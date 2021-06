Satu Hassi on valmis jättämään politiikan heti, kun Suomen hiili­neutraaliuteen tähtäävät päätökset on tehty

Kirjailijataustainen poliitikko Satu Hassi on viime vuosina kirjoittanut luovasti aina, kun siihen on ollut sisäinen pakko. Tänä vuonna tapahtui niin.

Aina välillä käy niin, että kirjailija Hassi astuu yhtäkkiä esiin. Se on merkki siitä, että tulossa on jotakin painavaa ja henkilökohtaista sanottavaa. Jotain sellaista, mihin politiikan kieli ei yleensä yllä.

Niin tapahtui esimerkiksi reilu pari vuotta sitten, kun Satu Hassia ärsytti suunnattomasti. Viime eduskuntavaalien alla teollisuuden suunnalta väitettiin, että ilmastoinnostus on uhka tuotannolle. Muun muassa runo- ja esseeteoksen, romaanin ja nuoruuden muistelmat julkaisseelta Hassilta syntyi ironinen blogiteksti siitä, miten teollisuus on kuollut jo monta kertaa ympäristönsuojelun takia.

Viimeksi kirjailija tuli esiin, kun aviomies, filosofian tohtori Jukka Valjakka kuoli tammikuun puolivälissä motoneuronitauti alsiin. Koskettava somepäivitys alkoi sanoilla ”nyt joka ikä on yhtä totta” ja sisälsi kirkkaita välähdyksiä miehestä eri ajoilta.

”Silloin en kylläkään ajatellut kirjoittavani luovasti, vaan ajattelin Jukkaa”, Hassi sanoo.

” ”Tämä eduskuntakausi on ollut henkilökohtaisesti hankala ja surrealistinenkin.”

Hassi ei olisi kuitenkaan Hassi, jos hän haluaisi jäädä puhumaan pitkään surusta, vaikka ”sopeutuminen uuteen elämään ei ole helppoa”. Hän haluaa puhua mieluiten eduskuntakauden ykköstavoitteestaan. Se on tehdä päätöksiä, joita noudattamalla Suomesta tulee hiilineutraali vuonna 2035.

Sen jälkeen hän on valmis jättämään politiikan ja keskittymään kirjoittamiseen ja isoäitinä olemiseen. Kunnallispolitiikan Hassi jätti taakseen vuonna 2017.

Ennen kuin päästään puhumaan tavoitteesta, muistot kuitenkin tulevat väkisinkin esiin. Ne kun liittyvät lähes kaikkeen.

”Tämä eduskuntakausi on ollut paitsi jatkuvaa vääntöä hallituksessa myös henkilökohtaisesti hankala ja surrealistinenkin. Kun Jukan avuntarve kasvoi, käytin mahdollisimman paljon aikaa hänen hoitamiseensa. Valiokuntakokoukset menivät etänä usein niin, että avustin häntä samaan aikaan syömään tai käymään suihkussa”, Hassi kertoo.

Valjakka tulee esiin myös toistuvasti, kun puhe kääntyy ympäristöasioihin. Intohimoinen lintuharrastaja jakoi Hassin kanssa samat arvot. Kun Valjakka oli vielä kunnossa, pariskunnalla oli kesäisin tapana lähteä vaeltamaan tai melomaan Lappiin.

Hassi ei kiertele sitä, että odotettavissa on hyvin hankala loppukausi eduskunnassa. Ja että ympäristöasioista väännettäessä eniten vastustusta tulee keskustan suunnasta.

”Ilmastonmuutosta torjuessa on aina ollut paljon helpompi saada tehtyä suunnitelmia kuin päästä konkretiaan. Tämä hallitus on päässyt niin pitkälle, että hiilineutraaliudelle on tavoitevuosi, mutta vain osa tarvittavista päätöksistä on tehty.”

Seuraava vääntö on jo näkyvissä. Se käydään siitä, miten tehdään ne päästövähennykset, jotka turpeen polton tukemisesta siirtyivät muille toimialoille.

”Pystyn suuren valiokunnan puheenjohtajana hyvin vaikuttamaan, ja meillä on puolueessa ministerien kanssa tosi läheinen yhteistyö. Ollaan vielä kaukana siitä, että kaikki päätöksenteko ottaisi huomioon ympäristön, joten töitä riittää.”

” ”Ilmastonmuutoksessa on kyse siitä, onko nuoremmilla sukupolvilla tulevaisuutta vai ei.”

Kun Hassilta kysyy, keihin poliitikkoihin asettaa toiveensa lähitulevaisuudessa, hän ryhtyy puhumaan nuorista.

”Monissa puolueissa alkaa olla kokeneiden lisäksi onneksi hyviä nuoria tyyppejä, jotka ottavat ympäristökysymykset tosissaan. Myös nuorten ilmastoliike ilahduttaa minua suuresti. On tosi hyvä ja raikasta, että he sanovat sen peruspointin selkeästi, että ilmastonmuutoksessa on kyse siitä, onko nuoremmilla sukupolvilla tulevaisuutta vai ei.”

Hassi havahtui ilmastonmuutokseen 1970-luvun lopulla. Se on ollut kestoteema hänen 36 vuotta sitten Tampereen kunnallispolitiikasta alkaneella poliitikon urallaan.

”Yhteiskunnissa on yhä voimissaan sellainen ajattelu- ja toimintatapa, että planeettamme olisi ikään kuin alusta, jolla ihmiskunta voi tehdä mitä haluaa. Se ei ota huomioon, että ihmislaji on osa elonkehää, joka on erittäin monimutkainen vuorovaikutusten verkosto. Se verkko mahdollistaa myös ihmiskunnan olemassaolon.”

Satu Hassin mukaan Suomessa ollaan vielä kaukana siitä, että kaikki päätöksenteko ottaisi huomioon ympäristön.

Hassi on puhunut vuosien varrella paljon siitä, miten tärkeää politiikassa on säilyttää oma ominaislaatu. Ja siitä, että hänen kohdallaan se voi tapahtua vain, jos välttyy sulautumasta ympäristöstä ja feminismistä piittaamattomaan vanhaan valtaan.

”Nyt on ollut merkkejä siitä, että vanha valta alkaakin sulautua muutosliikkeeseen. Yksi vallankumouksellinen hetki oli 2018, kun Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti tukevansa ilmastonmuutoksen hillintää tavoitteena olevaan 1,5 asteeseen.”

Hassi sanoo edelleen yllättyvänsä usein sekä nopeudesta että hitaudesta, jolla ilmastotoimet etenevät. Monien firmojen ja suursijoittajien herääminen ilmastonmuutokseen ja tekniikan huima kehitys ovat hänestä ilahduttavimpia merkkejä. Samaan aikaan ilmastonmuutos on kuitenkin edennyt nopeammin kuin aiemmin ennustettiin.

”Ottelu siitä, voittaako ilmastonmuutos vai sen ratkaisut, on edelleen lopullisesti ratkaisematta. Kun viimein jään politiikasta pois, väännöt tietysti jatkuvat, enkä yhtään ihmettele, jos tulee tarvetta ottaa kantaa”, Hassi sanoo ja alkaa puhua taas kirjoittamisesta.