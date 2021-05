Valtiovarainministerinä aloittava Annika Saarikko (kesk) sanoo, että Suomella on monia ongelmia ratkottavana, mutta liikaan synkistelyyn ei ole tarvetta.

Valtiovarainministeriksi siirtyvä keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo, että Suomella on lähivuosina ratkaistavanaan suuria talouden haasteita. Liikaan synkistelyyn ei silti ole tarvetta edes valtion kirstunvartijana.

”Olen tunnistanut, että tähän valtiovarainministerin tehtävään liittyy vahva oletusarvo siitä, että valtiovarainministerien ilmeet kääntyvät vakaviksi ja puheet synkiksi. Ja tottahan se on, että Suomella on todella monia ongelmia ratkottavana. Mutta haluan myös muistuttaa tässä tehtäväni alussa, että Suomi on valtavan hieno maa, jossa on hoidettu asioita tosi hyvin”, Saarikko sanoi keskiviikkona.

Saarikko muistutti, että Suomi on ainakin toistaiseksi selvinnyt koronapandemiasta paremmin kuin monet verrokkimaat eurooppalaisittain.

”Talouden osalta tilanne on paljon parempi kuin mitä pahimmillaan pelättiin. Avainkysymys on se, miten Suomi pääsee ottamaan kiinni jälleenrakennuksesta.”

Keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot valitsivat Saarikon keskiviikon kokouksessaan virallisesti ehdolle valtiovarainministerin tehtävään. Tehtävä vapautui sen jättävältä Matti Vanhaselta (kesk). Vanhanen siirtyy rivikansanedustajaksi omasta tahdostaan.

Saarikko on tehtävässä jo neljäs keskustalainen ministeri tällä hallituskaudella.

”Toivon tietysti tällä valinnalla voivani edustaa myös vakautta”, hän sanoi valinnan jälkeen.

Saarikon nykyiselle paikalle tiede- ja kulttuuriministeriksi on nousemassa nykyinen keskustan edus­kunta­ryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Nimityksistä päätetään virallisesti torstaina tasavallan presidentin esittelyssä ja valtioneuvoston yleisistunnossa.

Ensi töikseen Saarikko pääsee valmistautumaan syksyn budjettiriiheen.

Hallitus ajautui kriisiin kevään kehysriihen yhteydessä, kun puolueet taistelivat talous- ja työllisyyslinjauksista. Syksyn neuvotteluista on jo ehditty ennakoida niin ikään vaikeita.

Keskeisimpiä linjauksia syksyllä ovat jo kehysriihessä alustavasti linjatut veropäätökset ja toisaalta päätökset työllisyydestä, Saarikko sanoi.

”[Kysymys on], miten vahvistetaan työllisyyttä, sellaista työllisyyttä, joka on kansantalouden kannalta plusmerkkinen ja miten talouden tasapainotusta kohti kuljetaan.”

Samalla valmistaudutaan vuoteen 2023, jolloin edessä on jo talouden sopeutustoimia.

Verojen osalta budjettiriihessä on määrä päättää 100–150 miljoonan euron valtiontaloutta vahvistavasta ratkaisusta.

Lisäksi linjattiin, että hallituskauden loppuun mennessä tehdään jo sovittujen työllisyystoimien lisäksi päätökset 110 miljoonalla eurolla julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista. Päätöksiä pitäisi nyt saada ainakin osittain konkretisoitua riihessä.

Mitä tulee kehysriihessä linjattuun valtiontalouden kehyksien ylittämiseen, Saarikko sanoi, että keskustassa on hyvä yhteisymmärrys hyväksyä pandemian oloissa se, että ensi vuoden budjetti ei vielä palaa raameihin.

”Samalla tämä velkaantuminen ei voi jäädä päälle. Se on tämän tehtävän vaativaa puolta muistuttaa myös siitä, kun hyviä menolisäyskohteita aina on.”

Saarikko ei lähtenyt erittelemään tarkemmin keskustan tavoitteita esimerkiksi syksyllä linjattavien työllisyystoimien osalta. Hän toisti, että puolue on toivonut muutoksia ansiosidonnaiseen turvaan, mille ei kuitenkaan ole löytynyt kannatusta. Mahdollisten muiden toimien lista on pitkä.

Saarikon mukaan nyt on joka tapauksessa keskityttävä toimiin, jotka kannustavat avoimille työmarkkinoille ja sitä kautta vahvistavat valtion taloutta veroeuroina.