Petteri Orpo haluaisi nopeuttaa terveyskeskukseen hoitoon pääsyä: ”Järjestelmämme suuri ongelma on niukka rahoitus”

Hallitus on luvannut lyhentää hoitoonpääsyn määräajan viikkoon, mutta siihen ei kokoomuksen Petteri Orpon mukaan päästä ilman terveyskeskusten laajaa ulkoistamista. HS haastattelee kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kuntavaalien alla.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mielestä kuntien terveyskeskuksissa pitäisi päästä kiireettömään hoitoon viimeistään kuukaudessa. Nyt hoitotakuu on kolme kuukautta.

Hallituksen tavoite on paljon kunnianhimoisempi kuin kokoomuksen, sillä hallitus on luvannut lyhentää hoitoonpääsyn määräajan viikkoon.

Lakiesitystä ei ole kuitenkaan kuulunut eikä Orpo usko viikon toteutumiseen.

Hänen mukaansa julkinen terveydenhoito ei nykyresursseilla pysty viikkoon, vaan tavoite vaatisi ”massiivista ulkoistamista”. Orpon mukaan budjettikehyksessä ei ole myöskään varattu hoitotakuuseen riittävästi rahaa.

Orpon mielestä hoitotakuuseen täytyy liittää palveluseteli eli maksusitoumus yksityiseen terveydenhuoltoon. Jos terveyskeskukseen ei pääsisi määräajassa, asiakkaalle pitäisi antaa seteli.

” ”Mikään hallintohimmeli ei tätä ratkaise.”

Ongelman ydin on hänen mukaansa se, että hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon eli soten uudistuksessa hallinnon pystyttäminen ja muutoskustannukset nielevät ne rahat, jotka voitaisiin käyttää siihen, että ihmiset pääsisivät nopeasti lääkäriin myös terveyskeskuksissa.

”Meidän järjestelmämme suuri ongelma on niukka rahoitus ja pirstoutunut rakenne.”

Orpo myötäilee asiantuntijoiden käsitystä, jonka mukaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsisi noin miljardin euron lisärahoituksen muun muassa hoitoonpääsyn ja vanhushoivan parannuksiin.

”Mikään hallintohimmeli ei tätä ratkaise. Meillä on ikääntyvä väestö ja alhainen työllisyysaste, ja tämä maa selviää vain ja ainoastaan korkealla työllisyysasteella ja yrittäjyydellä.”

Kokoomus on ennen kuntavaaleja rummuttanut hallituksen sote-uudistuksen huonoutta ja esitellyt vaihtoehtona sitä, että kunnat ohjattaisiin vapaaehtoisiin, riittävän suuriin kuntayhtymiin. Ne hoitaisivat soten ja saisivat rahoituksen kunnilta.

Hallitus aikoo perustaa maakuntien kokoiset hyvinvointialueet, jotka järjestävät soten ja saavat siihen rahoituksen valtiolta.

Orpon mukaan etenkin pieniltä kunnilta viedään ensin vaikutusmahdollisuudet soteen, sitten palvelut.

” ”Maakuntahallinto oli ongelmallinen, mutta yritimme luoda kokonaisuudesta hyvän. Kun se kaatui, ymmärsimme, että sote pitää ratkaista kuntapohjalta.”

Toisaalta hallituksen mallissa kuntien harteilta lähtevät soten raskaat kustannukset, jotka voivat vuosittain vaihdella arvaamattomasti.

Kokoomus rakentaisi sote-palvelut vapaaehtoisuuteen perustuvalla mallilla, mikä kuulostaa haastavalta koko maan mittakaavassa.

Myös soten keskeinen tavoite, integraatio eli palveluiden saumaton yhteispeli, jää kuntayhtymämallissa vajaaksi.

Vapaaehtoisia kuntayhtymiä on olemassa jo nyt, muun muassa Etelä-Karjalassa toimiva Eksote, jota Orpo käyttää mielellään esimerkkinä.

