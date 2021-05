Valtioneuvoston kanslian osastopäällikkönä toiminut Auni-Marja Vilavaara sanoo, että hänen muistikuviensa mukaan pääministerille oli tarkoitettu vain aamiaistarvikkeita koskeva etu.

Käynnissä oleva pääministerin ruokaetuun liittyvä kohu juontaa juurensa vuonna 2010 valtioneuvoston kanslian antamaan ohjeistukseen. Ohjeistuksessa todetaan, että pääministerin virka-asuntoon kuuluvia muita palveluita ovat muun ohella ruokailuun liittyvät palvelut.

Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen sanoi maanantaina HS:lle, että ruokaetua supistettiin vuonna 2019, kun sitä tarkasteltiin uudelleen. Asia otettiin Lankisen mukaan uudelleen­tarkasteluun, koska pääministeri Antti Rinne (sd) halusi selvyyden asiaan.

”Silloin täsmennettiin, että siihen kuuluvat aamiaistarvikkeet ja kylmänä toimitettavat tarvikkeet. Tätä siis silloin täsmennettiin niukemmaksi. Aikaisempi ohje oli, että virka-asunnolla saa yleisesti ruokailuun liittyviä palveluja. Nyt voi siis tilata aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettavia aterioita”, Lankinen sanoi.

Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen.

Alkuperäistä ohjetta laatimassa ollut virkamies muistaa asian toisin. Tuolloin valtioneuvoston kanslian osastopäällikkönä ja ylijohtajana toiminut Auni-Marja Vilavaara sanoo, että vuonna 2010 annetussa ohjeessa oli hänen käsityksensä mukaan kyse vain aamiaistarvikkeista. Vilavaara jäi eläkkeelle vuonna 2016 ja toteaa, ettei muista ohjeen tarkkaa muotoa enää.

”Sellainen mielikuva minulla on, että se etu koski vain aamiaistarvikkeita. En muista, että olisi puhuttu mistään muusta.”

Ohjeen allekirjoittivat Vilavaara ja silloinen alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen.

HS ei enää tavoittanut Lankista kommentoimaan Vilavaaran muistikuvia elintarvike-edun alkuperäisestä sisällöstä.

” ”Jos tarjotaan valmis ateria, silloinhan olisi varmaan hyvä, jos maksaisi niistä.”

Keskustelu pääministerille tarjottavista elintarvikkeista heräsi, kun Iltalehti uutisoi viime viikolla asiasta liittyen pääministeri Sanna Mariniin (sd).

Tuolloin valtioneuvoston kanslia totesi, että edun koko on ollut noin 300 euroa kuussa, ja se on sisältänyt aamiaistarvikkeet. Sittemmin luku on täsmentynyt yli 800 euroon, koska valtioneuvoston kanslian mukaan kyse on ollut myös kylmistä aterioista.

Lue lisää: 300 eurosta 850 euroon kuukaudessa – näin pääministerin ateriakohu on edennyt

Vilavaara sanoo, että hän ei tiedä kylmistä aterioista mitään.

”Jos tarjotaan valmis ateria, silloinhan olisi varmaan hyvä, jos maksaisi niistä. Siis ostaisi ne. Ei sellaista ole koskaan ollut minulla mielessä, että pääministerille kustannettaisiin ateriat. Vaan vain nämä aamiaistarvikkeet.”

Vilavaara muistelee, että aamiaistarvikkeista käytiin vuonna 2010 keskustelua verottajan kanssa, eikä verottaja nähnyt ongelmaa niiden verovapaudessa.

”Verottajalle kävi tämä muistaakseni ihan hyvin. Aina kun tällaista valmistelua tehtiin, keskustelimme verottajan kanssa. En nyt muista tarkemmin kenen kanssa. Kun oli näitä tärkeitä ja kriittisiä asioita, oltiin melkein aina pääjohtajaan yhteydessä.”

Auni-Marja Vilavaara.

Nyt verohallinnosta on todettu STT:lle, että yleisesti ottaen asunto- ja ravintoetu ovat erillisiä etuja, eikä asuntoetu sisällä ruokailuja.

