Pääministeri Sanna Marin (sd) ja oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanailivat tiistaina vielä kerran kipakasti EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista.

Kaksikko kohtasi Ilta-Sanomien järjestämässä Vaalimessut verkossa -tilaisuudessa. Eduskunta hyväksyi aiemmin tiistaina elpymisvälineen äänestyksessään.

Marin kiitti eduskunnan päätöstä ja piti sitä tärkeänä, jotta EU-maat elpyisivät koronakriisin jäljiltä.

Samalla hän arvosteli perussuomalaisia eduskunnassa käydystä keskustelusta. Keskustelu elpymispaketista venyi viime viikolla monipäiväiseksi pakettia vastustaneiden perussuomalaisten lukuisien puheenvuorojen vuoksi.

”Mitä tulee eduskuntakeskusteluun, niin en nyt sanoisi, että se aivan arvokkaimman käytöksen mittari olisi, että virsikirjoja on luettu ja satuja siteerattu ja erilaisia tekstejä tuntitolkulla sieltä eduskunnan puhujapöntöstä kerrottu”, Marin sanoi.

”Sinänsä on totta, että kansanedustajilla on oikeus puhua, mutta jokainen kansanedustaja arvioi sen, mikä on arvokasta käytöstä, mikä on sellaista käytöstä, että se palvelee asiaa.”

Itse äänestystä Marin arvioi toteamalla, että oli hyvä, kun eduskunta pääsi nyt muodostamaan kantansa.

”Kyse on koko Euroopan elpymisestä ja toipumisesta tästä kriisistä, joka on ollut niin terveydellisesti kuin taloudellisesti erittäin vakava historiallinen kriisi, jonka keskellä me vielä olemme”, hän sanoi.

”On erittäin tärkeää, että Euroopan sisämarkkina-alue elpyy. On tärkeää, että teemme sellaisia investointeja, jotka tukevat vihreää siirtymää ja digitalisaatiota ja vahvistavat Euroopan taloutta tulevaisuuteen.”

Marin kertoi myös keskustelleensa Suomen hyväksymisprosessin aikana sekä EU-komission puheenjohtajan että eurooppalaisten johtajien kanssa Suomen tilanteesta. He ovat hänen mukaansa seuranneet Suomen kannanmuodostusta tarkasti.

Halla-aho paheksui Marinin kommentteja satujen lukemisesta eduskunnassa.

”Marin viittaa siihen, että puhujapöntöstä olisi luettu satuja tai laulettu virsiä – –. Tällaiset matalamieliset kommentit vain osoittavat sen, että puheenjohtaja Marin ei ole tutustunut salissa pidettyihin puheenvuoroihin sen enempää kuin mediakaan.”

Halla-ahon mukaan julkisuudessa on nostettu esiin yksittäisiä puheenvuoroja satojen joukosta.

”Minä olen erittäin ylpeä omasta eduskuntaryhmästäni. Se keskustelu, jota siellä käytiin, vaikkakin se oli yksipuolista meistä riippumattomista syistä, niin puheenvuorot olivat pääsääntöisesti erittäin laadukkaita.”

Halla-aho myös toisti näkemyksensä siitä, että puhumista jatkettiin niin kauan kuin sanottavaa oli, sillä elpymispaketissa on puolueen mielestä kyse periaatteellisesti erittäin tärkeästä asiasta.

”Kysymys on myös siitä, ottaako eduskunta itse itsensä vakavasti. Eduskunnan ja kansanedustajien työtä on käsitellä kriittisesti hallituksen antamat esitykset”, hän arvioi.

”On olemassa sellaisiakin yhteiskuntia, vaikkapa Kiina ja Venäjä, joissa nämä asiat menevät nopeamman prosessin mukaisesti eikä ole mitään tarpeettomia jarrutuskeskusteluja, mutta minä olen tyytyväinen siitä, että Suomi ei kuulu tällaisiin yhteiskuntiin.”