EU:n maatalouspolitiikkaa pyritään uudistamaan ilmasto- ja ympäristömyönteisemmäksi. Neuvotteluja jatketaan kesäkuun lopussa.

Suomessa maataloudessa tehdään jo paljon ilmastotoimia. Johanna Jahkolan tilalla Urjalassa laitumet on jaettu osiin, jotta osa laitumista voi levätä ja sitoa enemmän hiiltä.

Bryssel

Yli kaksi vuorokautta kestäneet Euroopan unionin maatalousneuvottelut kariutuivat varhain perjantaiaamuna. Maatalousministerien ja EU:n instituutioiden oli tarkoitus sopia uudesta, kunnianhimoisesta mallista EU:n tulevaisuuden maataloudelle.

Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) valvoi viimeisenä neuvotteluyönä puoli kuuteen aamulla ja oli lopputulokseen pettynyt.

”Toiveikkuus vaihtui pettymykseen. Teimme monia kompromissiehdotuksia, mutta EU-parlamentti ei tullut kannoissaan vastaan. On huolestuttavaa, että vastapuoli on syvällä poterossaan”, Leppä sanoi perjantaiaamulla neuvotteluyön jälkeen.

Käsillä on merkittävä uudistus, sillä EU:n maatalouspolitiikka pitää saada vastaamaan esimerkiksi unionin ilmastotavoitteita. Maatalous on tärkeässä roolissa, kun EU pyrkii lupauksensa mukaan hiilineutraaliksi maanosaksi vuonna 2050.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden lisäksi tukijärjestelmää on tarkoitus muokata yksinkertaisemmaksi ja tavoitteisiin paremmin sidotuksi.

”Keskustelussa on ollut paljon myös se, että miten pidetään huolta viljelijöiden toimeentulosta. Monissa puheenvuoroissa on tullut esiin se, että jatkossa tarvitaan uusia ruoantuottajia ja nuoria viljelijöitä”, Leppä kuvaa.

Maatalous on yksi suurimmista saajista EU-budjetissa. Vuosittain maatalouden osuus kaikista tukieuroista on 30–35 prosenttia. Suomelle perinteisesti tärkeitä ovat maatalouden kehittämisen tuet, kun taas moni muu Euroopan maa hyötyy niin kutsuttujen suorien tukien järjestelmästä.

Uudistuksessa ympäristökriteerejä tulee kaikkiin tukimuotoihin.

Yksi neuvotteluissa hiertäneistä asioista oli se, kuinka paljon ympäristö- ja ilmastotoimiin eri tukimuodoissa suunnataan ja kuinka paljon jäsenmaat saavat joustoa. Osapuolet pääsivät alustavaan sopuun 25 prosentin ilmastotoimiosuudesta, mutta Suomi hakee joustoa eri tukimuotojen välillä. Tämä asia jäi edelleen kesken.

Moni suomalainen viljelijä ja maatalousyrittäjä on ollut huolissaan mahdollisista lisäinvestoinneista. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n Brysselin-toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki on voinut jo torjua monia pelkoja. Uudistuksessa moni asia on sellainen, joita Suomi tekee jo valmiiksi.

”Hirveän isoa muutosta ei ole tulossa. Pikemminkin uudistus tarjoaa enemmän mahdollisuuksia valita tukijärjestelmästä sellaisia malleja, jotka ovat juuri omalle tilalle järkeviä.”

”EU:n maatalouspolitiikka ottaa askeleen siihen suuntaan, mitä olemme Suomessa jo tehneet. On meille hyvä asia, että meidän tapamme tunnistetaan ja tunnustetaan.”

Viime heinäkuun budjettineuvotteluissa Suomelle kävi pelättyä paremmin, ja MTK:n laskelmien mukaan Suomen tulevien vuosien yhteenlaskettu maatalousrahoitus kasvaa kuudella prosentilla. Yleisesti tuet kuitenkin EU:ssa laskevat.

Jatkossa osa rahoista on kanavoitava selkeästi osoitettaviin ilmasto- ja ympäristötoimiin. Tämä voi tarkoittaa kasvipeitteisyyden ja viljelykierron lisäämistä, hiiltä sitovaa viljelyä tai luonnonmukaisen viljelypinta-alan kasvattamista.

Tukiuudistuksen lisäksi maatalouden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia linjataan muissakin laki- ja strategiapapereissa. Pellolta pöytään -strategiassa halutaan esimerkiksi vähentää antibioottien käyttöä.

Suomi on tuonut esille haastavien kasvuolosuhteiden lisäksi tilarakennettaan. Uudistuksessa haluttaisiin tasata tukia jättimäisiltä tuensaajilta pienemmille. Suomessa tällaista tarvetta ei juuri ole.

Tasaamisen taustalla on se, että 20 prosenttia EU-tiloista saa 80 prosenttia EU:n suorista maataloustuista. Suomi hakee tähän maakohtaista joustoa, ettei se joudu tasaamaan rahaa samankokoisilta tiloilta toiselle. Parlamentti haluaa tukien tasaamisesta pakollista kaikille.

Viime hetken keskusteluissa on ollut myös maatalous työ- ja sosiaalisäädäntö. Euroopan parlamentti on tuonut keskusteluun ehdotuksen, jossa kiinnitettäisiin huomiota maataloustyöntekijöiden asemaan. Mikäli maatalousyrittäjä rikkoo palkkapolitiikassaan työ- tai sosiaalioikeuksia, voitaisiin maataloustukia leikata.

Huoli koskee esimerkiksi kausityöläisten kohtelua.

Suomen huoli on ollut ehdotuksen mahdollinen päällekkäisyys kansallisten työ- ja sosiaalisäädösten ja niiden valvonnan kanssa.

”Jäsenmaat ovat painottaneet, että tästä ei saa tulla lisää hallinnollista taakkaa tai päällekkäisyyttä. Se on meille äärimmäisen tärkeää”, Leppä sanoi.

”Suomi on saanut yleisesti tavoitteitaan kohtuullisen hyvin läpi.”

Vaikka MTK:n Hanna Leiponen-Syyrakki on positiivisella mielellä käsillä olevasta uudistuksesta, hän myöntää, ettei EU-tason tukikeskustelu poista suomalaisen maatalouden ydinongelmaa.

”Maatalouden kannattavuus on huono. Se riippuu koko ruokaketjun tasapainosta.”

EU-tasolla kannattavuutta voidaan kuitenkin parantaa esimerkiksi pohtimalla kilpailukykyä. Uudistuksessa halutaan taata eurooppalaisille tuotteille paremmat markkinat Euroopassa.

”Keskustelu voi tästä alkaa, että millä edellytyksillä ja millä laatuvaatimuksilla Eurooppaan jatkossa maataloustuotteita tuodaan. Jatkossa pohditaan, miten myös kuluttajille tuotteista kerrotaan paremmin esimerkiksi pakkausmerkinnöissä.”

EU-neuvotteluiden päätyttyä Suomi ja muut EU-maat tekevät omat kansalliset suunnitelmansa tukien käytöstä ja maatalouden lähivuosien tavoitteista. Uudistus tulee voimaan 2023.

Uudistusta yritetään saada maaliin seuraavan kerran ministerikokouksessa kesäkuun lopussa.

”Kesäkuun loppu alkaa olla viimeinen hetki jäsenmailla, että kansalliset suunnitelmat ehditään laatia ja saadaan riittävästi vakautta ja ennustettavuutta”, ministeri Leppä sanoo.

