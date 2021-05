Halla-ahon väitettä tukee perussuomalaisten ajatushautomon selvitys, jonka mukaan työn perässä Suomeen muuttaneiden työllisyys heikkenee melko nopeasti. Kelan tilastot sosiaalietuuksista taas antavat varsin toisenlaisen kuvan.

Useat puolueet ovat kuntavaalien alla nostaneet työperäisen maahanmuuton lisäämisen yhdeksi ratkaisuksi kuntien ja ylipäätään Suomen taloushuoliin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ollut vaalitenteissä eri linjoilla. Hän on sanonut, että suuri osa Suomeen työn vuoksi saapuvista maahanmuuttajista tulee pienipalkkaisille aloille ja jää melko nopeasti työttömäksi.

”Ongelma näissä ihmisissä on se, että he eivät yleensä edes pysy töissä pitkään vaan heittäytyvät sosiaaliturvalle elämään. Parin kolmen vuoden maassa olon jälkeen heidän työllisyysasteensa romahtaa kantaväestön keskiarvon alle, vaikka he ovat tulleet tänne nimenomaan työn perässä. Ei tämä ole kestävää”, Halla-aho sanoi esimerkiksi Ylen suuressa vaalikeskustelussa toukokuussa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vastasi Halla-aholle, että ”työperäisesti maahan tulleiden työllisyysaste on kyllä korkeampi kuin kantaväestön”.

Kumpi on oikeassa? HS perkasi tilastot työperäisen maahanmuuton taustalla.

Suomeen tulee muun muassa siivoojia ja ravintolatyöntekijöitä

Työperäisen maahanmuuton helpottamisella viitataan usein nimenomaan EU:n ulkopuolelta tulevaan maahanmuuttoon. EU:n sisältä Suomeen pääsee nykyisinkin töihin ilman lupaa, mutta EU:n ulkopuolelta töihin tulevat tarvitsevat oleskeluluvan. Osaa heistä koskee myös niin sanottu saatavuusharkinta.

Kuten Halla-aho totesi, vain pieni osa EU:n ulkopuolelta töihin tulevista on hyväpalkkaisia erityisasiantuntijoita.

Suurin osa tulee Suomeen suorittaviin töihin. Sitä kuvaa tilastoissa ryhmä ”osaratkaisua edellyttävä työnteko”. Viime vuosina Suomeen on tullut muun muassa siivoojia, maataloustyöntekijöitä sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä.

Halla-aho viittaa Suomen Perustan selvitykseen heikosta työllisyydestä

Maahanmuuttajien työllisyysaste on Suomessa alhaisempi kuin väestön. Työikäisistä ulkomailla syntyneistä on töissä harvempi kuin työikäisistä Suomessa syntyneistä.

Maahanmuuttajien työllisyysastetta alentaa perussuomalaisten vastustama humanitaarinen maahanmuutto. Esimerkiksi kiintiöpakolaisina tai turvapaikanhakijoina Suomeen tulleista suuri osa elää sosiaalietuuksien varassa.

Nimenomaan työn vuoksi Suomeen tulleiden maahanmuuttajien työllisyysaste oli kuitenkin Tilastokeskuksen vuonna 2014 tekemän selvityksen mukaan lähes 90 prosenttia eli selvästi korkeampi kuin kantaväestön. Tämän yksittäisen haastattelututkimuksen perusteella Petteri Orpo olisi siis oikeassa.

Toisaalta Jussi Halla-ahollakin on tilastoja väitteensä tueksi. Perussuomalaisten ajatushautomon Suomen Perustan vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan työperäisen maahanmuuton vaikutukset näyttävät julkisen talouden näkökulmasta heikoilta, kun tarkastellaan nimenomaan EU:n ulkopuolelta pienipalkkaisille aloille tulevaa työvoimaa.

Suomen Perustan tutkija Samuli Salminen tarkasteli Tilastokeskuksen rekisteri­aineistoista EU:n ulkopuolelta Suomeen muuttaneita, jotka olivat maahan tultuaan työllisiä ja joilla oli ensimmäisenä kokonaisena vuotenaan Suomessa ansiotuloja 2 500–36 000 euroa. Näin hän pyrki rajaamaan aineiston pienipalkkaisille aloille töihin saapuneisiin.

Salmisen selvityksen mukaan työn perässä muuttaneiden työllisyys on aluksi suurempaa kuin samanikäisen kantaväestön mutta valahtaa jo muutamassa vuodessa sen alle. Selvityksen perusteella suuri osa työn perässä Suomeen muuttaneista jäisi siis melko nopeasti työttömäksi.

Työllisyystilanne näyttää vielä huonommalta, jos otetaan huomioon myös töihin muuttaneen kanssa tulleen puolison työmarkkinatilanne. Oheiset kuviot näyttävät tilanteen Itä-Euroopassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa eli kahdessa keskeisessä lähtöalueessa, mutta sama kehitys koskee Salmisen selvityksen mukaan muualtakin tulleita maahanmuuttajia.

