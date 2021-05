Hallitukselle kyselyissä annetut arvosanat ovat heikentyneet viime vuoden kesäkuusta lähtien lähes kautta linjan.

Enemmistö suomalaisista arvioi hallituksen politiikkaa koronaviruksen taltuttamiseksi hyväksi tai erittäin hyväksi, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely.

Muut politiikan osa-alueet saavat vähemmän kiitosta. Seuraavaksi parhaiten hallitus on kyselyn perusteella onnistunut koulutuspolitiikassaan, ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan ja sote-asioissa.

Eniten kiitosta hallitukselle antavat hallituspuolueiden kannattajat ja vähiten opposition kannattajat.

Poikkeuksena ovat kuitenkin hallituspuolue keskustan kannattajat. Heistä enemmistö on tyytyväisiä ainoastaan hallituksen koronatoimiin.

Kaikilla muilla osa-alueilla kyselyyn vastanneista keskustan kannattajista alle puolet arvioi hallituksen politiikan hyväksi tai erittäin hyväksi.

Puolueen vastaukset ovatkin lähempänä oppositiopuolue kokoomusta kuin muita hallituspuolueita. Vähiten kiitosta keskustan kannattajat antavat hallitukselle työllisyyttä ja verotusta koskevasta politiikasta.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien enemmistö katsoo, että hallitus on onnistunut kaikessa muussa paitsi työllisyyspolitiikassa ja hallituksen omien tavoitteiden saavuttamisessa. Pääministeripuolue SDP:n kannattajista enemmistö on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut jokaisella osa-alueella.

Etenkin suhtautuminen hallituksen toimiin koronaviruksen taltuttamiseksi ja yrityselämän tukemiseksi on huonontunut. Myös arvosanat, joita hallitukselle on annettu koulutukseen liittyvissä asioissa, ovat heikentyneet.