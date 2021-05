Leviämisvaiheen alueilla voisi järjestää isojakin tapahtumia, kunhan ihmiset on jaettu esimerkiksi 50 hengen lohkoihin.

Tapahtumien järjestäminen voisi jo olla kesäkuusta lähtien mahdollista koko maassa, mutta hieman eri ehdoin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo Ylen haastattelussa, että alueilla, joilla koronavirustilanne on perustasolla, periaatteessa kaikkien tapahtumien järjestämistä esitetään mahdolliseksi. Näillä alueilla ei olisi edes maskipakkoa.

Leviämisalueilla, kuten pääkaupunkiseudulla, tapahtumat olisivat sallittuja ainakin ulkotiloissa.

”Olemme esittäneet tiistaina hybridistrategian päivittämistä niin, että myös leviämisalueella tapahtumien järjestäminen mahdollistuisi, kunhan 50 hengen lohkoissa ulkotiloissa tätä toimintaa järjestettäisiin. Silloin ei tule myöskään kokoontumiskattoa”, Kiuru sanoi Ylellä.

Tämä tarkoittaisi sitä, että leviämisvaiheen alueilla voisi jo nyt järjestää ulkotapahtumia, joissa ihmiset jaetaan 50 hengen lohkoihin.

Samaan aikaan niillä alueilla, jotka ovat perustasolla, voisi järjestää tapahtumia jopa niin, ettei osallistujilta vaadita kasvomaskin käyttöä.

Suurin osa Suomen sairaanhoitopiireistä on perustasolla.

Tapahtumien suosituksista päätetään, kun hallitus päivittää hybridimallia.

”Nyt olisi hyvä saada kerrottua hyviä uutisia myös tapahtuma-alalle. Olen toivonut, että tämä tehtäisiin mahdollisimman pian”, Kiuru sanoi Ylellä.

HS:n tietojen mukaan sote-ministeriryhmä käsitteli asiaa torstaina, mutta päätöksiä ei tehty. Kiuru kertoi Ylelle, että asiasta neuvotellaan jälleen lauantaina.

”Pidän itse esitystä hyvänä. Odotan, että saisimme tämän hallituksessa läpi. Tätä on käsitelty tällä viikolla kolmesti”, Kiuru kertoi Ylen haastattelussa.

Ministerit neuvottelevat parhaillaan, millaisia suosituksia hallitus antaa aluehallintoviranomaisille ja kunnille tapahtumien järjestämisestä.

Aluehallinto­viranomaisten ei ole pakko noudattaa suosituksia, mutta toistaiseksi aluehallintoviranomaiset ovat varsin laajasti noudattaneet määräyksissään säännösten asiakasmääriä.

Neuvottelujen pohjalla on virkamiesten tekemä luonnos uudesta hybridistrategian toimintasuunnitelmasta, jolla on ollut keskeinen rooli taistelussa koronavirusta vastaan.

HS:n näkemässä luonnoksessa tapahtumia koskevat asiakasmääräykset poistuisivat kokonaan perustason alueilla. Perustasolla ei vaadittaisi maskia, vaan esityksessä viitataan vain yleisiin turvaväli- ja hygieniakäytäntöihin ja turvallisuusvelvoitteisiin asiakas- ja osallistujatiloissa sekä liikenneasemilla ja henkilöliikenteessä.

Luonnoksessa leviämisalueille jäisivät edelleen tiukimmat säännöt, mutta myös niitä ollaan lieventämässä. Leviämisalueella yleisö- ja yksityistilaisuuksia voisi järjestää korkeintaan kymmenelle henkilölle ja ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilölle.

Esityksessä on maininta, että tilaisuuksien yleisöjä voidaan eriyttää. Yleisön määrää voisi lisätä varsin merkittävästi, jos katsomo jaetaan vaikkapa 50 hengen lohkoihin. Tämä mahdollistaisi satojen ihmisten yleisön, mikäli tapahtumapaikka on iso ja ulkona.

Leviämisalueita ovat tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Keski-Pohjanmaan sekä Päijät- ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Kiuru kommentoi Ylen haastattelussa myös matkustamista ja koronapassia.

Hänen mukaansa rajaturvallisuutta pitäisi hoitaa koronatodistuksen avulla. Silloin ne, joilla on todistus, pääsisivät Suomeen ilman testausta. Muilta vaadittaisiin ennakkotestiä ja toista testiä Suomeen tultaessa.

Koronapassilla voisi todistaa saadun koronarokotteen, sairastetun taudin tai ennakkotestituloksen.

Euroopan parlamentti ja EU-jäsenmaita edustava neuvosto pääsivät torstaina sopimukseen koronapassista.

Alustavan sopimuksen mukaan kaikkien 27 EU-maan kansalaiset saavat digitaalisen tai paperinmuotoisen terveyspassin, joka osoittaa, että "sen haltija on rokotettu koronavirusta vastaan, hänellä on tuore negatiivinen testitulos tai hän on parantunut taudista”, EU-parlamentti tiedotti.

Koronapassin on määrä ensin vapauttaa matkailu EU-maiden sisällä ja päättäjien toiveena on, että se piristäisi matkailua jo tänä kesänä.