennyksiä tulisi lisäksi hakea esimerkiksi biokaasuautoilun ja sähköautoilun edellytyksien parantamisesta.

” ”On muitakin tapoja ratkoa ilmastonmuutoshaasteita kuin puhua vain niistä absoluuttisista auton käytöstä koituvista kustannuksista.”

Saarikon mukaan keskusta ajaa vastikään väistyneen valtiovarainministeri Matti Vanhasen esittämää mallilla, joka perustuisi litrojen verottamisen sijaan kilometreihin ja ajatukseen siitä, että alueilla, joilla autoa tarvitaan välttämättä, verotus voisi olla edullisempaa kuin muualla. Tätäkin selvitetään paraikaa.

Saarikosta päästövähennyksiä tulisi lisäksi hakea esimerkiksi biokaasuautoilun ja sähköautoilun edellytyksien parantamisesta ja polttomoottoriautojen muuntamisen edistämisestä.

Keskusta on toivonut myös etätyön yleistymisen tuovan päästövähennyksiä, mitä niin ikään selvitetään.

”On muitakin tapoja ratkoa ilmastonmuutoshaasteita kuin puhua vain niistä absoluuttisista auton käytöstä koituvista kustannuksista.”

Saarikko otti toukokuun lopulla vastaan valtiovarainministerin tehtävät. Kuntien talouden suurimpana haasteena hän näkee ikääntymisen ja sen taloudelle pitkällä aikavälillä aiheuttaman paineen.

”Jos sanoisin, mikä on minun sukupolveni tärkein tehtävä, niin se on ikään kuin tunnustaa se, että hyvinvointiyhteiskunta halutaan säilyttää, mutta on tehtävä toimia, että se tällä kantopohjalla voi säilyä. Silloin se tarkoittaa uudistamista ja myös jostain luopumista. Sanon senkin reilusti.”

Saarikosta siis kuntakohtaisesti saatetaan tarvita leikkauksia tulevina vuosina. Samalla myös veronkorotukset ovat osa keinovalikoimaa. Keskusta ei ole ollut oppositiopuolue kokoomuksen tavoin vaatimassa jyrkästi kuntaveron korotuksista pidättäytymistä.

Saarikko itse painottaa leikkauksien ja veronkorotusten vaihtoehtoja: toimintojen järjestelyä uudelleen, digitaalisuuden hyödyntämistä tai vaikka yhteistyötä naapurikunnan kanssa, kuten hän luettelee HS:n vaalikoneessa.

Mitä tulee paljon julkisuudessa viime päivinä puhuttuun maakuntaveroon, Saarikko painottaa, että ensin pitäisi hoitaa sote-uudistus eduskunnassa läpi. Tässä yhteydessä maakunnille siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi pelastustoimen palvelut. Maakuntaveroon tulisi palata tämän jälkeen, jos puolueilla on valmiutta siirtää muitakin tehtäviä maakunnille.

”Silloin voidaan tähän verokeskusteluun palata. Tällainen käsitys minulla on siitä, mitä hallituksessa on sovittu.”

Annika Saarikko on toiminut aiemmin tiede- ja kulttuuriministerinä sekä perhe- ja peruspalveluministerinä.

” ”Haluaisin, että keskustalaiset valtuutetut ovat tunnettuja yhteistyökyvystään ja taidokkaista puheenvuoroistaan.”

Yksi ikääntyvien kuntien suurimmista haasteista lähivuosina on se, miten saada henkilöstö riittämään vanhustenhoidossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan vanhustenhoitoon tarvitaan kaikkiaan vuoteen 2030 mennessä yli 30 000 uutta hoitotyön ammattilaista eläköitymisen ja henkilöstömitoituksen kiristymisen vuoksi.

Hallituksen ympärivuorokautiseen hoivaan säätämän henkilöstömitoituksen on pelätty vievän osaavaa työvoimaa kotihoidosta.

Saarikko sanoo, että hoitajamitoitus piti tehdä. Koko alan houkuttelevuus on kuitenkin haaste. Saarikosta sitä pitää ratkoa panostamalla työperäiseen maahanmuuttoon, alan houkuttelevuuteen, johtamiseen ja työhyvinvointiin.

Kotihoitoon hän ei heti lähtisi säätämään henkilöstömitoitusta.

”En ole varma, ratkaisisiko mitoitus niitä kysymyksiä, koska kotihoito on tietenkin luonteeltaan niin erilaista verrattuna yhdessä kiinteässä paikassa tehtävään hoivatyöhön.”

Saarikko nostaa esiin myös teknologian – siis esimerkiksi automaatit ja robotit – vaikka sanoo hiukan pelkäävänsä niiden mainitsemista. Hän korostaa, ettei ajattele robottien hoitavan ihmisiä.

”Tästä asiasta pitää uskaltaa puhua, että voiko vaikkapa lääkejakeluannosautomaatti ihmisen kotona helpottaa hoitajan työtä ja vapauttaa sitä johonkin muuhun kuin siihen dosetin täyttämiseen”, hän sanoo.

”Tämä on asia, joka on Suomessa pakko saada eteenpäin. Muuten meillä eivät riitä voimavarat.”

Kolme kysymystä Annika Saarikolle

Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata.

”Yksi vaikeimmista asioista, joka herättää Oripäässä syystäkin kritiikkiä, on lääkäripalveluiden saatavuus. Tämä asia pitäisi saada kuntoon.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

”Käyttäisin sen kuntamme markkinointiin yrityksille investointiympäristönä.”

Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

”Muistuttaisin hyvän toimintakulttuurin merkityksestä. Haluaisin, että keskustalaiset valtuutetut ovat tunnettuja yhteistyökyvystään ja taidokkaista puheenvuoroistaan, vähemmän nälvimisestä ja somessa huutamisesta.”