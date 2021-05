Valtioneuvosto kertoo tänään pääministeri Sanna Marinin saamien ateriaetujen tarkat euromäärät.

Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen sanoo, että kanslian on määrä julkistaa tänään maanantaina, paljonko pääministeri Sanna Marin (sd) on saanut erilaisia virkatehtäviin liittymättömiä ateriaetuja asuessaan pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa.

Iltalehti kertoi viime viikolla, että Marin on saanut noin 300 euron arvosta aamiaisetuja verottomana.

Viime viikonloppuna selvisi, että Marin on hankkinut tämän lisäksi myös ateriapalveluja. Marinin avustajien alustavan arvion mukaan edut ovat olleet noin 850 euroa kuukaudessa.

Etu on herättänyt kysymyksiä muun muassa siksi, että valtioneuvoston kanslian pitkäaikaisen tulkinnan mukaan pääministerin virka-asunnolla tarjottavat ateriapalvelut ovat verottomia etuja, vaikka yleensä ateriaedut ovat verollisia.

Marin on sanonut, ettei hän ole ollut millään tavalla mukana aterioidensa verottomuuteen liittyvässä päätöksenteossa.

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, miksi valtioneuvosto ilmoitti aluksi, että pääministerin saama etu oli 300 euroa, mutta nyt se onkin jo noussut 850 euroon kuukaudessa?

”Tuo 300 euroa oli vastaus tietopyyntöihin, joissa oli kysytty aamiaisista. Eikä meillä edes aikaisemmin tiedetty tuota kokonaissummaa. Sehän on vasta nyt selvitetty.”

Ovatko pääministerin saamat etuudet kokonaisuudessa tämä noin 850 euroa kuukaudessa, vai onko vielä jotain kertomatta?

”Tänään me täsmennämme ihan täsmälleen, mitä nämä ovat. Tullaan ulos siitä, mikä on ollut aamiaistarvikkeiden kokonaiskustannus, ja edelleen, mikä on ollut lounastarjoilun määrä. Olen ymmärtänyt niin, että tuo aamiaistarvikkeiden hankinta on ollut keskimäärin 250 euroa kuukaudessa ja loppu on Compass Groupilta hankittuja lounaita.”

” Lankinen sanoo, että ohje pääministeri virka-asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista on annettu vuonna 2010.

Valtioneuvoston kanslia on sanonut selvittävänsä verottajan kanssa, miten etua pitää verottaa. Mitä tälle selvitykselle kuuluu?

”Me pyydämme nyt verottajalta lausunnon, kun tästä on ilmennyt epäselvyyttä. Tänään varmaankin verottajalle lähtee lausunto­pyyntö. Siinä selvitetään, mikä tämä käytäntö on ollut ja mitkä ovat olleet meidän perusteemme. Ja pyydetään verottajan kanta meidän näkemykseemme.”

”Siinä ohjeessa on jo todettu, että pääministerin virka-asuntoon kuuluu ruokailuun liittyvät palvelut. Siinä myös todetaan, että asunnon ruokapalveluista huolehtii virka-asunnon emäntä.”

Lankisen mukaan tämä tuli uudelleen esille, kun uusi hallitus aloitti vuonna 2019.

”Silloin Antti Rinne kaipasi ohjeita, mitä pääministerille kuuluu, kun hän asuu virka-asunnossa”, Lankinen sanoo.

”Silloin täsmennettiin, että siihen kuuluvat aamiaistarvikkeet ja kylmänä toimitettavat tarvikkeet. Tätä siis silloin täsmennettiin niukemmaksi. Aikaisempi ohje oli, että virka-asunnolla saa yleisesti ruokailuun liittyviä palveluja. Nyt voi siis tilata aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettavia aterioita.”

Siinä yhteydessä todettiin, että näiden kohtuulliset kulut maksetaan valtion varoista, Lankinen kertoo.

”Meidän [valtioneuvoston kanslian] tulkintamme on koko ajan ollut, että tämä on ministeripalkkiolain asumiseen liittyvä veroton palkkio. Tässä tilanteessa voi sanoa, että uudelleentarkastelussa olisi pitänyt olla täsmällisempi.”

Kuinka kauan aterioita on tulkittu verottomiksi?

”Ministeripalkkiolaki tuli voimaan 2006 tai 2007. Sieltä asti se juontaa niiden pääministereiden kohdalla, jotka siellä ovat asuneet.”

Miten ateriat korvattiin sitä ennen?

”Aikaisemmat pääministerit ovat maksaneet vuokraa, mutta on vaikea enää saada selville, mitä palveluja on muuten tarjottu. Emäntä on varmaan tarjonnut palveluja, mutta emme tiedä täsmälleen, mitä ne ovat olleet.”

”Tämä on kysymys, josta Päivi Lipponen näytti hermostuneen sen jälkeen kun meiltä oli ilmoitettu, että tätä on jatkettu Paavo Lipposen pääministeriajoista lähtien.”

”Se oli virhe, koska ei tämä tällaisessa muodossa ole ollut voimassa missään tapauksessa silloin Lipposen kaudella, koska ministeripalkkiolaki oli erilainen ja he maksoivat vuokraa asunnosta. Sitä, mitä mahdollisia muita palveluja sinne silloin järjestettiin, emme varmuudella ole saaneet selville.”

” ”Ostospaikat olemme salanneet turvallisuussyistä, jotta ruokien lähtöpaikka ei selviäisi.”

Onko pääministerin kanssa tehty ylipäätään sopimusta, jossa on käyty läpi kaikki ehdot?

”Ei pääministerin kanssa tehdä mitään sopimusta. Yleensäkin ministereiden palkkioista on säädetty ministeripalkkiolailla. Siinä on säädetty myös muista palveluista, mitä ministereille annetaan.”

Mistä Kesärannan verottomat ateriat hankitaan?

”Emäntä on hankkinut aamiaistarvikkeet yksityisistä kaupoista. Ostospaikat olemme salanneet turvallisuussyistä, jotta ruokien lähtöpaikka ei selviäisi.”

”Olemme salanneet ainoastaan hankintapaikan ja yksittäiset ruokatarvikkeet, koska niistä käy ilmi yksityisyyteen liittyviä seikkoja, kuten esimerkiksi se, millainen ruokavalio pääministerillä on.”

Kuka ostokset tekee?

”Emäntä käy hankkimassa toivomuksien mukaan.”

Mistä kylmänä tulevat ruoat saapuvat?

”Ne tulevat sen palvelusopimuksen catering-palvelun kautta, joka valtioneuvostolla on.”

Kuka tätä palvelua hoitaa?

”Compass Group. Sitä kautta ihan palvelusopimuksen hintojen mukaisesti on tilattu ja toimitettu.”

Onko lounas tullut joka päivä?

”En täsmälleen tiedä, milloin näitä on tilattu.”

Ovatko nämä ateriat ja aamiaiset menneet koko perheelle?

”Olen ymmärtänyt, että sekä pääministerille että perheelle.”

Paljonko yksi ateria on maksanut?

”En pysty sanomaan. Tuskinpa se yli 15–20 euroa annos on ollut. Sitä luokkaa ehkä.”