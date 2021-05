Avi vetoaa STM:n ohjeistukseen, joka ei salli yleisön ottamista erillisiin katsomolohkoihin. STM:n johtajan mukaan ministeriö on muuttamassa ohjeistusta, mutta muutoksen käsittely on viivästynyt.

Tapahtumajärjestäjät arvostelivat tiistaina voimakkaasti sitä, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ei noudattanut pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän suositusta ulkotapahtumien avaamisesta.

Koronaryhmä suositti, että ulkotapahtumiin voitaisiin alkaa ottaa yleisöä enintään 50 hengen suuruisiin lohkoihin. Avi kuitenkin päätti, että 1.6.–15.6. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ulkotapahtumiin saa ottaa yhteensä enintään 50 ihmistä kerrallaan.

Se rajoittaa tapahtumien järjestämistä merkittävästi.

”Meidän päätökseemme ei tullut lohkomahdollisuutta. Se ei ole sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeistuksen mukaista”, perusteli Etelä-Suomen avin aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen tiistaina.

Aluehallintovirastot tekevät päätöksensä nimellisesti itsenäisesti, mutta käytännössä ne ovat noudattaneet ministeriön ohjeistusta hyvin tarkasti.

HS kysyi sosiaali- ja terveysministeriöstä, miksi ministeriö ei pidä ulkotapahtumien avaamista katsomolohkoin mahdollisena.

”Avi on pohjannut päätöksensä Uudenmaan koordinaatioryhmien näkemyksen lisäksi olemassa olevaan STM:n ohjeistukseen, koska uutta ei ole saatu vielä ulos asiaan liittyvien käsittelyviipeiden vuoksi”, vastaa johtaja Pasi Pohjola STM:stä.

Pohjolan mukaan ministeriön virkamiehet ovat jo pääkaupunkiseudun koronaryhmän tavoin esittäneet leviämisvaiheen alueille mahdollisuutta ottaa ulkotapahtumiin yli 50 henkeä erillisiin katsomolohkoihin. Hallitus ei kuitenkaan ole vielä tehnyt asiasta virallista päätöstä.

”Tämä uusi ohjeistus on lähdössä STM:n toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä kesäkuusta eteenpäin, kunhan asiaan saadaan poliittinen päätös”, Pohjola kertoo.

”Olimme toivoneet, että toimintasuunnitelman linjat olisi saatu nopeammin päätökseen, jotta tieto kesäkuun alun muutoksista olisi saatu ennakollisesti toimijoiden tietoon.”

Toisin sanoen ulkotapahtumia ei vielä päästä Etelä-Suomessa avaamaan vain siksi, että uusien ohjeistusten käsittely hallituksessa viivästynyt.

Aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen, eikö avi olisi voinut käyttää omaa harkintaansa ja mahdollistaa 50 hengen katsomolohkot, vaikka STM:n uusi ohjeistus ei ole vielä valmistunut?

”Aluehallintovirasto noudattaa STM:n voimassa olevaa ohjeistusta. Jos STM:llä on viipeitä, me emme voi valitettavasti heitä auttaa. Emmekä me voi toimia sellaisten huhujen perusteella, että ministeriöstä on mahdollisesti tulossa uutta ohjeistusta.”

Entä voiko avi tehdä kesäkuun alkupuolen tapahtumista vielä uuden päätöksen, jos STM:ltä tulee lähipäivinä uusi ohjeistus?

”Teoriassa kaikki on mahdollista. Aluehallintoviraston tulee tarkastella päätöksiään ja niiden välttämättömyyttä jatkuvasti. Kyllä me seuraamme koko ajan tilannetta.”