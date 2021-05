Sdp:n kuntavaali­ehdokkaat ovat oikeammalla kuin ennen, vaikka puheen­johtaja Marin on puolueensa vasemmassa laidassa – Mistä se kertoo?

Tutkijan mukaan Sdp on 2010-luvulla tehnyt paluuta juurilleen perussuomalaisten voimistumisen myötä. Puolue on pyrkinyt palauttamaan tavoitteidensa kärkeen asiakysymyksiä, jotka puhuttelevat talouspoliittisesti vasemmalla olevia.

Sdp:n kuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastausten perusteella puolueen ehdokkaiden talouspoliittiset näkemykset sijoittuvat vuonna 2021 keskimäärin hieman enemmän oikealle kuin vuoden 2012 ja 2017 kuntavaalien aikaan.

Akselilla, jossa numero 1 edustaa vasemmistolaisinta mahdollista talouspoliittista näkemystä ja numero 5 oikeistolaisinta, Sdp:n kuntavaaliehdokkaat asettuvat Helsingin Sanomien vaalikoneessa antamiensa vastausten perusteella numeron 2,07 kohdalle. Vuoden 2012 vaalikonevastausten perusteella vastaava lukema oli 1,86.

Puolueen puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin näkemykset ovat HS:n vaalikonevastausten perusteella vasemmistolaisempia kuin ehdokkaiden keskiarvo. Marin asettuu vastaustensa perusteella vasemmanpuoleisimpaan laitaan numeron 1 kohdalle.

Yksi esimerkki Marinin vasemmalta kumpuavasta ajatusmaailmasta nähtiin viime torstaina Ylen puheenjohtajatentissä. Hän totesi tentissä, että olisi syytä pohtia, olisiko kunnallisveron syytä olla valtion tuloverotuksen tapaan progressiivinen. Myöhemmin Marin selvensi Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, ettei Sdp ole esittänyt mallia kunnallisveron muuttamisesta progressiiviseksi.

Väitöskirjatutkija Aino Tiihonen.

Miksi vaali­kone­vastausten perusteella oikealle päin liikkuva Sdp valitsee itselleen puheenjohtajan vasemmasta laidastaan?

Yhtenä syynä voi väitöskirjatutkija Aino Tiihosen mukaan olla, että Sdp:n ehdokkaat pitävät itseään keskimäärin vasemmistolaisempina kuin mitä he todellisuudessa ovatkaan.

”Olemme tutkimuksissa huomanneet, että se, miten ihmiset näkevät itsensä, ei aina ole yksi yhteen sen kanssa, mitä objektiivisesti tarkastellessa voitaisiin tulkita”, Tampereen yliopistossa väitöskirjaansa tekevä Tiihonen sanoo. Hän on perehtynyt työväenluokkaisten äänestäjien äänestyskäyttäytymiseen.

Tiihosen mukaan Sdp on 2010-luvulla tehnyt paluuta juurilleen, kun perussuomalaisten kasvu on muuttanut puolueiden voimasuhteita. Puolue on pyrkinyt palauttamaan tavoitteidensa kärkeen erityisesti asiakysymyksiä, jotka puhuttelevat talouspoliittisesti vasemmalla olevia. Tämä näkyy hänen mukaansa myös puheenjohtajavalinnoissa.

"En usko että on sattumaa, että puheenjohtaja löytyy nimenomaan vasemmasta laidasta.”

Siinä missä esimerkiksi kevään 2019 eduskuntavaaleissa keskityttiin enemmän ilmastokysymyksiin, nousevat talousasiat nyt koronaviruspandemian jälkeen keskiöön. Tämä voi nostaa myös Sdp:n sisäisiä talouskysymyksiin liittyviä eroja aikaisempaa paremmin esille.

”Näyttää siltä, että puheenjohtajan johdolla Sdp on ottanut askeleen kohti sosioekonomista vasenta laitaa ja se myös näkyy heidän politiikassaan”, Tiihonen sanoo.

Liian suuria johtopäätöksiä vaalikonevastausten perusteella ei kuitenkaan voi tehdä.

Tiihonen muistuttaa, että kuntavaaleissa vaalikoneisiin vastaavia on paljon, minkä vuoksi myös hajonta puolueiden sisällä voi olla suurta. Yksittäiset vastaukset heijastelevat myös sitä, millainen tilanne missäkin kunnassa on. Tämän vuoksi valtakunnanpolitiikkaan liittyvissä johtopäätöksissä tulee olla varovainen.