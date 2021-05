Hallituksen valtiovarainministeri vaihtuu keskiviikkona, jälleen kerran.

Uusi kassanvartija on keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko. Kaksi kertaa pääministerinä toiminut Matti Vanhanen (kesk) siirtyy kansanedustajaksi.

Saarikko on jo neljäs valtiovarainministeri tällä vaalikaudella. Antti Rinteen (sd) hallituksessa tehtävää hoiti Mika Lintilä (kesk). Sanna Marinin (sd) hallituksessa homman ottivat Katri Kulmuni (kesk) ja Vanhanen.

Saarikko on toiminut puheenjohtajakautensa alkukauden tiede- ja kulttuuriministerinä.

Keskustalaisia valtiovarainministereitä on ollut kahden vuoden aikana enemmän kuin tätä ennen yli viiteenkymmeneen vuoteen.

Ennen Lintilää edellinen keskustalainen valtiovarainministeri oli Esko Ollila (vuodet 1986–1987) ja sitä ennen valtiovarainministereiden arkkityypiksi aikoinaan noussut Ahti Pekkala (vuodet 1979–1986).

Valtiovarainministeriä pidetään pääministerin jälkeen hallituksen tärkeimpänä ministerinä.

Tämä johtuu muun muassa siitä, että valtiovarainministerillä on hallussaan virkamieskoneisto, joka tuntee jokaisen valtion liikuttaman euron.

Saarikko tunnetaan isot kokonaisuudet nopeasti oppivana, joten asioiden hallitsemisen kannalta ei ole syytä epäillä, etteikö hän hallitse tulevaa hommaansa.

Anekdoottina voi mainita, että Saarikko saattaa kuulla ministeriön asioita myös vapaa-aikanaan, sillä hänen miehensä työskentelee valtiovarainministeriössä, tosin kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) alaisena.

Tärkein muutos hallituksen kannalta on se, että valtiovarainministeri on jälleen toiseksi suurimman puolueen puheenjohtaja kuten tapana on ollut. Tämä voi helpottaa tai ainakin virtaviivaistaa asioiden hoitamista.

Marinin hallituksessa keskeisessä asemassa on hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuva viisikko. Lintilän ja Vanhasen aikana valtiovarainministeri ei ollut mukana kokouksissa.

HS:n tietojen mukaan viisikko on ylipäätään puhunut talouspolitiikasta melko vähän.

Jo Rinteen pääministerikaudella poikkeuksellisen vaikutusvaltaiseksi vallankäyttäjäksi hallituksen sisällä muodostui talouspoliittisten erityisavustajien ryhmä.

Tämä ryhmä on neuvotellut aika pitkälle budjetista ja muistakin raha-asioista etukäteen. Se on vienyt valtaa ministereiltä mutta myös valtiovarainministeriöltä.

Saarikko voi halutessaan tuoda talouspolitiikkaa enemmän hallituksen puheenjohtajien pöytään, mikäli se pääministerille käy.

Näin kävi dramaattisessa kehysriihessä jokunen viikko sitten. Puheenjohtajat neuvottelivat päätökset ilman valtiovarainministeriä.

Ei olisi ihme, jos Saarikosta kehkeytyy koronaviruksen takia velanottoon tottuneen hallituksen todellinen kamreeri. Se voi aiheuttaa lisää ristiriitoja hallituksen sisälle.

Kehysriihessä kuitenkin asemoitiin aika pitkälle hallituksen loppukauden rahankäytön raamit, mikä helpottaa valtiovarainministerin tehtävää ja hallitustaivalta.

Valtiovarainministeri Saarikon ensimmäinen testi on ensi syksyn budjettiriihi. Hallituksen on määrä päättää syksyllä muun muassa 100–150 miljoonan veronkorotuksista.

Se tietää jälleen kerran kinaa vasemmistopuolueiden ja keskustan välille. Myös ilmastoasiat ovat esillä.

Hallitus ei ole vielä toipunut kehysriihen neuvotteluista, jotka olivat lähellä kaataa sen. Hallitus on yhä vereslihalla. Kuntavaalien jälkeen hallituksen on jokseenkin pakko yrittää parantaa välejään.

Tässä työssä valtiovarainministeri Saarikon ja pääministeri Marinin yhteistyö on keskeisessä asemassa. He ovat tulleet aikaisemmin kohtuullisen hyvin toimeen, mutta parin dynamiikkaa ei ole kunnolla testattu kehysriihen jälkeen.

Keskusta haaveilee paluusta vanhaan punamultaan, jossa Sdp ja keskusta tekivät suuret päätökset yhdessä. Keskustassa elää toive, että Sdp on enemmän keskustan puolella, kun vihreät ja keskusta taas seuraavan kerran ottavat yhteen.

Näiden puolueiden asema ei kuitenkaan ole samanlainen kuin punamullan kulta-aikaan vuosikymmeniä sitten. Marin ja Saarikko eivät pysty päättämään hallituksen asioista kahdestaan, mutta pääministerin ja valtiovarainministerin yhteistyö voi nyt lisääntyä.

Vanhanen toimi usein kuin toimitusministeri. Hän tiesi, että pesti on väliaikainen, eikä hän lähtenyt uudistamaan maailmaa. Nyt valtiovarainministeriksi nousee henkilö, joka on täysverinen tahtopoliitikko.

Saarikon nousu valtiovarainministeriksi ei muuta hallituksen ydinongelmaa: keskustan ja vihreiden on vaikea sietää toisiaan, vaikka ilman toisiaan ne eivät saa molemmille tärkeää hallitusohjelmaa toteutettua.

Yksi Saarikon suurimmista tehtävistä liittyy Euroopan unioniin. EU:ssa mietitään seuraavien kahden vuoden aikana, miten unioni esimerkiksi suhtautuu valtioiden hurjaan velkaantumiseen ja moneen muuhun asiaan.

Saarikon ajasta iso osa tuleekin kulumaan ensin valtiovarainministeriöiden euroryhmässä ja sen jälkeisissä Ecofinin kokouksissa.

Ecofin käsittelee muun muassa EU:n talouspolitiikan koordinointia, talouden valvontaa, rahoitusmarkkinoita ja pääoman liikkeitä sekä taloudellisia suhteita kolmansiin maihin. Ecofin laatii myös yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n vuosittaisen talousarvion.

Saarikko on sanonut olevansa huolestunut EU:n tulevaisuudesta. Nyt hänellä on valtaa yrittää vaikuttaa siihen enemmän kuin koskaan aikaisemmin.