Kokoomuksen vahvoilla alueilla eli suurten kaupunkien ympärillä niitä ei ole juuri syntynyt. Miten tällainen vapaaehtoinen kuntayhtymä saataisiin pystyyn esimerkiksi Turun seudulla?

”Olen hyvin varma, että niitä syntyisi suurimpaan osaan Suomea, sillä valmius kunnissa on tosi suuri, myös Varsinais-Suomessa. Tunnelma kentällä on muuttunut.”

Orpon mukaan soten hoitamiseen ei tarvita uutta maakuntahallintoa, maakuntaveroa eikä maakuntavaaleja. Kuntien elinvoimaa ei pidä viedä leikkaamalla niiden verotuloista kahta kolmasosaa.

Kokoomuksen vaihtoehdon uskottavuutta syö se, että viime hallituksessa ollessaan kokoomus kannatti nyt parjaamaansa maakuntamallia. Orpon mukaan silloin vastavoimana oli kokoomuksen ajama asiakkaan valinnanvapaus, minkä lisäksi tarkoituksena oli huolehtia sujuvasta hoitoonpääsystä ja hillitä sote-kustannusten kasvua.

”Maakuntahallinto oli ongelmallinen, mutta yritimme luoda kokonaisuudesta hyvän. Kun se kaatui, ymmärsimme, että sote pitää ratkaista kuntapohjalta.”

Orpon mielestä myös järkeviä kuntaliitoksia pitää edistää, mutta vapaaehtoista kautta.

”Seuraavalla hallituskaudella pitäisi löytää rahoitusta porkkanaksi. Lisäksi kriisikuntamenettelyn pitää oikeasti olla hallituksen työvälineenä.”

Petteri Orpo ei säätäisi kotihoitoon vastaavanlaista mitoitusta kuin ympärivuorokautiseen hoivaan, vaan tiukentaisi sen laatukriteereitä.

Kokoomus ilmoittaa kuntavaaliohjelmassaan vastustavansa kuntaveron korotuksia. Puolueen mielestä se ei saa olla talouden sopeutuskeino.

Orpo ei hyväksy myöskään kiinteistöveron nostamista, jota on esitetty yhdeksi keinoksi kasvattaa verotuloja koronakriisin jälkeen. Kuntaveron korotus on hänestä vihoviimeinen ja kiinteistöveron korotus toiseksi viimeinen keino.

”Harmittaa, kun ei koskaan anneta sitä vaihtoehtoa, että lisätään tuloja. Se tarkoittaa enemmän työpaikkoja, enemmän yrityksiä, enemmän verotuloja. Lisäksi tiedän, kun olen itsekin ollut kotikaupungissani tekemässä vuodesta 1996 budjetteja, että aina löytyy parannettavaa ja tehostettavaa.”

Kokoomus on vastustanut nykyhallituksen uudistuksista soten lisäksi vanhustenhoivan sitovaa hoitajamitoitusta ja oppivelvollisuuden pidennystä.

” ”Vanhuspalveluita olisi pitänyt käsitellä kokonaisuutena.”

Hoitajamitoituksen puolesta se lopulta äänesti täysistunnossa, mutta Orpo pitää ongelmia yhä suurina:

”Ei ole tarpeeksi hoitajia eikä rahoitusta. Vanhuspalveluita olisi pitänyt käsitellä kokonaisuutena, koska nyt tämä uhkaa kotipalveluita ja muita vanhuspalveluiden muotoja.”

Orpo ei silti säätäisi kotihoitoon vastaavanlaista mitoitusta kuin ympärivuorokautiseen hoivaan, vaan tiukentaisi sen laatukriteereitä.

Orpon mukaan vanhushoivan hoitajapulasta ei selvitä ilman työperäistä maahanmuuttoa.

