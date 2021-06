Arviointineuvoston mukaan esityksessä tulisi pohtia esimerkiksi lisenssijärjestelmää ulkomaisille peliyhtiöille.

Sisäministeriön lakiluonnos ei käytännössä vähentäisi Veikkauksen rahapeliautomaattien määrää kaupoissa, kioskeissa ja ravintoloissa. Tutkimuksissa on todettu, että nimenomaan peliautomaatit aiheuttavat eniten ongelmapelaamista.

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitysluonnoksessa uudeksi arpajaislaiksi käsitellään liian suppeasti erilaisia vaihtoehtoja Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmälle.

Arviointineuvosto toteaa, että esityksessä tulisi käsitellä esimerkiksi lisenssijärjestelmää, jossa ulkomaiset peliyhtiöt voisivat ostaa lisenssin harjoittaakseen liiketoimintaa Suomessa. Tällöin ulkomaiset peliyhtiöt maksaisivat verotuloja Suomeen ja sitoutuisivat samalla lainsäädäntöön.

Hallitusohjelman ja lakiesityksen lähtökohtana on yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen eli käytännössä nykyisen Veikkauksen toiminnan turvaaminen.

Sisäministeriön lakiluonnoksessa esitetään, että Veikkaukselle perustettaisiin tytäryhtiö, joka tarjoisi digitaalisia pelituotteita ja palveluja muille yrityksille.

Arviointineuvoston mukaan esityksessä ei kuitenkaan kerrota, minkä tavoitteen saavuttamisessa tytäryhtiön perustaminen auttaa.

Neuvoston huolena on, että pelituotteiden tarjoaminen muille yhtiöille mahdollisesti lisäisi pelaamista ja peliongelmia. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että esityksen tavoitteena on nimenomaan vähentää rahapeleistä aiheutuvia haittoja.

Arviointineuvoston mukaan luonnoksessa tulisi käsitellä pelaamisen vähentämiskeinojen tehokkuutta, kun pelikoneita on tarjolla arkipäiväisiä asioita hoitaessa.

Lisäksi arviointineuvosto katsoo, että lakiluonnoksessa tulisi kuvata paremmin rahapelaamisen vuoksi ongelmiin joutuneiden kotitalouksien määrää ja arvioida uuden arpajaislain vaikutuksia ongelmista kärsiville.

Muilta osin esitysluonnos on arviointineuvoston lausunnon mukaan riittävä.

