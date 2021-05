Euroopan unionin ilmastopolitiikka on menossa lähiaikoina täysremonttiin. EU-johtajat antoivat huippukokouksessa evästystä tuleviin toimiin.

Bryssel

Euroopan unionin johtajat keskustelivat tiistain ylimääräisessä huippukokouksessa koronatoimista ja ilmastosta. Erityisesti ilmasto nosti pöydälle eriäviä ääniä. Johtajien tarkoitus oli evästää komissiota, joka antaa mittavan ilmastolakipakettiehdotuksen heinäkuun puolivälissä.

Suureen remonttiin joutuvat niin päästökauppa, uusiutuvan energian kriteerit ja maankäytön laskentamallit, jotka vaikuttavat muun muassa Suomen metsänielujen laskentaan.

Lisäksi pöydällä on täysin uusia ehdotuksia kuten hiilitullit.

EU-maat päättivät joulukuussa kiristää EU:n päästövähennystavoitetta 55:een prosenttiin vuoteen 1990 verrattuna. Aiempi tavoite oli 40 prosenttia. Lisäksi EU on linjannut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2050.

Ilmastopolitiikka on pitkittänyt jo useita EU-kokouksia aiemminkin. Myös tiistaina keskustelu venyi hieman. Yksi vastaan haraajista on Puola, joka on toivonut EU:lta runsasta, rahallista väliintuloa vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymiseksi.

Suomi painotti kokouksessa sitä, että päästövähennykset pitäisi tehdä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Huomio pitäisi kiinnittää niihin vähennyskohteisiin, joissa päästöjen määrää voi edelleen vähentää helposti ja halvalla. Suomi katsoo, että se on monessa paikassa helpot ja halvat ratkaisut jo etujoukoissa tehnyt, ja jäljellä ovat kalliit ja vaikeammat.

Suomi painottaa myös sitä, että kaikkien maiden on osallistuttava ilmastotoimiin.

Erityinen huomio Suomella on metsissä, jotka ovat korkealla myös komission asialistalla. Komissio näkee metsät tärkeänä osana Euroopan hiilinielujen vahvistamisessa.

Huippukokoukseen osallistunut Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) nosti metsät esille omassa puheenvuorossaan tiistain keskustelussa.

”Korostin puheenvuorossani sitä, kuinka iso kysymys suomalaiset metsät ja metsäteollisuus on meille. Metsämme auttavat meitä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska teemme metsistä sellaisia tuotteita, jotka vähentävät päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä”, Marin sanoi puhelimitse tiedotustilaisuudessa kokouksen jälkeen.

Marinin mukaan Suomi on ollut jo pitkään aktiivinen vaikuttaja metsäkysymyksissä. Tuorein esimerkki oli hänen mukaansa kestävän rahoituksen kriteereistä päättäminen, jossa Suomi liittoutui Ruotsin kanssa.

Marin ei halunnut avata EU-maiden riitaisuutta, mutta myönsi, että jokaisella maalla on ”oma tilanteensa, lähtökohdat saavuttaa tavoitteet sekä omat ilmastopolitiikan prioriteetit.”

Tavoitteet ovat kuitenkin Marinin mukaan yhteiset.

”Olemme sitoutuneet 2050 hiilineutraaliustavoitteeseen ja vuoden 2030 päästövähennystavoitteeseen 55 prosentin osalta.”