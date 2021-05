Pääministeri nosti esiin ajatuksen kuntaveron kiristämisestä tulojen mukaan Ylen vaalitentissä viime viikolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kirjoittaa Aamulehteen lähettämässään kirjoituksessa, että Sdp ei ole esittänyt mallia kunnallisveron muuttamisesta progressiiviseksi eikä kuntavaaleissa päätetä verotuksen rakennemuutoksista.

Marin selventää näin puheitaan viime viikon Ylen vaalitentissä. Siinä Marin sanoi, että olisi syytä pohtia, pitäisikö kunnallisveron olla progressiivinen kuten valtion tuloverotus on.

Progressiivinen tarkoittaa sitä, että verotus kiristyy tulojen kasvaessa. Kuntaverotus on lähtökohtaisesti tasavero eli sama kaikille.

”Tällä hetkellä se [kunnallisvero] on vain osittain progressiivista kunnallisten perusvähennysten kautta eli vain pienituloisille progressiivinen. Suurituloisemmat eivät ota isompaa vastuuta kuntien palveluiden rahoittamisesta, kun verotus ei ole kunnissa progressiivista”, Marin sanoi.

Marin kirjoittaa Aamulehdessä Sdp:n haluavan keventää pieni- ja keskituloisten verotusta mutta samalla varmistaa riittävän veropohjan hyvinvointipalveluiden rahoitukseen.

”Siksi on oltava avoin myös keskustelulle verotuksen kehittämisestä ja esimerkiksi pääomatuloveron osuuden siirrosta kunnille”, Marin kirjoittaa.

Tämän Marin mainitsi myös Ylen vaalitentissä.

HS selvitti, mitä pääomatuloveron osittainen ohjaaminen merkitsisi kunnille. Esimerkiksi Kauniainen, Maarianhamina, Naantali ja Helsinki saisivat merkittäviä lisätuloja, jos kunnat saisivat siivun asukkaiden pääomatuloista.

Nykyisin pääomista perittävä vero menee valtiolle.

Lue lisää: Marin väläytti vero­uudistusta, jonka seurauksena kunnat pääsisivät kiinni varakkaiden asukkaidensa raha­pusseihin, HS selvitti ehdotuksen voittajat

Marinin mukaan Sdp ei halua heikentää kuntaverosta tehtäviä vähennyksiä, jotka käytännössä tekevät kuntaverosta osittain progressiivisen. Niihin kuuluvat perus- ja työtulovähennys.

Kun vähennysten tasoa on aina säännöllisin väliajoin nostettu, se on syönyt kuntaveron veropohjaa. Monen kunnan todellinen, efektiivinen, veroaste on pienempi kuin kunnan kuntaveroprosentti.

Veronmaksajien keskusliiton tilaston mukaan kaikkein pienituloisimmat, alle noin 16 000 euroa vuodessa palkkaa saavat eivät maksa kunnallisveroa ollenkaan. Kunnallisveron prosenttiosuus palkkatulosta nousee jyrkästi 40 000 euron tulotasoon, jonka jälkeen veroprosentin nousu tasaantuu loivaksi.

Marinin mukaan valtiovarainministeriö on käynnistänyt selvityksen kuntatalouden tulevaisuudesta, ja kuntien rahoitukseen liittyvät kysymykset ovat osa tätä työtä.

”Tarvitsemme yhteistä pohdintaa siitä, miten kuntien elinvoimaisuus ja palvelujen rahoitus turvataan tulevaisuudessa”, Marin kirjoittaa.