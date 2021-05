Kunnista osa saattaa joutua myös palauttamaan niille jo viime vuonna maksettuja koulutuksen koronatukia.

Opetusministeri Jussi Saramon (vas) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tavoittelee ”hyvin merkittävää summaa” koulutukselle vuoden toisesta lisätalousarviosta.

Hallitus neuvottelee asiasta ensi viikolla. Siitä sovittiin alustavasti jo kehysriihessä.

Saramon mukaan kouluissa on koronaviruspandemian ja etäopiskelun aiheuttamien kolhujen jäljiltä vielä ”valtavasti tarvetta” esimerkiksi tuki- ja pienryhmäopetukseen.

Saramo ei paljasta tarkkaa tukipaketin rahamäärää, mutta on aiemmin puhunut, että koulujen koronatukiin tarvittaisiin toistasataa miljoonaa euroa vuodessa.

”Ihan niin suureen summaan tuskin päästään, ja vastahan koronatukea tuli jakoon ammatillisille oppilaitoksille 17,5 miljoonaa euroa”, Saramo muistuttaa.

”Hiusten leikkuuta tai sorvaamista ei opi kokonaan etänä. Lisärahoitus mahdollistaa esimerkiksi täydentävää opetusta oppimatta jääneiden taitojen hankkimiseksi”, Saramo perusteli. Tämä rahoitus perustuu vielä valtion vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioon.

Ensi viikon koronapaketilla halutaan varmistaa rahoituksen jatkuvuutta.

Saramon mukaan on tärkeää, että kunnissa ja kouluissa voidaan jatkaa opetuksen tukitoimia saumattomasti myös loppuvuonna.

”Olisi ihan hölmöä, jos kouluissa jouduttaisiin irtisanomaan ammattilaisia, joita on palkattu aiempien koronatukien turvin”, Saramo sanoo. Ensi viikolla päätettävä tukipaketti on tarkoitettu Saramon mukaan esimerkiksi peruskouluille ja lukioille.

Kunnista osa saattaa joutua myös palauttamaan niille jo viime vuonna maksettuja koulutuksen koronatukia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tähdensi torstaina Ylen puheenjohtajatentissä, että koronatukirahat tulee käyttää siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu.

Kunnille suunnatuista korona-avustuksista korvamerkittyjä ovat olleet vain koulutuet, joita viime vuonna jaettiin 84 miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen.

Suurimmat yksittäiset summat olivat muutama miljoona euroa, ja ne myös menivät suurimmille kaupungeille. Esimerkiksi Helsinki sai yli seitsemän miljoonaa euroa.

”On oikein, että koulutukseen korvamerkityt rahat peritään kunnilta takaisin, jos vaikka opettajia on lomautettu", Marin sanoi. Tukien palautukset olivat esillä jo esimerkiksi tammikuussa Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n järjestämässä kuntavaalitentissä puolueiden puheenjohtajille.

Opetusministeri Saramo on samaa mieltä.

”Totta kai tukia peritään takaisin, jos niiden ehtoja on rikottu. Rahat tulee käyttää siihen mihin ne on tarkoitettu, kuten henkilökunnan palkkaukseen. Tukia voidaan palauttaa myös vapaaehtoisesti, ja osa kunnista onkin jo siitä kysellyt, kuten Kouvola”, Saramo sanoo.

Pääsääntö kuitenkin on, että erityisavustusta 84 miljoonan euron koronapotista saaneet kunnat laativat sen käytöstä selvityksen OKM:lle ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä, kertoo opetusneuvos Mika Puukko opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Selvityksen perusteella ministeriö arvioi palautettavan tuen määrän.

Tukea voi käyttää tämän vuoden loppuun asti, vaikka alun perin sen piti olla voimassa vain lukuvuoden loppuun eli kesään asti.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on pitänyt esillä koronatuen ehtoja, joissa mainitaan juuri lomautukset.

”Mikäli kunta lomauttaa varhaiskasvatus- ja/tai opetushenkilökuntaa, tulee rahoitus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin”, hakuehdoissa sanotaan.

”Lähes 20 sellaista kuntaa, jota saivat korona-avustusta, lomauttivat opettajia ja muuta henkilöstöä viime vuonna”, sanoo kehittämispäällikkö Niku Tuomisto OAJ:sta.

OAJ:n keräämän listan mukaan Kouvolan lisäksi tässä joukossa ovat esimerkiksi Iisalmi, Karstula, Loviisa, Mynämäki, Seinäjoki, Sievi ja Ylivieska. Kouvolalla summa oli suurin, yli miljoona euroa.

Tuomiston mukaan jotkut kunnat ovat myös kikkailleet ajoittamalla lomautuksia ennen lukuvuoden alkua.

Tälle vuodellekin muutamia lomautusaikeita on ollut vireillä, mutta OAJ:n mukaan yhtä eli Laihiaa lukuun ottamatta muut on peruttu.

Esimerkiksi Pyhäjärven kaupungin kanssa OAJ kävi tiukkoja neuvotteluja, joiden seurauksena kaupunki vetäytyi henkilöstönsä lomautusaikeista toukokuun alussa.

Kuntaliitto puolestaan on kritisoinut alun alkaen koulujen koronatuen ehtoja.

”Onhan se erikoinen tapa puuttua kunnan toimintaan. Tukea haetaan, jos kunnan taloustilanne on heikko, ja lomautus on äärimmäinen keino. Toisaalta ehto olla lomauttamatta on riski, ja tuki voi jäädä hakematta sen takia”, pohtii hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta.

Päivärinta huomauttaa myös, että tuen lomautusehto on tulkinnanvarainen, eikä se hänen mukaansa tarkoita, että koko summa tulee palauttaa, jos henkilöstöä on lomautettu.

Päivärinnan mukaan koronatuen turvin on palkattu ylimääräisiä opettajia ja annettu pienryhmä- ja samanaikaisopetusta.

”Tilanteet ja tarpeet vaihtelevat, mutta useimmiten kyse on etäopiskelun aikana syntyneistä oppimisvajeista”, Päivärinta sanoo.