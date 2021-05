Tasavallan presidentin mielestä Valko-Venäjän toiminnan motiivina oli oppositiovaikuttajan pidättäminen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Valko-Venäjän viime viikkoista toimintaa hyvin dramaattisena ja yllättävänä. Presidentti oli Ylen Ykkösaamussa haastateltavana lauantaina.

Viime sunnuntaina Valko-Venäjä pakotti Ateenasta Vilnaan matkalla olleen Ryanairin lentokoneen laskeutumaan Minskiin. Lennolla ollut oppositiovaikuttaja Raman Pratasevitš ja hänen naisystävänsä Sofija Sapega pidätettiin.

Lentoliikenteen saumattomuutta on kunnioitettu hyvinkin vaikeissa tilanteissa, mutta viime sunnuntain teko oli dramaattinen ja käänteentekevä puuttuminen, Niinistö kommentoi.

”Ylipäätään tuo tapahtuma panee ajattelemaan jatkoakin. On kriisitilanteita ja -alueita, jos tällainen käytäntö toistuu, se vie valtavasti luottamusta globaalilta, yhteiseltä toiminnalta.”

”Siviili-ilmailu perustuu tiettyyn saumattomuuteen ilmatilassa”, Niinistö muistutti.

Presidentti arvioi, että Valko-Venäjän toiminta kertoo piittaamattomuudesta kansainvälisiä sääntöjä ja reaktioita kohtaan, ja ainoana tavoitteena on ollut Pratasevitšin pidättäminen.

”Se on hyvin jyrkkä asenne.”

”En usko, että kukaan ennustaja olisi osannut arvata, että jotain tällaista tapahtuu. Elämme maailmassa, jossa tapahtuu odottamattomia ja käsittämättömiä asioita.”

Suomi on vaatinut tapahtuneen selvittämistä tarkoin. Niinistö tukee selvitystä, vaikka tapahtumat ovatkin jo alkaneet selvitä. Niinistö sanoi, että Pratasevitšin pidättäminen on ”aihetodiste” koko ketjuun.

”Siitähän siinä oli kyse.”

Presidentin mukaan myös kansainväliset säännöt ja lentoturvallisuus edellyttävät selvityksen tekemistä.

Nyt jää seurattavaksi, tuleeko Pratasevitšista Valko-Venäjän Aleksei Navalnyi.

”Vielä ei ole näkynyt kovin vahvoja reaktioita Valko-Venäjälläkään. Kun esiin nousee yksittäinen henkilö, kuten Navalnyi, ihmisten on helpompi tulla mukaan perusongelmaan. Katsotaan, syntyykö tästä vastaavia tunnelmia.”

Niinistö kehui haastattelussa, että EU on toiminut asiassa harvinaisen nopeasti. Yhteisestä ulkopolitiikasta on presidentin mukaan etua, kun pitää saada vaikuttavuutta siihen, mitä sanotaan.

Suomi ei ole keskustellut Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan kanssa.

”Ei ole ollut asiaa”, Niinistö totesi.

Niinistö pitää Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tulevaa tapaamista hyvänä asiana. Biden ja Putin tapaavat Sveitsin Genevessä 16. kesäkuuta.

Niinistöltä kysyttiin Ylen haastattelussa myös Suomen kannan muodostamisesta ja sen ulos tuomisesta. Niinistö kertoo pyrkivänsä välttämään sitä, että hänen tai tasavallan presidentin kanslian nimissä esitettäisiin äkäisiä Twitter-kommentteja.

”Kun Suomen kanta ilmaistaan, se asianmukaisesti muodostetaan.”

Niinistö ei näe, että keskustelu hänen ja pääministeri Sanna Marinin (sd) twiittausjärjestyksestä toisi mitään arvolisää julkiseen keskusteluun. Tammikuussa pääministeri vaati venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vapauttamista Twitterissä ennen kuin presidentti oli viestittänyt aiheesta.

Niinistön mielestä pääministeri Marin ei ole yrittänyt laajentaa tilaansa ulkopolitiikassa. Niinistö vertaa edelliseen pääministeriin Antti Rinteeseen (sd) ja kertoo Rinteen olleen äärimmäisen aktiivinen. Niinistö sanoi olleen siitä hyvillään.

”Halutaan nähdä valtataistelua, mutta minun näkökohtani on toinen: On jaossa vastuuta. Kuka sen ottaa, jos tilanne on avoin. Minun luonteeni on sellainen, että jos jokin asia roikkuu ja se minun toimivaltaani kuuluu, niin lähden yrittämään kiinni.”

Presidentti ei kertonut esimerkkiä tilanteesta, jossa vastuuta olisi ollut jaossa, mutta mainitsee, että tällaisia tilanteita, pienempiä tai suurempia, tulee liki päivittäin.

Niinistö pitää ohjenuoranaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan kantaa, jonka mukaan valtioneuvoston on välttämättä ylläpidettävä yhteistoimintaa presidentin kanssa, vaikka sitä ei ole nimenomaisesti lainsäädännössä.

”Näen vastuukseni huomauttaa, että harjoitetaanko yhteistoimintaa. Tämä on hyvin pitkän linjan puheenaihe, jota on käyty lähes kaikkien hallitusten kanssa.”