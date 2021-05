Kuntavaaleissa on annettu tähän mennessä 548 000 ennakko­ääntä, Lestijärvellä aktiivisuus suurinta

Naiset ovat käyneet äänestämässä hieman vilkkaammin kuin miehet.

Kuntavaaleissa on annettu ennakkoon lähes 548 000 ääntä. Kuudennen äänestyspäivän maanantain päättyessä äänioikeuttaan oli käyttänyt runsaat 12 prosenttia äänioikeutetuista.

Maanantaina ennakkoääniä antoi yli kaksi prosenttia äänioikeutetuista, eli ääniä annettiin runsaat 103 000.

Äänestysaktiivisuus on ollut suurinta Keski-Pohjanmaan Lestijärvellä, jossa on äänestänyt lähes kolmannes äänioikeutetuista. Lapin Pellossa ennakkoon on äänestänyt liki neljäsosa äänioikeutetuista.

Kotimaassa ennakkoäänestys päättyy tiistaina 8. kesäkuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.