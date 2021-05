Tapahtuma- ja ravintolarajoitusten välinen epäsuhta ihmetytti eduskunnassa hallituspuolueiden edustajia myöten.

Kyselytunnilla eduskunnassa ihmeteltiin hallituspuolueiden edustajia myöten, miksi kulttuuri-, urheilu- ja koko tapahtuma-alaa sekä toisaalta ravintola-alaa ei kohdella yhdenvertaisesti koronarajoituksia purettaessa.

"Suru ja pettymys, epäoikeudenmukaisuuden kokemus ja kiukku. Nämä ovat varmasti niitä tunteita, joita moni kulttuuri- ja tapahtuma-alan tekijä tänäänkin kokee, eikä ihme, sillä ravintoloihin voi kokoontua kyllä viidensadan hengen voimin, mutta yhtään esiintyjää sinne ei saa ottaa. Ravintolan terassilla voi bilettää ilman turvavälejä, mutta ulkokentälle katsomaan jalkapallo-ottelua saa kutsua vain kuusi henkeä, kahden metrin turvavälein”, listasi vihreiden Sofia Virta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi, että on syytäkin käydä keskustelua siitä, millä tavalla rajoituksia milläkin alalla tehdään.

"Kyllä se on selvä, että näitä [aloja] kohdellaan hiukan eri tavalla, mutta sitten toisaalta ei voi sanoa, ettei ravintola-alalla olisi rajoituksia”, hän sanoi.

Kiuru sanoi olevansa valmis tekemään merkittäviä helpotuksia tapahtuma-alalle, jos tautitilanne ja epidemian hallinta sen suovat.

"Olen esittänyt tällä viikolla hallituksen sisällä merkittäviä muutoksia tapahtumien sallimiseksi seuraavina viikkoina paljon helpommalla tavalla”, hän sanoi kyselytunnilla eduskunnassa.

Kiuru viittasi toimintasuunnitelman eli niin sanotun hybridistrategian päivitykseen, jota sosiaali- ja terveysministeriö (STM) valmistelee parhaillaan kesän tapahtumien osalta.

Hän huomautti, että tautitilanne ei kuitenkaan Suomessa nyt vastaa toiveikkaimpia ajatuksia.

"Ikävä sanoa, että tilanne on ikävä siltä osin, että epidemiatilanteen hyvä lasku on pysähtynyt. Se on otettava tässä vakavasti, jotta suomalaiset pääsevät suvantovaiheeseen.”

Hallitukselta tivattiin myös konkreettisia keinoja, joilla tapahtumia voidaan avata turvallisesti. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi, että näitä ovat muun muassa turvavälit, maskit, käsihygienia ja se, että katsomot voidaan jakaa osiin.

Kokoomuksesta ihmeteltiin ministerien viimeaikaisia ulostuloja sosiaalisessa mediassa liittyen tapahtuma-alan ahdinkoon. Tikunnokkaan joutuivat Saarikon tiistaiset ulostulot Twitterissä.

Twiitissään ministeri totesi muun muassa, että tilanne on kulttuurin ja urheilun toimijoiden sekä koko tapahtuma-alan kannalta sekava ja että hän haluaa, että tilanne käsitellään hallituksen neuvotteluissa perinpohjaisesti.

"Alan ahdinko on otettava tosissaan", hän kirjoitti.

"Nyt on pakko ihmetellä. Ketä kulttuuri- ja urheiluministeri tässä kritisoi? Itseään? Hallitusta? Koronaministeri Kiurua? Kuka on syyllinen siihen, ettei kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan asioita ole hoidettu kuntoon?” kysyi kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo.

Saarikko vastasi, että listasta puuttui yksi syyllinen ja se on korona. Hän sanoi ymmärtävänsä, että pitkittynyt epidemia on johtanut siihen, että epäoikeudenmukaisuus kiristää tunnelmaa.