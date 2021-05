Keskustan eduskuntaryhmä antoi Hannu Hoskoselle varoituksen ja ottaa häneltä pois ympäristövaliokunnan puheenjohtajuuden, koska hän äänesti ryhmän kannan vastaisesti EU:n elpymispaketista.

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen pitää hänelle EU:n elpymispakettiäänestyksen vuoksi annettua rangaistusta kohtuuttomana.

Hoskonen äänesti hallituspuolue keskustan ryhmän kannan vastaisesti ei elpymispakettia koskevassa tiistain äänestyksessä.

Ryhmä antoi keskiviikkoaamun kokouksessaan hänelle ja toiselle pakettia vastaan äänestäneelle kansanedustajalle, Tuomas Kettuselle varoituksen.

Eduskuntaryhmä totesi myös, että Hoskosen tehtävä eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtajana lakkaa.

”Pidän sitä itse kohtuuttomana, mutta minulla ei ollut vaihtoehtoa. Onko se sitten kohtuutonta tai kohtuullista, niin se oli päätös ja sillä sipuli”, Hoskonen sanoo ympäristövaliokunnan puheenjohtajuuteen liittyen.

Hoskonen sanoo osanneensa toki ennakoida, että sanktioita tulee, jos äänestää ryhmän linjan vastaisesti. Siinä mielessä päätöksestä ei ole hänestä mutisemista.

Hän sanoo aikovansa jättää koko ympäristövaliokunnan, kun puheenjohtajuus päättyy. Hän hoitaa tehtävää valiokunnassa vielä tämän viikon.

”Jos kerran puheenjohtajuus halutaan minulta pois, niin en minä valiokuntaankaan jää. Se on ihan varma.”

Hoskonen on lipsunut puolueensa ryhmäkurista myös aiemmin.

Hän äänesti joulukuussa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) luottamusta vastaan, vaikka muu ryhmä äänesti Haaviston puolesta hallituskriisin välttämiseksi.

Hän on myös kovin sanoin kritisoinut turpeen verotuspäätöksiä, joista keskusta on sopinut muiden hallituspuolueiden kanssa.

Hoskoselle povattiin elpymispakettiäänestyksen vuoksi jopa eduskuntaryhmästä erottamista, mutta ryhmä päätyi lievempään rangaistukseen. Siksi hänen sanktionsa oli myös kovempi kuin Kettusen.

Hoskonen itse on tuohtunut siitä, että häntä pidetään jonkinlaisena keskustan kapinakenraalina.

Hän sanoo äänestäneensä ja toimineensa eduskunnassa jatkuvasti hallitusohjelman tai muiden sopimusten mukaisesti.

Elpymispaketin kohdalla hän on esimerkiksi sitä mieltä, että elpymispaketti on EU:n perussopimuksen vastainen.

Esimerkiksi EU:n neuvoston oikeuspalvelu on katsonut toisin.

Turpeesta Hoskonen puolestaan katsoo linjatun hallitusohjelman vastaisesti muun muassa, koska turpeen käyttö on vähentynyt nopeammin kuin hallitusohjelmaan kirjattiin.

”Minä olen tähän asti elämässäni ollut sitä mieltä, että ne, jotka rikkovat sopimuksia tietoisesti ne ovat kapinoitsijoita tai jotain muuta, eivät ne jotka vaativat niiden noudattamista”, hän sanoo.

Nyt saaduista sanktioista tai asian käsittelystä ei Hoskosesta kuitenkaan jää mitään hampaankoloon.

Hän sanoo, että eduskuntatyöhön kuuluu, että vääntö asioista on paikka paikoin kovaa.

”Jos näistä mielensä pahoittaa, niin aina saa olla itkemässä jossain nurkassa.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi aiemmin päivällä STT:lle että asia on myös ryhmän puolelta käsitelty loppuun.

”Asia on nyt loppuun käsitelty ja jatkamme eteenpäin 31 edustajan ryhmänä. Pöytä on nyt puhdas ja he molemmat jatkavat ryhmän täysivaltaisina jäseninä.”