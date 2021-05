”Jos THL saisi tässä ihan vapaasti sanoa mitä tykkää, eihän tuo tietenkään ihan suhteessa ole kohdallaan”, Salminen sanoi.

Johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta katsoo, että tapahtuma- ja ravintolarajoitusten välinen epäsuhta ei ole perusteltavissa terveysturvallisuudella.

Erityisesti tapahtumia järjestävät tahot ovat arvostelleet rajoitusten avaamista epätasa-arvoiseksi, sillä nykyiset kokoontumisrajoitukset tekevät kulttuuri- ja urheilutapahtumien järjestämisen käytännössä mahdottomaksi varsinkin vakavimmilla epidemia-alueilla. Samaan aikaan esimerkiksi ravintoloiden terasseille saa kokoontua sankoin joukoin. Salmisen mukaan tämä johtuu puhtaasti siitä, miten lainsäädäntö on teknisesti rakennettu.

”Jos THL saisi tässä ihan vapaasti sanoa mitä tykkää, eihän tuo tietenkään ihan suhteessa ole kohdallaan. Ongelma on se, että ravintoloita koskee tietty lainsäädäntö ja näitä muita toimijoita toisenlainen. Alueellisesti ei ole mahdollista tehdä niitä ratkaisuja ihan samalla perusteella. Ei se nyt hirveän hyvä ole, että tässä tällainen epäsuhta on, jos sanon ihan suoraan”, Salminen sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa Maria Voipio-Pulkki tunnistaa järjestelmän ongelmat.

”Olemme hallitsemassa pandemiaa sellaisella järjestelmällä, joka ei ole rakennettu täysin optimaaliseksi tämäntyyppisten yleisvaarallisten tartuntatautien varalta. Tästä me opimme. Toimintasuunnitelmaa ollaan nyt tarkastelemassa ja päivittämässä. Katsotaan tilannetta lähiviikkojen aikana.”

Useat hallituksen ministeritkin ovat ilmaisseet huolensa epätasa-arvosta rajoitusten purussa, vaikka aluehallintovirastot kertoivat eilen odottavansa ohjeistusta nimenomaan hallituksen suunnasta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Kesän tapahtumista ohjeistusta paikallisviranomaisille ei ole toistaiseksi kuitenkaan tullut.

Lue lisää: Kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinko kasvaa, ja ministeritkin ovat huomanneet sen – Miksi tapahtumia ei ryhdytä jo avaamaan?

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) totesi tiistaina Twitterissä, ettei Suomen avautuminen tapahdu tapahtumien näkökulmasta loogisella eikä oikeudenmukaisella tavalla. Opetusministeri Jussi Saramo (vas) taas totesi, että rajoitusten purku on edennyt epätasaisesti ja osasyy on siinä, että vastuu jakautuu eri valtakunnallisille ja paikallisille toimijoille. Hänen mukaansa hallituksen tehtävänä on selkeyttää ohjeistus, jotta tapahtumat eivät jää muiden elinkeinojen jalkoihin.

Myös sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) otti asiaan kantaa tiistaina.

”Tämä menee aivan älyttömäksi. Avaamisen perään on hallituksessa kysytty ja kysytty, vaadittu yhdenvertaista kohtelua. Kaikki keinot pitää nyt käyttää, että terveysturvallisia tapoja tehdä tapahtumia edistettäisiin”, hän kirjoitti Twitteriin.