Halla-aho toisti puheessaan näkemyksen siitä, että työperäisen oleskeluluvan edellytyksenä tulisi olla noin 3 000 euron kuukausitulot.

Työpaikkojen ja työllisyysasteen kohentamiseksi ay-liikkeen ja työnantajapuolen tulisi olla paremmassa keskinäisessä vuoropuhelussa, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään puheessa.

Hänen mukaansa ratkaisut työllisyyspulmiin sekä liitto- että paikallistasolla löytyvät, jos työntekijät voivat luottaa työpaikkojen säilymiseen ja työnantajat tuottavuuden sekä kilpailukyvyn lisääntymiseen.

Halla-ahon mukaan Suomen työllisyysastetta ei saada korjatuksi niin kauan, kun ay-liike vastustaa työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikennyksiä, paikallisen sopimisen lisäämistä, työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista ja lakko-oikeuden rajoittamista.

Työnantajapuolelta taas puuttuu Halla-ahon mukaan ymmärrys siitä, että myös työntekijöiden neuvotteluasema on turvattava jollakin tavalla.

Ratkaisuksi Halla-aho esittää työperäisen maahanmuuton rajoittamista. Hänen mukaansa ulkomailta Suomeen tuleva työvoima vääristää työmarkkinoita, sillä työperäiset maahanmuuttajat suostuvat hänen mukaansa suomalaisia heikompiin työehtoihin ja palkkaan.

”Nykyistä joustavampi malli on mahdollinen, jos samaan aikaan suomalaisen työtekijän asema turvataan työvoiman tuonnilta ja taataan terve tasapaino työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä”, Halla-aho sanoi.

Puheessaan Halla-aho toisti, että perussuomalaiset esittää työperäisen oleskeluluvan edellytykseksi noin 3 000 euron kuukausituloja. Näin muuttoliike painottuisi hänen mukaansa oikeisiin osaajiin eikä niin sanottuun halpatyövoimaan.

Jos matalapalkka-aloille tarvitaan ulkomaalaista lisätyövoimaa, heiltä tulisi Halla-ahon mukaan katkaista yhteys Suomeen tulemisen ja Suomeen jäämisen välillä.

"Ei pääsyä sosiaaliturvan piiriin, ei oikeutta perheenyhdistämiseen, ei pysyvää oleskelulupaa, ei kansalaisuutta”, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten muut ratkaisut työllisyyden parantamiseksi ovat Halla-ahon mukaan pieni- ja keskituloisten työssäkäyvien palkkaveron leikkaus, palkan sivukulujen karsiminen sekä yritysverotuksen keventäminen ja uudistaminen niin, että se kannustaisi investointeihin. Hänen mukaansa tällaisia olisivat asumisen, liikkumisen, kuljetusten ja energian hinnan laskeminen.

Lisäksi Halla-aho ehdottaa kehitysavun ja maahanmuuton kustannusten karsimista.

Tulevaisuudessa perussuomalaisten hallitusyhteistyö voisi Halla-ahon mukaan olla mahdollista keskustan ja kokoomuksen kanssa. Puheessaan Halla-aho vastasi kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle, joka viikko sitten puoluevaltuustossa pitämässään puheessa asetti yhteistyölle perussuomalaisten kanssa reunaehtoja.

"Jos me tulemme vastaan toiselle osapuolelle tärkeässä asiakysymyksessä, toisen osapuolen on tultava meitä vastaan meille tärkeässä asiakysymyksessä. Yhteistyötä pohdittaessa itse kunkin on myös syytä miettiä omia prioriteetteja”, Halla-aho sanoi.

Puolueensa kynnyskysymyksiksi Halla-aho nosti maahanmuuton rajoittamisen lisäksi esimerkiksi verojen keventämisen. Hänen mukaansa puolueelle ei riitä pelkästään se, että se pääsee mukaan hallitukseen.