”Myöskään oppivelvollisuuden pidentämiseen ei ole varattu täysimääräisesti rahoitusta”, hän sanoo.

”Lisäksi tuki pitäisi antaa nuorille varhaisista vuosista lähtien, jotta peruskoulun jälkeen joka ainoalla tytöllä ja pojalla on valmiudet pärjätä toisella asteella. Nyt kaikilla nuorilla ei ole siinä vaiheessa kunnollisia lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen perustaitoja.”

Petteri Orpo on toiminut aiemmissa hallituksissa valtiovarain-, sisä- sekä maa- ja metsätalousministerinä.

Kokoomus sai viime kuntavaaleissa 20,7 prosentin kannatuksen ja on suurin kuntapuolue, mitä Orpo pitää erityisenä ylpeydenaiheena.

Valtakunnallisella ääniosuudella on suuri henkinen merkitys, vaikka oleellisempaa on, pitääkö kokoomuksen ote suurissa kaupungeissa. Helsingissä ja Turussa on puolustettavana pormestarin paikka.

Kannatus on tullut alaspäin tasaisen varmasti kaikissa vaaleissa, myös eduskuntavaaleissa. Orpo selittää sitä puoluekentän hajaannuksella, kun ensin tulivat vihreät, sitten perussuomalaiset ja ”kaiken maailman liikkeet”.

Hajaannuksen keskellä vaikuttaa välillä siltä, että kokoomuksen kompassi on hukassa.

” ”Kaikkien puolueiden kanssa pitää voida keskustella hallitusyhteistyöstä, myös perussuomalaisten.”

Ihmisten oli vaikea ymmärtää esimerkiksi suunnitelmaa äänestää tyhjää EU:n elvytyspaketista. Sen taustalla ollut poliittinen logiikka ei auennut kansalle, vaan sai kokoomuksen näyttämään linjattomalta ellei peräti EU-vastaiselta.

Kokoomusedustajat saivat lopulta äänestää miten halusivat. Selkeä enemmistö kannatti elvytyspakettia, kymmenen edustajaa vastusti. Se oli pari enemmän kuin Orpo odotti.

Perussuomalaisten järjestämä puhemaraton elvytyspaketista ei saanut kokoomuslaisia tuekseen.

”Se oli pelkkä performanssi. Siinä eduskunnan ja politiikan arvovalta kärsivät. Heidän EU-kriittisyytensä nousi aika kovalle tasolle, ja kun puoluejohto puhuu euroerosta, niin ne ovat kantoja, joita suomalaisten pitää oikeasti miettiä”, sanoo Orpo.

Mitä kokoomus siitä miettii esimerkiksi tulevia hallitusratkaisuja ajatellen?

”Kaikkien puolueiden kanssa pitää voida keskustella hallitusyhteistyöstä, myös perussuomalaisten. Jos alkaa vaatia hallitusohjelmaan, että erotaan eurosta, niin silloin ei tule kokoomuksen kanssa yhteistä hallitusohjelmaa.”

Kolme kysymystä Petteri Orpolle

Kerro yksi konkreettinen kunnan päätösvallassa oleva asia, mikä kotikunnassasi Turussa pitäisi kiireisimmin korjata?

”Turun kaupunginorkesterin vanhat tilat ovat tulleet tiensä päähän, ja haluaisin, että tulevalla valtuustokaudella tehtäisiin lopullinen investointipäätös uudesta konserttitalosta. Se mahtuu hyvin jokirantaan kaupunginteatterin viereen.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

”Nuorten mielenterveysongelmien matalan kynnyksen palveluihin. Lisäksi purkaisin lupakasaa, jotta saataisiin investointeja liikkeelle.”

Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

”Kannattaa olla rohkea ja tuoda omia mielipiteitä esille. Lisäksi kannattaa keskittyä joihinkin asioihin, ja hakea niiden ajamiseen tukea omasta ryhmästä ja etenkin ryhmän ulkopuolelta.”