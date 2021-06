”Jos tutkija on juuri laatimassa miljoonan euron tutkimus­rahoitus­hakemusta EU:sta, ja samaan aikaan tulee pyyntö laatia lausunto tuhatsivuisesta lakiesityksestä, niin joutuuhan siinä priorisoimaan”, arvioi Jyväskylän yliopiston rehtori.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) uskoo, että lausuntopyyntöjen lyhyet varoitusajat ovat yksi syy sille, että tieteentekijät on hankala saada antamaan lausuntoja lakiesityksistä.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas) on huolestunut lainvalmistelun kapeutumisesta, koska etenkin tutkijoita on hänen mielestään hankala saada antamaan asiantuntijalausuntoja hallituksen esityksistä.

Kontula on pannut asian merkille johtaessaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa.

Kontula kertoi Twitterissä yrittäneensä huolehtia siitä, että asiantuntijoina kuullaan myös tutkijoita, koska muuten äänessä ovat helposti vain virkamiehet ja etujärjestöt.

”Se on vaikeaa, kun tutkijat eivät halua/ehdi tulla. Tämän viikon asiassa kolme on jo kieltäytynyt”, Kontula kirjoitti ja huomautti, että ”lausunnosta maksetaan ihan ok palkkio”.

Twitterissä heränneestä keskustelusta kävi ilmi, etteivät kaikki tutkijat ole tietoisia, että palkkioita ylipäätään maksetaan.

Eduskunnan ohjeiden mukaan asiantuntija­palkkio on tohtorintutkinnon suorittaneelle 780 ja muille tutkijoille 710 euroa.

Eduskunnan ohjeiden mukaan palkkiota ei makseta virkamiehille eikä järjestöjen edustajille.

Kontulan mukaan on ymmärrettävää, että ihmisillä on kiireitä. Tutkijoiden nihkeys antaa lausuntoja johtaa hänen mielestään siihen, että lakeja säädetään voittopuolisesti virkamiehiltä ja intressiryhmiltä saatujen lausuntojen varassa.

”Eli tutkittua tietoa käytetään politiikassa rajallisesti”, Kontula kirjoitti.

”Toivoisin isänmaan ja oman työni tähden, että akateeminen väki näkisi lausuntotehtävän arvon. Emme me poliitikot ole kaikkitietäviä”, itsekin aikoinaan tutkijana asiantuntijalausuntoja kirjoittanut Kontula jatkoi.

Kontula arvioi, että lausunnon laadintaan menee aikaa muutama tunti.

Kontulan mukaan kyseessä ei ole uusi asia, vaan se on ollut ongelma hänen kokemuksensa mukaan ainakin kymmenen vuotta.

”Yleisvaikutelma on, että noin puolet pyydetyistä tutkijoista kieltäytyy”, Kontula arvioi ainakin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan näkökulmasta eri alojen, kuten palkka-asioiden, asiantuntijoita.

Miten tieteentekijät saataisiin houkuteltua antamaan lausuntoja?

”Eduskunnan päässä pitäisi tavoitella hitaampaa rytmiä. Lausuntopyyntö voi tulla viikon tai päivien varoitusajalla, mikä jo karsii. Tutkimusmaailmassahan yksi vuosi on yksi viikko”, Kontula sanoo HS:lle.

”Poliitikot ja lakiesitykset katsovat myös tulevaisuuteen, josta ei ole tutkimusta. Tutkija voi ajatella, ettei hänellä ole kompetenssia, mutta silloinhan emme ikinä voisi kuulla ketään. Tärkeintä olisi kuitenkin saada paras mahdollinen tieto päätösten pohjaksi”, Kontula pohtii.

Miksi tutkijat ovat haluttomia antamaan asiantuntija­lausuntoja, Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Johanna Moisio?

”Kyllähän tutkijatkin tekevät sitä, mistä parhaiten palkitaan. Tiedossa on, että yliopistojen rahoitusmallin vaatimukset valuvat tutkijatasolle asti. Rahoituksen mittareita ovat esimerkiksi tieteelliset julkaisut ja tutkinnot”, Moisio huomauttaa.

Vaikka yliopistojen tehtäviin kuuluu myös yhteiskunnallinen vuorovaikutus, ei asiantuntijana toimiminen aina välttämättä ole tutkijatasollakaan työuraa edistävä asia eli meriitti.

” ”Kyllähän tutkijatkin tekevät sitä, mistä parhaiten palkitaan.”

Moision mukaan myös asiantuntijapalkkioista virinnyt keskustelu antaa aihetta päivittää liiton omat ohjeet palkkioista.

Palkkiot vaihtelevat tuntuvasti, aina sadoista euroista tuhansiin euroihin, riippuen alasta, henkilön asiantuntemuksesta, tehtävästä ja aikataulusta.

Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen sanoo, että yliopistot kyllä kannustavat tutkijoitaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Tällaista vuorovaikutusta on myös asiantuntijalausuntojen antaminen valiokunnissa.

”Ei nykyään riitä, että tutkii ja opettaa, vaan on tärkeää myös vaikuttaa. Vaikuttamista on vaikeampi mitata, mutta kyllä se otetaan huomioon esimerkiksi tutkijoiden arvioinnissa ja rekrytoinneissa”, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan ongelma voi olla ajankäyttö.

”Jos tutkija on juuri laatimassa miljoonan euron tutkimus­rahoitus­hakemusta EU:sta, ja samaan aikaan tulee pyyntö laatia lausunto tuhat­sivuisesta lakiesityksestä, niin joutuuhan siinä priorisoimaan.”

AjankäytÖN ongelmiin viittaa myös valtiosääntöoikeuden dosentti Liisa Nieminen Helsingin yliopistosta. Hän on usein perustuslakivaliokunnan kuultavana.

”Eipä perustuslakivaliokunnan lausunto- tai kuulemiskutsusta juuri kukaan kieltäydy, ja palkkiotkin ovat kohtuullisia. Toisaalta minullakin on hirveästi opetusta, joten en kyllä ehdi kolmea kertaa viikossa olla kuultavana”, Nieminen sanoo.

” ”Esimerkiksi kuntavaalien siirtoesityksestä tuli pyyntö lausunnosta, joka piti saada valmiiksi jo seuraavaksi päiväksi.”

Niemisen mukaan esimerkiksi sote-uudistuksen lähes 2 000-sivuisesta lakipaketista oli aikaa lausua vajaa viikko.

”Jos ei satu olemaan luentoja, siinä kyllä ehtii, mutta esimerkiksi kuntavaalien siirtoesityksestä tuli pyyntö lausunnosta, joka piti saada valmiiksi jo seuraavaksi päiväksi”, Nieminen kertoo.

Perustuslakivaliokunnassa lausuntoja antaa yleensä melko vakiintunut konkareiden joukko valtiosääntöasiantuntijoita, mutta heitä ei ole Suomessa kovin paljon, ja osa on jo emerituksia.

Naisten osuus asiantuntijoista on Niemisen mukaan kasvanut viime aikoina.