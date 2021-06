Runsaat kahdeksan prosenttia perussuomalaisen ehdokkaista oli HS:n selvityksen mukaan saanut yhden tai useamman syytteen vuosina 2016—2021.

Helsingin Sanomien selvitys osoitti keskiviikkona, että perussuomalaisten tämän vuoden kuntavaaliehdokkaat ovat saaneet rikossyytteitä yli kaksi kertaa niin paljon kuin muiden isojen puolueiden ehdokkaat.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei lähde arvioimaan, mistä perussuomalaisten erottuminen tilastoissa johtuu.

”Valitettavasti itselläni ei ole tästä asiasta minkäänlaista tulkintaa tai teoriaa”, hän sanoo.

”On harmillista, että ehdokashankintavaiheessa nämä prosessit eivät ole pitävämpiä, mutta se ei ole meidän käsissämme, koska meillä ei ole pääsyä kenenkään rikosrekistereihin eikä meillä ole mahdollisuutta käydä tuomioistuimia läpi, että kenellä on mitäkin taustaa.”

Runsaat kahdeksan prosenttia perussuomalaisen ehdokkaista oli selvityksen mukaan saanut yhden tai useamman syytteen vuosina 2016—2021. Syytteen saaneiden osuus oli perussuomalaisissa suurempi kuin kansan keskuudessa keskimäärin. Näin ei ollut minkään muun suuren puolueen kohdalla.

Kun perussuomalaisten osuus isojen puolueiden kuntavaaliehdokkaista on 18 prosenttia, oli esimerkiksi heidän saamiensa pahoinpitelysyytteiden osuus 44 prosenttia.

Perussuomalaiset erottui myös, kun HS kertoi aiemmin pääkaupunkiseudun ehdokkaiden rikostaustoista.

Halla-aho sanoo, että perussuomalaiset, kuten muutkin puolueet, haastattelee ehdokashankintaa tehdessään ehdokaskandidaatit ja tiedustelee, onko taustalla tuomioita tai käynnissä olevia rikosprosesseja. Jos ehdokaskandidaatti kertoo, että tällaisia on, arvioi paikallisyhdistys muun muassa minkälaisesta rikoksesta on kyse ja kuinka vanha rikos on. Tapauksista tehdään kokonaisharkintaa.

”Ongelmallisempi tapaus on se, että jos ehdokaskandidaatti ei kerro näitä asioita. Niin kuin varmasti kaikki puolueet, teroitamme kaikille ehdokkuudesta kiinnostuneille, että niitä ei kannata salata koska ne tulevat joka tapauksessa ilmi. Mutta ikävä kyllä kaikki eivät tätä usko.”

Sanktioita seuraa, mikäli rikostaustasta ei ole kertonut etukäteen ja asia tulee ilmi, Halla-aho painottaa. Tätä voidaan pitää puoluetta vahingoittavana toimintana.

”Meillä on säännöissä mainittu, että puoluetta vahingoittava toiminta on peruste puolueesta erottamiselle. Tämä on se kaikkein ankarin sanktio. Se tulee minun mielestäni kyseeseen lähinnä, koska henkilöille on tehty selväksi, että nämä tällaiset rikostausta tulevat joka tapauksessa ilmi ja ne vahingoittavat paitsi henkilöä itseään myös muita ehdokkaita kyseisellä listalla.”

Kunnallisvaaliehdokkailta ei voida poistaa ehdokkuutta, kun listat on lyöty lukkoon. Sen sijaan ehdokkaat voidaan esimerkiksi poistaa mainonnasta. Näin perussuomalaisten paikallisyhdistykset ovat Halla-ahon mukaan tehneet sikäli, kun kyse on ollut erityisen paheksuttavista rikoksista.

Missä perussuomalaisissa kulkee raja sen suhteen, että puolueen toiminnassa saa jatkaa?

Halla-aho sanoo, että harkinta on tapauskohtaista.

”Sanotaan, että ihmiseen henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ovat lähtökohtaisesti paheksuttavampia ja tuomittavampia kuin vaikkapa rikokset, jossa henkilö on käyttänyt sananvapauttaan ja joutunut sen takia toimenpiteiden kohteeksi.”

”Pitää huomiota myös ihmisen muu toiminta. Onko hänellä pitkäaikaista ansiokasta toimintaa politiikassa, sekin tietysti vaikuttaa. ”

Voiko perussuomalaiset tehdä jotain paremmin, ettei rikostaustaisia ihmisiä päätyisi tässä määrin ehdokkaaksi?

”En oikein muutakaan keksi kuin se, että entistä painokkaammin selitettäisiin ehdokashaastatteluihin tuleville ihmisille, että nämä asiat eivät pysy salassa. Ja että he aiheuttavat sillä itselleen vahinkoa, he aiheuttavat vahinkoa puolueelle. He samalla pilaavat mahdollisuutensa myöhemmin toimia vaikkapa ehdokkaina”, Halla-aho sanoo.

Onko tapausten määrällä vaikutusta mielikuvaan perussuomalaisista puolueena tai puolueen kannatukseen?

”No varmasti monet ihmiset ainakin pyrkivät käyttämään sitä perussuomalaisten leimaamiseen, mutta en nyt oikein näe, että nämä tapaukset kertovat mistään muusta kuin kyseisistä henkilöistä itsestään”, Halla-aho sanoo.

HS:n keskiviikkona julkaistussa selvityksessä tarkasteltiin rikossyytteitä, ei siis lainvoimaisia tuomioita.

Syytteiden analysoiminen on ainoa tapa, jolla koko yli 35 600 hengen ehdokasjoukon tausta on mahdollista käydä läpi ehdokasasettelun ja vaalien välisenä aikana. Käräjäoikeudet hylkäävät keskimäärin viisi prosenttia syytteistä, noin 95 prosenttia johtaa tuomioon.