”Ei tule toista ilman toista”, sanoo vihreiden Emma Kari.

Vasemmistoliitto ei aio hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ilman maakuntaveroa.

Näin linjasi puolueen varapuheenjohtaja Jussi Saramo Helsingin Sanomien puheenjohtajahaastattelussa keskiviikkona, ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo sen vielä suoremmin.

”Kun sote-uudistus hyväksyttiin hallituksessa, siinä yhteydessä sovittiin myös se, että tällä vaalikaudella tuodaan maakuntavero tänne hyväksyttäväksi. Se on meille aivan oleellinen kysymys, koska silloin hyvinvointialueilla voidaan päättää, miten laadukkaita palvelut ovat”, Arhinmäki sanoo.

”Ennen kuin sote hyväksytään eduskunnassa, siitä pitää päättää hallituksessa, jotta siitä ei ole mitään mahdollisuutta livetä.”

Jos aikataulu pitää, sotea koskeva lakiesitys tulee kansanedustajien hyväksyttäväksi ennen eduskunnan kesätaukoa.

Maakuntaverolle vastahankaisin hallituksessa on keskusta, joka ajoi viime kaudella maakuntaveroa silloin suunnitelluille maakunnille.

Nyt puolue on muuttunut varauksellisemmaksi.

Vasemmistoliiton lisäksi vihreät on liputtanut maakuntaveron puolesta. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Emma Karin (vihr) mukaan vero on keskeinen osa sote-ratkaisua, jotta palveluiden tuotanto ja laatu olisivat alueen omissa käsissä.

”Hallitus on päättänyt tästä verosta niin hallitusohjelmassa kuin uudestaan viime syksynä. Tämä on meille osa tätä ratkaisua, ja on aivan selvää, että ei tule toista ilman toista”, Kari sanoo.

Sote-uudistus etenee mahdollisesti eduskunnan äänestykseen ennen juhannusta. Arhinmäen mukaan sitä ennen maakuntaverosta pitää olla selkeys hallituksen päätöksellä.

Ja jos selkeyttä ei ole?

”Silloin voi olla vaikea saada sotea läpi suuresta salista”, Arhinmäki sanoo. ”Vero on niin oleellinen kysymys.”

Arhinmäen mukaan vasemmistoliitto ei paina vihreää sotelle, ellei sillä ole varmuutta, että maakuntaveroa koskeva hallituksen linjaus pitää.

Emma Kari sanoo luottavansa sote-ratkaisun hyväksyessään siihen, että vero tulee vielä hallituksen loppukaudesta.

”Luotan siihen, ja jos yhdelläkään hallituspuolueella on tästä epäselvyyttä, niin silloin linjaukset pitää kirkastaa. Oletamme kaikille selvää olevan, että sovitusta pidetään kiinni.”

Hallitus linjasi maakuntaverosta viime lokakuussa. Linjauksen mukaan hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026.

Lisäksi linjattiin, että maakuntaveron käyttöönotolla ei nosteta kokonaisverotuksen tasoa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs sanoo keskustan varautuneisuuden johtuvan veroa pohtineen työryhmän loppupäätelmistä.

Pylväksen mukaan soten ja pelastustoimen siirtäminen ei vielä perustele veroa hyvinvointialueille, koska tehtäväkenttä jää ”ohkaiseksi”.

”Sote voidaan hyväksyä jo nyt. Veron käyttöönottoa voi tarkastella siinä yhteydessä, kun maakunnille lisätään tehtäviä.”

Hyvinvointialueiden tehtävien lisäämisestä ei ole sovittu hallituksessa. Lähinnä ajatuksena on ollut, että jo sotessa ja pelastustoimessakin on ensi alkuun tekemistä.

Maakuntaveron yksi peruste on se, että se lisäisi hyvinvointialueiden itsehallintoa, kun ne nyt ovat ensi vaiheessa täysin valtion rahoituksen varassa.

”Itsehallinto on yhtä vinha peruste kuin moni muukin”, Pylväs sanoo.

HS:n tietojen mukaan keskustan valtiovarainministeri Annika Saarikko käy torstaina vihreiden ja vasemmistoliiton ryhmäkokouksissa kertomassa maakuntaveron tilanteesta.

Suurimman hallituspuolueen Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo Sdp:n suhtautuvan positiivisesti maakuntaveroon. Mäkysen mukaan oma verotusoikeus ja oma rahoitus ovat asiantuntijoiden mukaan parhaita keinoja luoda kannusteita taloudelliseen tehokkuuteen alueille.

Hänestä tärkeintä on saada sote-uudistus nyt tässä muodossaan maaliin eduskunnassa. Mäkysen mukaan hallitus voi linjata verosta syksyn budjettiriihessä.

”Sdp:n lähtökohta on, että tällä hallituskaudella asiasta voitaisiin vielä päätöksiä tehdä.”

Maakuntaverotuksen pohtimista varten perustettu parlamentaarinen komitea jätti mietintönsä maaliskuussa tänä vuonna. Komitea ei ollut verosta alkuunkaan innostunut eikä ehdottanut sen käyttöönottoa.

Komitea, jota veti keskustan kansanedustaja ja veroekspertti Esko Kiviranta, totesi ongelmaksi veroprosenttien voimakkaan eriytymisen maan sisällä, jos vero otettaisiin käyttöön. Veroprosentit erkanisivat toisistaan, vaikka verossa olisi vielä vahvempi tasausjärjestelmä kuin nyt kuntaverossa.

Kuntien välillä on isot erot asukaskohtaisissa verotuotoissa, joten tätä tasataan valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtaosa kunnista saa tasauslisää, vähemmistö tasausvähennystä. Pääkaupunkiseudun kunnissa asukaskohtaiset verotuotot ovat korkeat, joten ne ovat kuntia, joilta ”otetaan” eli joiden valtionosuuksia vähennetään.

Komitea totesi myös, että pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille ei vielä luo perustetta maakuntaverolle.

Komitea hahmotteli mallia, jossa aluksi ansiotuloista perittäisiin kahden prosentin maakuntavero ja valtion ansioveroa pienennettäisiin vastaavasti. Sitä seuraavina vuosina hyvinvointialue voisi nostaa tai laskea maakuntaveroa.

Komitean teettämissä skenaarioissa maakuntaveroa voitaisiin alentaa vain Uudellamaalla, muualla maassa se nousisi lähivuosikymmeninä 4–5 prosenttiin. Jos kuntaveron laskee mukaan, alueiden välinen veroero voisi revetä suureksi, minkä komitea arvioi uhkaavan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatetta.