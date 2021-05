Suomalaisilta ei vaadittaisi rokotetodistusta.

Hallituksen on määrä saada alkuviikon aikana pitkään odotettu lakiesitys rajaturvallisuudesta lausuntokierrokselle.

Laki yritetään saada eduskunnasta läpi vielä ennen eduskunnan kesätaukoa, jotta sisärajavalvonnasta voitaisiin luopua kesän aikana.

HS on nähnyt 19. toukokuuta päivitetyn luonnoksen sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellusta lakiesityksestä.

Tiettävästi siihen ei ole tehty viime viikon jälkeen ainakaan merkittäviä muutoksia. Lausuntokierroksen jälkeen laki voi muuttua. Hallitus käsittelee esitystä vasta lausuntokierroksen jälkeen.

HS ei ole nähnyt luonnoksen perusteluja, joista käy ilmi pykälien tarkempi määrittely.

Lakiluonnoksen yksityiskohdista kertoi ensin Iltalehti.

Lakiluonnoksen mukaan vuonna 2008 tai sitä aikaisemmin syntyneellä muulla kuin Suomessa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella olisi oltava Suomeen saapuessaan mukanaan luotettava todistus saadusta covid-19-rokotuksesta.

HS:n tietojen mukaan on todennäköistä, että Suomi tulee vaatimaan todistukseen mainintaa kahdesta rokotuksesta.

Maahan pääsisi myös, jos matkailijalla on todistus hänelle enintään 72 tuntia ennen Suomeen saapumista tehdyn covid-19-testin negatiivisesta tuloksesta tai lääkärin antama todistus enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetusta mutta parantuneesta, laboratoriovarmistetusta covid-19-taudista.

Suomalaisen tai Suomessa vakinaisesti asuvan ulkomaalaisen saapumista Suomeen ei voi estää, vaikka todistuksia ei olisi.

Kyseiset todistukset pitää Suomeen saavuttaessa pyynnöstä esitettävä ”kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavan viranomaisen palveluksessa olevalle henkilölle”.

Todistus voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Suomen on tarkoitus käyttää matkustajien ja heidän todistuksien todistamisessa hyväksi digitaalista Finentry-palvelua.

Tartuntatautiviranomainen voi estää Suomeen saapujan liikkumisen siksi aikaa kunnes todistus on tarkistettu. Poistumista koskeva kielto voi olla voimassa enintään kolme tuntia.

Jos ulkomaalaisella ei ole todistusta, rajatarkastus-viranomainen voi evätä hänen pääsynsä maahan joko Schengenin rajasäännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/399 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai käännyttää hänet ulkomaalaislain nojalla.

Vasta eduskuntakäsittelyssä selvinnee, kuinka paljon lopulta Euroopan vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimukseen kuuluvien maiden asukkaiden saapumista Suomeen voidaan rajoittaa.

Lakiluonnoksen kirjaus tarkoittaa sitä, että Schengen-maan kansalaisilla pitää olla todistus, mutta todellisuudessa rajoille tuskin tulee olemaan kattavaa tarkastusta sen jälkeen, kun Suomi lopettaa sisärajavalvonnan.

Jos Suomeen saapuneella ei jotain hyväksyttyä todistusta, hänen pitää osallistua koronavirustestauksen, mikäli sellainen rajalla on. Jos covid-19-testausta ei ole järjestetty Suomen rajalla, matkustajan on välittömästi ja kuitenkin viimeistään 24 tunnin kuluessa Suomeen saavuttuaan osallistuttava covid-19-testiin.

Jos matkustaja rikkoo lain määräyksiä hänet voidaan tuomita terveydensuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Valmistelun aikana on tullut selväksi, että laista tulee lähes väkisin vähemmän terveysturvallinen kuin Suomen nykyinen malli on, jos rajoja halutaan aukaista.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) on katsonut, etteivät pelkät todistukset, määränpäässä otettavat testit ja vapaaehtoisuuteen perustuvat karanteenit läheskään varmista, etteivät uudet koronaviruksen muunnokset pääse leviämään Suomeen.

Lakiluonnoksessa on myös runsaasti avoimia käytännön kysymyksiä, kuten se, kuinka sisärajoilla matkustajien todistuksia tullaan valvomaan.

Myös se on iso kysymys, miten vapaaehtoisuuteen perustuvat karanteenit toimivat, jos matkailijoita on paljon. Jo nyt uudet virusvariantit ovat todennäköisesti lähteneet leviämään siksi, etteivät myöskään suomalaiset ole olleet matkojensa jälkeen karanteenissa.

Koronan takia Suomi on rajoittanut maahantuloa maista, joissa koronatilanne on huonompi kuin Suomessa. Tämä on koskenut myös sisärajojen sisällä olevia eurooppalaisia valtioita, joista yleensä on vapaa pääsy Suomeen.

Lakiluonnoksen mukaan todistuksen tai sen oikeaksi todistetun käännöksen on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Myös saami käy saamelaisten kotiseutualueella.

Myös EU:n niin sanottu digitaalinen vihreä todistus kelpaa todistukseksi.

Laissa määritellään myös, millaista virka-apua eri viranomaiset voivat antaa tartuntatautiviranomaisille.

Lakiesitykseen kirjataan joukko poikkeuksia, joiden takia todistusta tai testiä ei tarvita.

Testistä ovat vapautettuja esimerkiksi ulkovaltojen edustustojen ja kansainvälisten valtioiden välisten järjestöjen jäsenet ja heidän perheenjäsenensä.

Henkilöiltä, joiden maahantulon peruste on äkillisen terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan yhteiskunnan infrastruktuuriin kohdistuvan vaaran torjunta.

Todistuspakko ei koske myöskään henkilöitä, jotka eivät poistu lentoasemalta.

Kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivien matkustaja- ja tavaraliikenteen kuljettajien, alusten, ilma-alusten tai junien miehistön tai vaihtomiehistön todistus voi olla voimassa enintään seitsemän vuorokautta heidän toimiessaan työtehtävissä.

Myöskään saamelaisilta ei vaadita todistusta, jos he harjoittavat elinkeinoaan ja kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueella.