Politiikka | Työllisyys

Suomi kopioi Ruotsista mallin, jonka pitäisi työllistää tuhansia – Näin toimii Samhall, joka joutui juuri kiusalliseen valoon väitetyistä rikkeistä

Suomi on päättänyt luoda Välittäjä oy:n, jonka tavoite on työllistää osatyökykyisiä ja vammaisia. Mallia on otettu Ruotsista, jossa Samhallin työntekijät ovat valmistaneet Ikean huonekaluja ja Ericssonin akkuja.

Kahvitaukoa viettäneet Karina Olsson ja Mats Axelsson ovat työskennelleet vuosia Samhallin välityksellä. He kertovat nauttivansa työstään vihanneshallilla. Työtoveri Khalid oli torstain pullavastaava.

Tukholma Sellainen kuin Ruotsissa. Sellaisen me haluamme. Suomen hallitus linjasi huhtikuun kehysriihessä, että Suomeen rakennetaan Ruotsin mallin mukaan järjestelmä, jonka tarkoitus on työllistää osatyökykyisiä ja vammaisia. Ruotsissa järjestelmä on ollut käytössä jo 40 vuotta ja sen nimi on Samhall. Sen palveluksessa on noin 26 000 työntekijää. Samhall työllistää osatyökykyisiä etsimällä heille työpaikkoja markkinoilta vähän niin kuin vuokratyövoimaa välittävä yritys.