Valtioneuvoston kanslian tulkinnan mukaan aamiaistarvikkeet ja kylmät ateriat olisivat siis osa pääministerin verovapaata asuntoetua. Verottajan mukaan ruokailuun liittyvän edun ilmoittaminen verotuksessa on työnantajan tehtävä.

Poliisi on kertonut aloittavansa esiselvityksen pääministerin ateriakorvauksesta. Selvityksen kohteena ei ole pääministeri Marinin vaan virkamiesten toiminta. Selvitys koskee siis sitä, että pääministerille on korvattu aterioita, vaikka ministeripalkkiolaki ei tätä ainakaan sanamuotonsa perusteella näytä mahdollistavan.

Marin on todennut Twitterissä luottaneensa virkamiehiltä saamaansa tietoon ja ohjeistukseen.

”Kun olen aloittanut tehtävässä, minulle on kerrottu, että tämä sisältyy Kesärannassa asumiseen ja yöpymiseen ja että näin on toimittu myös aiempien pääministerien osalta”, Marin kirjoitti.

Vilavaara sanoo, että vuoden 2010 ohje perustuu vuonna 2007 voimaan tulleeseen ministeripalkkiolakiin.

”Pääministerillä on virka-asunto, ja olosuhteiden katsottiin olevan sellaiset, että olisi hyvä taata pääministerille myös tämä palvelu.”

Laissa tai hallituksen esityksessä ei todeta mitään pääministerille kustannettavista elintarvikkeista.

Presidentin kansliasta todettiin viime viikolla Iltalehdelle, että presidentti Sauli Niinistön tai tämän perheen ruokaostoksia ei makseta valtion varoista. Presidentin kansliasta todettiin, että mainittu lakipykälä ei mahdollista tällaisen edun tarjoamista.

”Laissa ei varmaan ole nimenomaisesti tällaista etua sanottu, mutta katsoimme sen kuuluvan asumiseen liittyviin palveluihin”, Vilavaara toteaa.

”Ajatus oli varmaan se, että pääministeri asuu siellä, ja aamiaisetu kuuluu tähän palveluun, koska se on helppo organisoida. Sellainen continental breakfast -tyyppinen. Ei siinä sen kummallisemmasta asiasta ollut kyse. Eikä mistään ateriaedusta.”

Mari Kiviniemi (kesk) aloitti pääministerinä vuonna 2010.

On epäselvää, miten elintarvike-etua on aiemmin käytetty.

Iltalehden alkuperäisen uutisen mukaan Paavo Lipposen (sd), Mari Kiviniemen (kesk) ja Sanna Marinin lisäksi myös pääministeri Jyrki Kataiselle (kok) on valtioneuvoston kanslian mukaan ostettu Kesärantaan elintarvikkeita valtion varoista ”hyvin lyhyen aikaa”.

Iltalehden mukaan Marinin kaudella etua on käytetty enemmän kuin aikoihin, minkä lisäksi sen käyttämistä on peitelty salauspäätöksin viime keväästä tai kesästä lähtien.

Päivi Lipponen hermostui valtioneuvoston kanslian kommentista ja kertoi Iltalehdelle, että perhe maksoi aamiaisensa itse.

Ilta-Sanomat on kysynyt asiaa entisiltä pääministereiltä. IS:lle toimitettujen vastausten mukaan Antti Rinne (sd), Juha Sipilä (kesk) tai Alexander Stubb (kok) eivät ole hyödyntäneet etua. Katainen kertoi käyttäneensä etua kolmen kuukauden ajan.

”Siinä taisi olla aamiainen ja päivällinen. Kun muutimme Kesärantaan, meille kerrottiin, että tähän kuuluu tietty ennalta määrätty palvelukokonaisuus. Palvelut kuuluivat vain Kesärannassa asumiseen. Tämä perustui johonkin valtionhallinnossa tehtyyn linjaukseen”, Katainen totesi IS:lle.

Mari Kiviniemi taas totesi IS:lle, että ”valtioneuvoston kanslialla oli selkeät säännöt, joiden mukaan toimittiin, ja vastaavanlainen järjestely oli käytössä”.

Vaikuttaa siis siltä, että ainakin Kataisen muistikuvien perusteella Kesärannassa on nautittu etuun kuuluen myös päivällistä jo vuosikymmen sitten, eli kyse ei olisi ollut pelkästään aamiaistarvikkeista.