Juuri näihin lukuihin Halla-aho viittaa, kun hän sanoo etupäässä pienipalkkaisille aloille kohdistuvan työperäisen maahanmuuton voivan olla haitaksi Suomen taloudelle.

Ministeriö suhtautuu varauksellisesti Perustan tuloksiin

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomen Perustan selvityksen tuloksista ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Erityisasiantuntija Antti Kaihovaara sanoo, että vaikka Salminen on pyrkinyt eri keinoin rajaamaan tarkastelun työn vuoksi Suomeen muuttaneisiin, mukana voi olla myös muista syistä tulleita.

Kaihovaaran mukaan tilastoihin on voinut myös jäädä niitä, jotka ovat jo muuttaneet pois Suomesta mutta näkyvät yhä rekistereissä ei-työllisinä.

Samuli Salminen myöntää nämä menetelmän valuviat. Hän ei kuitenkaan usko, että niillä on suurta vaikutusta hänen saamiinsa tuloksiin.

Kaihovaara huomauttaa, että ylipäätään vähemmistö työperusteisella oleskeluluvalla Suomeen tulevista jää tänne pysyvästi asumaan. Se tarkoittaa hänen mukaansa kahta asiaa.

”Ensinnäkään valtaosa ei edes voi jäädä maahan elämään sosiaalituilla. Toiseksi työperusteisen maahanmuuton volyymin pitäisi olla valtavan suuri, jotta sillä lisättäisiin työllisten määrää merkittävästi ja pysyvästi.”

Kela: Työn perässä muuttaneet nostavat verrattain harvoin sosiaalietuuksia

HS pyysi Kelan tutkimuspäällikköä Signe Jauhiaista selvittämään, kuinka usein työn vuoksi Suomeen EU:n ulkopuolelta muuttaneet nostavat sosiaalietuuksia. Jauhiaisen koostamat luvut antavat varsin toisenlaisen kuvan kuin Suomen Perustan selvitys.

Alle kaksi vuotta Suomessa olleista työperäisistä maahanmuuttajista vain kaksi prosenttia sai vuonna 2018 työttömyysturvaa tai perustoimeentulotukea. Pitempään maassa asuneilla osuudet ovat jonkin verran suuremmat mutta suurimmillaankin vain työikäisen kantaväestön lukemissa.

Työn perässä EU:n ja Venäjän ulkopuolelta tulleiden työllisyys saattaa siis Kelan tilastojen perusteella heikentyä vuosien mittaan jonkin verran, mutta se näyttäisi silti pysyvän varsin suurena. Tilastot eivät tue Halla-ahon väitettä sosiaaliturvan varaan jäävistä työperäisistä maahanmuuttajista.

Suomen Perustan Salminen ei usko, että Kelan tilastot kertovat koko totuutta. Hän sanoo, että Kelan aineistot perustuvat maahanmuuttajien vakuuttamisen perusteeseen, eivät oleskeluluvan luokkaan.

Salmisen mukaan Kela vakuutti ennen vuotta 2019 henkilön työntekijänä vain jos hän täytti palkansaajan työssäoloehdon. Siksi Kelan tilastojen ulkopuolelle voi Salmisen mukaan jäädä suuri joukko maahanmuuttajia, jotka ovat Suomessa tehneet töitä erittäin heikoilla työehdoilla.

Kelan Jauhiainen vahvistaa, että Kelan tilastot perustuvat vakuuttamisen perusteeseen. Hän pitää silti epätodennäköisenä, että Suomeen laillisesti töihin tulleista suuri määrä jäisi vakuuttamatta.

Lisää tutkimusta tulossa

Koska Tilastokeskuksen ja Kelan aineistot antavat samasta ilmiöstä osin erilaisen kuvan, on mahdotonta sanoa varmasti, pitääkö Halla-ahon väite työperäisten maahanmuuttajien nopeasti heikkenevästä työllisyydestä paikkansa vai ei.

Työ- ja elinkeinoministeriön Kaihovaara kertoo ministeriön käynnistäneen yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa selvityksen, jossa Maahan­muutto­viraston oleskelulupatietoja yhdistetään Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin.

”Valitettavasti tuloksia saadaan arviolta vasta vuoden kuluttua, joten toistaiseksi meillä ei ole luotettavaa rekisteriaineistoon perustuvaa tietoa työllisyyden ja maahanmuuton syyn yhteydestä”, Kaihovaara sanoo.

Tilastokeskuskin kerää tänä vuonna uutta tietoa maahanmuuttajien työmarkkinatilanteesta.

Myös Suomen Perustan Salminen kertoo, että hän on tekemässä aiheessa jatkotutkimusta muun muassa Kelan aineiston avulla.