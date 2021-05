Euroopan komissio sai kaikkien jäsenmaiden tuen hakea lainaa markkinoilta. Lainaamisen toivotaan käynnistyvän kesäkuussa.

Euroopan unionin kaikki 27 jäsenmaata ovat hyväksyneet 750 miljardin euron elpymispaketin. Niin kutsutun omien varojen päätöksen viimeiset hyväksyjämaat olivat Itävalta ja Puola. Suomen eduskunta antoi siunauksensa paketille toukokuun puolivälissä pitkän keskustelun jälkeen.

Euroopan komission johtaja Ursula von der Leyen muistutti videoviestissään perjantaina, että koronavirus on kohdellut kaltoin eurooppalaisia talouksia.

”Olen todellani iloinen siitä, että kaikki jäsenmaat ovat tehneet tarpeelliset päätökset. Paketti tuo 750 miljardia talouksiemme tukemiseen. Paketin avulla rakennamme niistä myös parempia: vihreämpiä, digitaalisempia ja kestävämpiä”, von der Leyen sanoi viestissään.

Komissio on kertonut pyrkivänsä rahoitusmarkkinoille mahdollisimman pian kesäkuussa, jotta jäsenmaat saisivat ensimmäiset rahaerät mahdollisimman nopeasti. Enintään 750 miljardin lainasumma on historiallisen suuri. Pääosa lainasta otetaan vuoteen 2024 mennessä.

Komissio lainaa ja jakaa varoja jäsenmaiden kansallisten suunnitelmien mukaan. Lainaehdot jäsenmaille ovat komission saamien lainaehtojen mukaiset, mikä tarkoittaa osalle jäsenmaista merkittävästi edullisempaa lainaa kuin mitä ne saisivat markkinoilta itse. Kaikki jäsenmaat eivät aio lunastaa lainaosuuttaan.

Lainoja aletaan maksaa takaisin vuoden 2027 jälkeen. Viimeiset lainaerät maksetaan vuoteen 2058 mennessä.

Lainat maksetaan jäsenmaksukorotuksina, mutta komissio on ehdottanut myös EU:lle kerättäviä niin kutsuttuja uusia omia varoja. Tämä tarkoittaa, että lainaa maksettaisiin esimerkiksi laajentuneen päästökaupan tai mahdollisten hiilitullien tuloilla. Keskustelussa on myös esimerkiksi digivero. EU:ssa on jo päätetty muovimaksuista.

Suomi lähetti lopullisen suunnitelmansa EU:n elpymispaketin kansallisesta rahankäytöstä komissiolle torstaina. Komissio on saanut suunnitelman nyt 19 jäsenmaalta. Osa jäsenmaista on pyytänyt lisäaikaa alkuperäiseen huhtikuun aikarajaan.

Komissiolla on kaksi kuukautta aikaa suunnitelmien läpikäyntiin, minkä jälkeen valtiovarainministerit siunaavat ne kokouksessaan. EU:n puheenjohtajamaa Portugali on toivonut, että komissio päättäisi ensimmäisistä kansallisista suunnitelmista jo ensi viikolla.

