Kuntavaaleissa on tähän mennessä äänestänyt ennakkoon lähes 10 prosenttia ääni­oikeutetuista

Äänestysaktiivisuus on toistaiseksi ollut suurinta Keski-Pohjanmaan Lestijärvellä, jossa on äänestänyt lähes neljännes äänioikeutetuista.

Kuntavaaleissa on annettu tähän mennessä ennakkoon yli 442 000 ääntä. Sunnuntaina viidennen äänestyspäivän päättyessä äänioikeuttaan oli käyttänyt lähes 10 prosenttia äänioikeutetuista.

Sunnuntaina ennakkoääniä antoi hieman yli prosentti äänioikeutetuista, eli ääniä annettiin noin 47 000. Annettujen äänien määrä jäi kuitenkin vähäisemmäksi aiempiin ennakko­äänestys­päiviin verrattuna. Esimerkiksi ennakkoäänestyksen kolmena ensimmäisenä päivänä arkiviikolla annettiin kunakin päivänä yli 100 000 ääntä.

Lue myös: Helsingin Sanomien vaali­kone on auki – näin puolueet vastaavat vaali­koneen kysymyksiin kunnan palveluista

Äänestysaktiivisuus on toistaiseksi ollut suurinta Keski-Pohjanmaan Lestijärvellä, jossa on äänestänyt lähes neljännes äänioikeutetuista. Lapin Pellossa ennakkoon on äänestänyt 20 prosenttia äänioikeutetuista.

Kotimaassa ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 8. kesäkuuta asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.