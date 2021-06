”Oma viestini on ollut, että edetään nyt maltilla ja vaiheittain”, sanoo valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo, että maakuntavero etenee suunnitellusti ja sote-uudistuksen kanssa edetään vaiheittain.

Marin sanoi politiikan toimittajien tilaisuudessa, että viisi hallituspuoluetta ovat sopineet maakuntaverotuksen tulemisesta osaksi sote-uudistuksen kokonaisuutta. Hän sanoi luottavansa siihen, että tätä linjaa edistetään ministeriöissä.

Marinin mukaan on myös selvää, että näin isossa kokonaisuudessa asiat etenevät eritahtisesti.

”Ensin tämä sosiaali- ja terveydenhuollon iso rakenneuudistuspaketti, joka eduskunnassa on, tämä on nyt siellä käsittelyssä. Ja myöhemmin sitten näitä verotukseen liittyviä asioita voidaan tuoda päätöksentekoon. Mutta valmistelutyö on käynnissä ja hallitusohjelman mukaisesti etenemme”, Marin sanoi.

Hänen mukaansa myös maakuntien tulevia tehtäviä tarkastellaan vielä myöhemmin.

”Onko sellaisia muita tehtäviä, joita maakunta voisi hoitaa tai tämä sama alue voisi hoitaa? Mutta näistä ei ole vielä päätöksiä tehty”, Marin sanoi.

Maakuntaveron etenemisestä on noussut kysymyksiä, kun vasemmistoliitto ja vihreät ovat ilmoittaneet, että ne eivät hyväksy sote-uudistusta, ellei maakuntaveron käyttöönotosta ole selkeästi päätetty hallituksessa.

Keskusta taas havittelee maakunnille laajempaa tehtäväkenttää ja haluaa linkittää veroasian siihen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi samassa tilaisuudessa, että maakuntaveroa selvittänyt parlamentaarinen komitea piti ongelmallisena maakuntaveron säätämistä pelkkien sote- ja pelastustoimen palveluiden vuoksi.

”Minusta se on aika looginen, arkijärkinen ajatus, että jos maakuntaa vahvistetaan vaikka sellaisilla tehtävillä kuin vaikka aluekehitys, sillä on enemmän edellytyksiä myös satsata asioihin, jotka vahvistavat tulopohjaa kyseisen maakunnan alueella, jotta on mitä ja mistä verottaa”, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa maakunnille siirtyvät muut tehtävät ovat aivan oleellinen osa verotusratkaisua.

Hän korosti myös, että maakuntavero on erittäin suuri uudistus erityisesti sitä taustaa vasten, että hallitus on sopinut, että se ei voi olla verotusta kiristävä uusi verotuksen taso.

”Tämän toteuttaminen on iso rakenteellinen muutos. Siksi oma viestini on ollut, että edetään nyt maltilla ja vaiheittain”, Saarikko sanoo.

Saarikolta kysyttiin politiikan toimittajien tilaisuudessa, miksi jotkut hallituspuolueet tulkitsevat asian täysin eri tavoin kuin toiset.

Liittyykö asia kuntavaaleihin ja profiilin nostamiseen, häneltä kysyttiin.

Saarikko sanoi, että kysymyksen analyysi kuntavaalien läheisyydestä on ”aika osuva”.

”Minäkin ihmettelen, mikä tämä hässäkkä on.”