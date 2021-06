Tutkijoiden mukaan johtavissa asemissa olevien poliitikkojen etuuksia ymmärretään Suomessa varsin hyvin, kunhan ne ovat kohtuullisia ja avoimesti esillä.

Suomessa ihannepoliitikko on mahdollisimman tavallinen, kuin kuka tahansa meistä. Hän laittaa itse ruokansa, käyttää muiden kansalaisten tavoin julkista liikennettä ja työpäivän jälkeen istahtaa katsomaan televisiota.

Viime päivinä on käyty keskustelua pääministeri Sanna Marinin aamupalat ja kylmänä toimitetut ateriat kattaneesta ateriaedusta, joka ei sovi tällaiseen ihannepoliitikon kuvaan. Myöhemmin Marin ilmoitti MTV3:n haastattelussa, ettei aio enää jatkaa ateriaetuuden käyttämistä.

”Suomessa ajatellaan, että poliitikon pitää pärjätä arkiasioissa siinä missä kenen tahansa muunkin ja tehdä duunia kuten kenen tahansa muunkin”, toteaa valtio-opin yliopistotutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.

Palosen mukaan tulee muistaa, että pääministerin työ ei ole tavallinen työ, koska se ei koskaan lopu. Tekemistä riittää enemmän kuin vuorokauteen mahtuu. Mediassa esiintymisen ja päätöksenteon rinnalle on nykyään tullut myös sosiaalisen median paine sekä vaatimukset läpinäkyvyydestä ja jatkuvasta tavoitettavuudesta.

”Vastuullisissa tehtävissä oleville poliitikoille tulee niin paljon kuormitusta, että on vain kohtuullista keventää sitä jostain suunnasta.”

Tampereen yliopiston valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari arvioi, että Suomalaisten poliitikkojen etuudet ovat kansainvälisessä vertailussa vaatimattomia.

”Meillä korkeankin tason poliittiset päättäjät elävät kohtuullisen tavallista elämää, ehkä pääministeri on tähän poikkeus.”

Hänen mukaansa tämä on yksi syy siihen, miksi Marinin ateriaetu on noussut niin suureen keskusteluun. Kun poliittisilla päättäjillä ei ole valtavasti etuuksia, herättävät pienemmätkin sellaiset keskustelua.

Toinen syy ateriaedun herättämälle huomiolle Ruostetsaaren mukaan on tapa, jolla se tuli ilmi. Sen sijaan, että etu olisi ollut avoimesti kenen tahansa selvitettävissä, ei edes pääministerin asioista vastaavassa valtioneuvoston kansliassa tunnuttu tietävän etuuden kokoa tai taustoja.

Myös Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen toteaa, että etuuden lopullisen muodon ja suuruuden selviäminen vähä vähältä oli omiaan herättämään kansalaisissa epäluottamusta.

”Jos asiat eivät ole avoimesti esillä, herää heti epäilys siitä, että tässä on jotain sopimatonta tai hyvän hallinnon pelisääntöjen vastaista.”

Ilkka Ruostetsaari, Emilia Palonen ja Ari Salminen.

Haastateltujen tutkijoiden mukaan johtavissa asemissa olevien poliitikkojen etuuksia ymmärretään Suomessa varsin hyvin. Esimerkiksi taksietu ja Helsingissä asumista tukevat kulukorvaukset ymmärretään kansanedustajien työtä helpottaviksi tekijöiksi, kunhan niitä käytetään kohtuudella ja työn vaatimalla tavalla.

Emilia Palosen mukaan on selvää, että pääministerin aikaa voi käyttää kansalaisten näkökulmasta paremminkin kuin aamupalaa valmistelemalla.

”Poliitikot ovat meillä kaikilla töissä. Jos he eivät ehdi keskittyä kunnolla politiikan tekemiseen, tulee silloin huonoja päätöksiä.”

Jotta etuus saa ymmärrystä osakseen, tulee sen kuitenkin olla hyvin perusteltu.

”Jos summat ovat vähäisiä ja kysymys on välttämättömästä työhön ja asioiden rullaamiseen liittyvästä edusta, se on kansalaistenkin helpompi ymmärtää”, professori Salminen sanoo.

Perusteluissa täytyy ottaa huomioon myös se, että nykyään niitä kyseenalaistetaan herkemmin kuin ennen. Salmisen mukaan pääministerin ateriaetuutta koskeneessa viestinnässä edun perusteet ovat jääneet pitkälti hämärän peittoon.

”Valtioneuvoston kanslia on viestinnässään hieman oudolla tavalla vedonnut paljon vanhoihin käytäntöihin. Ei voi kuitenkaan olla niin, että meillä on jokin järjestelmä vain siksi, että aina ennenkin on ollut.”

Salmisen mukaan valtioneuvoston kanslian tulisi päivittää periaatteet ja ohjeistukset siitä, millaiset etuudet pääministerin tehtävän suorittamisen kannalta olisivat nimen omaan tämän päivän työskentelyssä tarkoituksenmukaisia ja mihin summaan saakka niitä ollaan valmiita maksamaan.

Myös Ruostetsaari korostaa, että poliitikkojen etuuksien tulee kuvastaa omaa aikaansa ja sen haasteita.

”Esimerkiksi 1980-luvulla ministerit saivat viinaa Alkosta halvemmalla hinnalla. Tänä päivänä tuollainen etu ei tulisi kysymykseenkään.”

Ruostetsaari viittaa vuoteen 1984 saakka voimassa olleeseen käytäntöön, jonka mukaisesti Alko sai myydä verotonta alkoholia valtion ylimmille edustajille edustustilaisuuksia varten.

Paljonko esimerkiksi pääministerille sitten pitäisi kustantaa erilaisia etuuksia valtion varoista?

Emilia Palosen mukaan mukaan summa voisi olla paljon nykyistä suurempikin. Palonen korostaa, että poliitikkojen toimenkuva on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana, minkä vuoksi myös etuuksia olisi syytä tarkastella uudella tavalla.

”Viime vuosina poliitikoille on tullut aivan uudenlaisia haasteita ja maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Siksi on meidän kaikkien etu, että poliitikot ovat työkykyisiä.”

Palosen mukaan olisi syytä käydä julkista keskustelua siitä, millaiset palvelut voisivat nykyään tukea johtavien poliitikkojen työssä jaksamista. Hän nostaa esimerkiksi vaikka personal trainerin tai hierojan palvelut.

”Jos kuvitellaan, että aamiaisen ja lounaan tekemiseen käytetty aika on pois siitä ajasta, minkä pääministeri käyttää työskentelyyn, ehkä kannattaisi ajatella, että tällaisia etuuksia kannattaisi olla lisääkin”, Palonen sanoo.